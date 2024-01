El año 2024 comienza y con él surge una sorpresa inesperada para muchos conductores. La Inspección Técnica de Vehículos se convierte en un examen obligatorio que todos los vehículos en España deben pasar después de cumplir cuatro años de antigüedad. Esta prueba, que a menudo causa preocupación y nerviosismo entre los conductores, no siempre se aprueba en el primer intento debido a fallas que los propietarios consideran "insignificantes".

Una vez superada con éxito, los vehículos reciben la tan anhelada pegatina que confirma su aptitud para circular hasta la próxima Inspección, que se llevará a cabo al año siguiente si el coche tiene más de 10 años, y cada dos años si aún no ha alcanzado esa edad. Sin embargo, incluso después de pasar la ITV, muchos conductores se preguntan lo mismo: ¿se puede ser multado por no llevar la pegatina en el coche? A continuación, te lo explicamos.

En España, la ITV es obligatoria para todos los vehículos, pero es importante mencionar que no es necesario esperar a que llegue el momento indicado para pasarla, ya que existe la opción de realizar la denominada "ITV voluntaria". Esta consiste en acudir a una inspección similar, en la cual se revisa el vehículo para asegurarse de que todo esté en orden. Sin embargo, si se detecta algún fallo, será necesario repararlo y volver a pasar la ITV.

Una novedad importante relacionada con la ITV es el color de las pegatinas. ¿Te has fijado en que las pegatinas de la ITV son de diferentes colores? ¿Sabes cuál es su significado? El color de la pegatina identificativa oficial se asigna según el año, desde 1999 hasta 2030:

Pegatina amarilla : corresponde a los años 1999, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2020, 2023, 2026, 2029.

: corresponde a los años 1999, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2020, 2023, 2026, 2029. Pegatina roja : corresponde a los años 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021, 2024, 2027, 2030.

: corresponde a los años 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021, 2024, 2027, 2030. Pegatina verde: corresponde a los años 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2022, 2025, 2028.

Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿hay que llevar la pegatina de la ITV en el coche? Aunque no es algo que se verifique con frecuencia cuando la Guardia Civil detiene un vehículo, en ocasiones pueden surgir complicaciones si no se lleva la pegatina de la ITV a la vista o si se llevan pegadas las de años anteriores en el parabrisas a modo de "colección". Según la normativa, es importante tener en cuenta que circular sin la pegatina de la ITV colocada en el cristal del coche es motivo de multa, la cual asciende a 80 euros.

Es cierto que no se trata de una sanción demasiado severa y es probable que si olvidas colocarla, los agentes no te multen. Sin embargo, vale la pena no arriesgarse. Es importante tener claro que no se puede manipular la pegatina de la ITV, ya que la multa por hacerlo puede llegar a ser de hasta 12.000 euros, además de una pena de cárcel de entre tres y seis meses. Por tanto, es crucial cumplir con las normativas correspondientes y llevar la pegatina de la ITV visible en el vehículo para evitar cualquier inconveniente.