A la candidata del Centro Comercial Añaza Carrefour no le es ajeno el cetro, que ganó en la Piñata Chica de Tacoronte en 2017. A través de su maquillador, Marc Philguer, conoció a su diseñador.

¿Trabaja o estudia?

Estoy estudiando técnico de Rayos –ya he culminado el primero de los dos cursos– y aparte, trabajo en una boutique de marca, por lo que tengo que sacar tiempo de donde no lo tengo.

¿Cómo conoció a su diseñador, Santi Castro?

Conocí a Santi Castro a través del maquillador Marc Philguer, que me conoció en la agencia cuando yo estaba modelando, y mediante esa amistad entre ambos me presentó y Santi quedó bastante contento cuando me conoció, porque encajaba a la perfección con la fantasía.

¿Ya había participado como candidata a reina del Carnaval?

En Santa Cruz, no, pero ya fui reina de la Piñata Chica de Tacoronte, en el año 2017. En aquella oportunidad lucí una fantasía de Dámaso Ramos.

¿Tiene vínculo con el Carnaval a través de la familia?

Más allá de disfrutar de la fiesta en la calle, desde chiquitita hemos tenido tradición de seguir la gala de la reina en mi familia, así como el desfile de Ritmo y Armonía, o el concurso de murgas. Al margen de eso, tanto mi familia como yo somos de Tacoronte, donde mi madre participó durante años encarnando el personaje de La Vieja. Al margen, toda mi familia es muy carnavalera; tengo muchos primos que salen a la fiesta, aunque no hayan encarnado un personaje como mi madre.

¿Recuerda cuando participaba su madre con su personaje?

Guardo algunos flashes de cuando mi madre salía con el personaje para recorrer las calles de Tacoronte durante el coso, era una fantasía que trae al recuerdo la vieja del visillo. Fue una tradición que mantuvo durante más de siete u ocho años consecutivos participando en el coso de Tacoronte.

¿Más comparsera o más seguidora de galas?

Siempre hemos seguido más la Gala de la Reina del Carnaval.

¿Ha desfilado en la moda?

Sí, estoy modelando desde los nueve años; empecé muy chiquita. Conocí, primero, a un fotógrafo en el pueblo que me hace una primera sesión de fotografías, luego me llamó otro y así sucesivamente. He participado en cásting de Wehbe, El Corte Inglés...

¿Su intención es compaginar moda con su dedicación al sector sanitario?

El sector sanitario tiene mucha más salida laboral en el siglo XXI en el que nos encontramos que el modelaje. Me gusta más porque el modelaje es un hobby que tengo, al que no me podría dedicar tantos años como al mundo sanitario. La moda tiene una fecha de caducidad, como quien dice (se ríe).

¿Ya se ha probado la fantasía para la gala?

Afortunadamente, sí. No lo he visto todo entero montado, sino que lo he visto en el taller con algunas piezas sin montar.

¿Conocía a Santi Castro antes de ser su diseñador?

Sí, por supuesto. Quien sea de Tenerife y del Archipiélago y no conozca a Santi Castro no es canario y, menos, si es carnavalero. No lo conocía personalmente, pero sí había coincidido en algún desfile en el que ha participado, como Mar del Norte, aunque no habláramos personalmente.

¿Qué supone ser candidata?

Ser candidata a reina supone estar disponible las 24 horas del día para lo que pueda pasar, estar dispuesta a sacar tiempo de donde no lo tienes, estar pendiente al teléfono todo el rato... Es un agobio que gusta.

¿Cómo se imagina la gala del próximo viernes?

Creo que la gala será un espectáculo total. Soy la última, así que me tocará esperar detrás para cerrar la gala y me gusta la idea, porque era el número que quería.

¿Cómo definiría su traje? ¿Qué sensación va a causar entre el público?

Yo veo mi traje y lo único que me sale es: ¡qué arte tiene este hombre! ¡qué imaginación tiene Santi! Lo veo un espectáculo.

¿Qué le parece la experiencia del Carnaval en junio?

Antes pensaba que no era una buena idea, pero ahora, viendo cómo lo estamos viviendo, creo que ha sido lo mejor que han hecho, dado que ha permitido sortear las restricciones sanitarias e, incluso, podemos disfrutar del aforo, y estamos más tranquilos ante la situación actual.

¿Qué tal la relación con el resto de las otras diez candidatas?

Me encanta el grupo. Voy a sacar de ahí muchas amistades, de hecho ya las estoy disfrutando. Me llevo muy bien, son supersimpáticas y me encanta el compañerismo que hay, porque todas nos queremos ayudar entre nosotros.