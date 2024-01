Telecinco ha vuelto a estrenar uno de sus formatos estrellas de las últimas temporadas: La Isla de las Tentaciones (LIDLT). En el show participan parejas que se alojan en establecimientos separados y que ponen a prueba su relación y su fidelidad al convivir con un grupo de personas del otro género encargados de tentarles.

En la edición de este año participa una pareja de canarios con los que durante las primeras horas de emisión ya se empiezan a ganar el favor del público. Se trata de Niko y Ruth, que según la web oficial del programa se conocieron a través de las redes sociales.

"Ella vio que era colombiano y decidió conocerle. Y es que Ruth siempre ha sido una amante de las telenovelas colombianas y tenía claro que quería vivir la suya propia, como si de una auténtica telenovela se tratase. A Niko le encantó la canaria desde que la vio el primer día", resume LIDLT en la presentación de esta pareja.

Mientras la cadena emite el avance de los tinerfeños en el programa, poco a poco se van conociendo más detalles de la relación de ambos así como de la propia historia de los tinerfeños. Niko Malvaux, de 22 años, lleva apenas seis meses viviendo en Tenerife y se dedica a las redes sociales, donde tiene 200 mil seguidores en TikTok y 12 mil en Instagram

Mientras, Ruth González, de 21 años, estudió un ciclo de FP en la rama sanitaria pero se dedica a la moda. Eso sí, ya fue conocida en Tenerife tras proclamarse Reina del Carnaval de Santa Cruz en la edición de 2022, en el que programa de actos sufrió un cambio derivado de la pandemia de coronavirus y se acabó celebrando en verano por primera vez en la historia de las fiestas.

¿Cómo es Ruth?

Gracias a su participación en la Gala de la Reina, la joven pudo empezar a darse a conocer, aunque en realidad como ella misma confesaba cuando aún solo era aspirante al cetro, contaba con experiencia en el mundo de la moda.

"Estoy modelando desde los nueve años; empecé muy chiquita. Conocí, primero, a un fotógrafo en el pueblo que me hace una primera sesión de fotografías, luego me llamó otro y así sucesivamente", explicaba Ruth a El Día en aquel verano de 2022.

Aun así, hace año y medio aseguraba que su futuro pasaba por el sector sanitario porque "tiene mucha más salida laboral" y añadía: "Me gusta más porque el modelaje es un hobby que tengo, al que no me podría dedicar tantos años como al mundo sanitario. La moda tiene una fecha de caducidad, como quien dice".

Respecto a su decisión de participar en el evento carnavalero por excelencia, Ruth confesaba que en su familia siempre ha existido la tradición de seguir la gala de elección de la Reina infantil además de los concursos de murgas y de comparsas.

Además, su madre formaba parte del Carnaval de Tacoronte como uno de los personajes propios de la fiesta, La Vieja, y fue en ese municipio tinerfeño en donde la joven participó por primera vez en un acto oficial y acabó siendo reina de la Piñata Chica de Tacoronte en 2017.

Respecto a su decisión de presentarse a Reina del Carnaval de la capital tinerfeña, fue a través del diseñador de la fantasía, Santi Castro, a quien conoció a través del maquillador Marc Philguer y quien le propuso que fuera su candidata "porque encajaba a la perfección con la fantasía".

El desfile

Ruth González se convirtió en Reina el 10 de junio de 2022, un día que seguramente la joven siga recordando aún en su estancia en LIDLT. Esa jornada la vivió con muchos nervios y mucho estrés hasta el momento de subirse al escenario para mostrar su fantasía al público, diseñada por Santi Castro y denominada ¡Mírame! para representar al Centro Comercial Añaza Carrefour.

Fue recibida por una ovación del público asistente al espectáculo, que se volcó con la joven nada más vislumbrar los primeros detalles de su fantasía en rojo y dorado. Así consiguió convencer también al jurado para que la coronara Reina a pesar incluso de que durante su desfile se produjo un fallo técnico que estuvo a punto de deslucirlo.

"El giratorio no funcionó, y en el ensayo general tampoco pude probarlo sino que me limité simplemente a salir e hice la rotación como lo tenía que hacer, y dada la circunstancia tuve que volver a hacer lo mismo en la gala", recordaba al día siguiente la propia participante del programa.

Acerca del momento en que escuchó su nombre como flamante Reina del Carnaval, Ruth se volvió un mar de lágrimas: "Pensé en mi abuela Concha que falleció hace ya algunos años y que siempre me decía que me iba a ver en los grandes y mira...".