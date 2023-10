Amparo García Maggs: "El PP y Vox no van a renovar el convenio para operar a las chicas trans"

¿Cuándo se dieron cuenta de que su hija era especial?

Desde los tres años ya percibimos que Blanca era una niña por su manera de jugar, de gesticular, se comportaba exactamente igual. Pero tuvo mucha suerte. No sufrió ningún episodio de acoso en el colegio, su familia le hemos apoyado al 95%, su abuelo de ochenta años es un fan número uno y no tolera que se dirijan a ellas como a un chico. Y sus amigos, aún más, la aceptan al 100%.

¿Cuándo tomó la decisión de cambiar su sexo?

En mayo de 2021, cuando tenía 19 años. Ya se veía que era una bomba a punto de explotar. Un día me dijo: Soy mujer, voy a empezar la transición. Mi hija es muy estudiosa y aprovechó la pandemia de covid-19 para leer mucho, estudiar e informarse sobre el proceso.

¿Le resultó difícil tomar esa decisión?

Sí, claro que sí. Tenía mucho miedo, siempre iba de puntillas, con temor a que si decía lo que sentía iba a provocar el rechazo de los demás. Son muy sensibles, son de una pasta especial. Le pregunté qué podía hacer yo y me contestó que le tenía que ayudar a que todo el mundo supiera su condición.

¿Qué hicieron después?

Pedimos cita en la Unidad de Identidad de Género (UDIG) de Son Espases aunque primero fue a ver a una psicóloga que tras la primera visita le dijo que no hacía falta que volviera más y la derivó al endocrino. Todo fue muy rápido. Si en mayo había tomado la decisión, en junio tuvimos la primera cita con el doctor Tofe (el endocrino de HUSE), una maravilla de profesional, comprensivo, delicado...

¿Qué les dijo?

La valoró y ya le facilitó la receta de los fármacos para la hormonación. Mi hija estaba algo escéptica pero cuando a los días tuvo su medicación para comenzar el tratamiento se le disiparon todas sus dudas. Para ella era el ahora sí.

Continúe.

Estuvo un año hormonándose con sus correspondientes controles hasta que en agosto de 2022 el doctor Tofe cursó la petición para la reasignación de género en arnaclínic (entidad privada del hospital barcelonés con la que el Servei de Salut firmó un convenio de cuatro años para derivarle a pacientes trans que precisaban de una vaginoplastia. Fuentes oficiales del IB-Salut afirmaron a este diario que ese convenio caducó en junio de 2022, dos meses antes de la derivación del doctor Tofe). Le hicimos la lógica pregunta, ¿cuánto tardarán en llamarla? Y nos dijo que la lista de espera era de unos siete meses.

Transcurrido ese tiempo...

...sí, el pasado mes de marzo llamé a Serveis Generals (del IB-Salut) y la misma chica con la que hablaba siempre me dijo que precisamente tenía el expediente encima de la mesa, que la llamarían para operarse de forma inminente, que llevara el móvil siempre encima. Pero llegó mayo y no había recibido la llamada.

Y volvió a llamar usted.

Sí. Me atendió la chica de siempre y ya de primeras la noté enfadada, aunque no conmigo. Me dijo de malos modos que no iban a operar ni a mi hija ni a ninguna otra chica.

¿Cuándo se enteraron de que el convenio estaba caducado?

Posteriormente, hablando con Ben Amics. Creo que presionaron a la anterior conselleria de Salud para que lo licitaran antes de las elecciones porque la sensación era que iba a ganar el PP. Y creo que se firmó días antes de los comicios (autonómicos del 28-M), salió publicado en el BOIB del 2 de junio. Yo me metí en la web de contratación del Govern y seguí todo el expediente.

¿Qué pasó con la tramitación?

Que el 20 de julio pasado se excluyó a Barnaclínic por una tontería, porque una cantidad no coincidía. Y eso que era la clínica que había hecho la prestación durante cuatro años sin ningún problema.

Y luego se excluyó al otro candidato presentado...

Sí a Ivan Mañero, una reputadísima clínica de Barcelona, que fue excluida el pasado 21 de septiembre dejando la licitación desierta y obligando a empezar de nuevo todo el proceso cuando mi hija por fin parecía que iba a ser intervenida.

¿Por qué dice eso?

Porque también habíamos hecho una gestión con el Defensor del Paciente del IB-Salut que un mes antes, el 8 de agosto, envió un mail a mi hija informándole de que el convenio había caducado por dejadez del anterior Govern pero asegurándole que el septiembre iban a operar a dos personas de urgencias y a otras dos más antes de acabara el año.

¿Qué conclusiones saca de todo este mareo administrativo?

Que durante esta legislatura no se va a renovar el convenio porque debe formar parte de los acuerdos alcanzados entre PP y Vox. Pasarán al menos otros cinco años hasta que se vuelva a licitar de nuevo y la lista de espera habrá aumentado. No sé cómo pueden tratar así a gente tan sensible.

¿Qué les diría a la gente que también llevan esperando mucho tiempo para operarse de, por ejemplo, la espalda?

Que no es lo mismo. Te repito que esta gente es muy sensible y está muy a disgusto con su cuerpo. Y muchos son menores y adolescentes sin recursos porque ni han estudiado ni tr abajan por su problemática y que no podrán costeárselo por su cuenta. ¿Y sabías que un 40% de las jóvenes en esta situación acaban suicidándose? No es lo mismo, tu no te suicidas porque lleves esperando meses que te operen de la espalda.