¿Qué tal las primeras horas como reina del Carnaval?

Muy bien, muy contenta. Muy, muy, muy feliz.

¿En qué se parece lo que había pensado con el momento de su proclamación de reina?

Si te soy sincera, había visualizado el éxito de Santi y el mío; era una opción, y se hizo realidad. Mi único peso era que no quería defraudar ni a mi diseñador ni a mi equipo, era mi único medio; incluso no temí caerme ni otra cosa.

¿Cómo vivió las 24 horas antes de la gala?

Muy agobiante, muy estresante... Tengo que descansar y dormir (dijo minutos después de ser proclamada reina). He estado trabajando antes de la gala... Ha sido un día agotador, pero quería vivir la experiencia. Además he tenido un equipo muy bueno que me ha hecho un documental y estoy muy feliz y contenta. Siempre he estado muy arropada por el grupo de trabajo y apoyada por Santi.

¿Ha merecido la pena?

Si, sin dura.

¿Cómo viví el momento del escenario, que no le funcionó?

Hubo un fallo técnico del giratorio que no funcionó, y en el ensayo general tampoco pude probarlo sino que me limité simplemente a salir e hice la rotación como lo tenía que hacer, y dada la circunstancia tuve que volver a hacer lo mismo en la gala. Estamos muy contentos a pesar del percance.

¿Tuvo la oportunidad de disfrutar de la gala detrás del escenario?

Sí, además estaba estuve procesando los nervios desde mucho antes para ser totalmente consciente de lo que vivía.

¿Sintió ese oh del público cuando apareció en el escenario?

Sentí muchísimo el apoyo del público; en el momento que el giratorio no funcionó sentí el calor del público muy fuerte.

Cuando desvelaron que era la reina, ¿en quien pensó?

Lloré, lloré y lloré y pensé en mi abuela Concha que falleció hace ya algunos años.

¿Y por qué se acordó de ella en particular?

Desde pequeña estoy metida en estos concursos y mi abuela siempre me decía que me iba a ver en los grandes y mira... hoy me estará viendo desde otro sitio.

¿Es muy pesada su fantasía?

No es muy pesada, o por lo menos ni sentía el peso, porque cuando sales al escenario te olvidas, solo estas centrada en salir, disfrutar y moverlo, aunque tuvimos el problema técnico del giratorio.

¿Quién es Ruth González, estudia o trabaja?

Estoy estudiando técnico de Rayos –ya he culminado el primero de los dos cursos– y aparte, trabajo en una boutique de marca, por lo que tengo que sacar tiempo de donde no lo tengo.

¿Cómo conoció a su diseñador, Santi Castro?

Conocí a Santi Castro a través del maquillador Marc Philguer, que me conoció en la agencia cuando yo estaba modelando, y mediante esa amistad entre ambos me presentó y Santi quedó bastante contento cuando me conoció, porque encajaba a la perfección con la fantasía.

¿Conocía a Santi Castro antes de ser su diseñador?

Sí, por supuesto. Quien sea de Tenerife y del Archipiélago y no conozca a Santi Castro no es canario y, menos, si es carnavalero. No lo conocía personalmente, pero sí había coincidido en algún desfile en el que ha participado, como Mar del Norte, aunque no habláramos personalmente.

¿Ya había participado como candidata a reina del Carnaval?

En Santa Cruz, no, pero ya fui reina de la Piñata Chica de Tacoronte, en el año 2017. En aquella oportunidad lucí una fantasía de Dámaso Ramos.

¿Tiene vínculo con el Carnaval a través de la familia?

Más allá de disfrutar de la fiesta en la calle, desde chiquitita hemos tenido tradición de seguir la gala de la reina en mi familia, así como el desfile de Ritmo y Armonía, o el concurso de murgas. Al margen de eso, tanto mi familia como yo somos de Tacoronte, donde mi madre participó durante años encarnando el personaje de La Vieja. Al margen, toda mi familia es muy carnavalera; tengo muchos primos que salen a la fiesta, aunque no hayan encarnado un personaje como mi madre.

¿Su intención es compaginar moda con su dedicación al sector sanitario?

El sector sanitario tiene mucha más salida laboral en el siglo XXI en el que nos encontramos que el modelaje. Me gusta más porque el modelaje es un hobby que tengo, al que no me podría dedicar tantos años como al mundo sanitario. La moda tiene una fecha de caducidad, como quien dice (se ríe).

¿Qué le parece la experiencia del Carnaval en junio?

Antes pensaba que no era una buena idea, pero ahora, viendo cómo lo estamos viviendo, creo que ha sido lo mejor que han hecho, dado que ha permitido sortear las restricciones sanitarias e, incluso, podemos disfrutar del aforo, y estamos más tranquilos ante la situación actual.

¿Cómo se imagina la experiencia como reina?

Es un reinado corto pero intenso; ya a las doce de este sábado comencé con las primeras entrevistas y estoy encantada y feliz de atenderlos a todos; solo pedí que me dejaran descansar la primera noche para ser persona (se ríe). Estoy muy preparada y con muchas ganas de participar en todos los actos del Carnaval y donde quieran contar conmigo.