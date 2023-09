¿Cuáles son los aspectos más urgentes que se deben afrontar de cara al nuevo curso que comienza el lunes?

Lo principal ahora es la planificación del curso, la organización en los centros. Sin duda es un año de retos, especialmente teniendo en cuenta que hay que generalizar la Lomloe por una parte, por otra está el plan estratégico que se aprobó de 0 a 3 años y, además, todo el desarrollo autonómico que aún no se ha abordado de la nueva Ley de Formación Profesional, tan importante para el desarrollo económico. Estos son los grandes temas y, sin duda ninguna, como paraguas de todo ello la inversión, es decir, dentro de nuestra responsabilidad vamos a insistir en que se logre el 5% de inversión, sobre todo ahora que se están preparando los presupuestos de 2024.

¿Detectan déficits o lagunas respecto a la implantación definitiva de la Lomloe?

Sin duda ninguna el año pasado fue un año un poco complicado porque convivían dos leyes, estaba todavía en vigor la Lomce y entraba la Lomloe. Esperamos que éste sea un año más estable, teniendo en cuenta que ya está la experiencia de los cursos impares del curso pasado, y ahora es la generalización con la entrada del resto de cursos. Pero en lo que siempre insistimos es en que el profesorado, los equipos directivos y la comunidad educativa, en su conjunto, esté formada y apoyada y tengan todos los datos y toda la seguridad para poder afrontar las novedades. Eso es fundamental, porque no solamente es el profesorado que entra en el aula, ni el personal de administración y servicios que trabaja conjuntamente en los centros, también las familias y la sociedad en su conjunto deben conocer qué significa esta ley y cómo va a repercutir en la formación del alumnado.

Entre las prioridades comentaba antes el plan estratégico de la primera etapa de Infantil, ¿cómo valoran el retraso en las infraestructuras que impedirá que muchos niños de 2 años no puedan empezar el curso la próxima semana?

El consejero ya había planteado que hay problemas en la oferta por el tema de las obras de adaptación y de mejora, y también en algunos casos hay construcción nueva. Es necesario que esas obras se aceleren para garantizar a las familias la oferta de 1.196 plazas y 67 aulas, que recoge la memoria que nos presentó el equipo anterior. Ya en nuestro informe de julio, planteábamos la necesidad de que las obras se acometieran cuanto antes para que la oferta estuviera en tiempo y forma. Nosotros tenemos solicitada tres entrevistas, una con Presidencia, otra con el nuevo consejero de Educación y otra con el Parlamento de Canarias, para comentar con ellos y, desde la colaboración y la relación institucional, establecer ese trabajo conjunto. Esperamos que en esa entrevista, especialmente con el consejero, podamos concretar más al respecto.

¿Cuál es la postura del Consejo Escolar sobre la propuesta de la OCDE de volver al horario partido en los centros educativos?

Estudiaremos el informe de la OCDE. En su momento, hace muchos años, el Consejo Escolar apoyó la implantación de la jornada continua negociada en las Islas. Habría que analizar la propuesta y sus posibilidades horarias, especialmente en el caso del alumnado más vulnerable.

¿Cuáles son las propuestas del Consejo Social para mejorar la atención a la diversidad en el aula?

La atención a la diversidad se enmarca dentro de una serie de medidas que empezaron hace más de 30 años con la Logse, y que se ha mantenido en las distintas leyes, ahora en la Lomloe. Se ha consolidado como una cultura de atender a todo el alumnado según sus características. En esa atención a la diversidad es muy importante los programas que están en marcha y que Canarias en muchos momentos ha sido pionera, desde hace años. Se debe seguir avanzando en esos programas, que se sigan implementando, no solamente para quien tiene problemas de discapacidad, sino para todo aquel alumno o alumna que lo necesite en su desarrollo curricular, en el desarrollo de su enseñanza-aprendizaje. Este tema es muy importante, sobre todo porque hemos logrado que se vaya reduciendo el abandono escolar en Canarias, de hecho está por debajo de la media estatal, en torno a un 11%, y hay que seguir trabajando con este tema para que nadie quede fuera del sistema.

¿Dónde se debe incidir para avanzar contra el abandono escolar?

Sobre todo en el trabajo con los varones, porque hay una diferencia respecto al abandono de las chicas que está en torno al 6%, mientras que el de los chicos está en torno al 17%. Ahí juega un papel fundamental la Formación Profesional, porque sin duda la FP crea motivación, en el sentido de que aquel alumno o alumna que ve que tiene problemas de aprendizaje, si tú lo ayudas y ve un horizonte de poder tener un trabajo, le estás motivando. Y desde luego, la inclusión para nosotros es fundamental, de hecho publicamos el curso pasado un informe específico sobre inclusión, igualdad y atención a la diversidad y vamos a seguir insistiendo y profundizando en este tema.

¿Qué acciones deben ponerse en marcha para impulsar la transformación digital?

Todo lo que sea transformación digital lleva aparejado formación, tanto de quien trabaja la transformación digital, como de quién está educándose, porque la transformación digital cuando entra en los centros, no solamente es el soporte, sino el uso. Es el que ese alumno o alumna cuando sale del centro en el uso particular, en el uso familiar, social que realiza de los instrumentos, tenga criterio, tenga formación. Por tanto se necesita que los equipos docentes también tengan su formación al respecto, aparte del uso didáctico de todos los soportes TIC en el trabajo de aula.

¿Lleva retraso Canaria en este ámbito?

No creo que Canarias esté más atrás de la media nacional de utilización digital porque ya en la pandemia se hizo un esfuerzo grande de dotaciones, y lo que hay que trabajar quizás ahora es más el tema formativo.

¿Cuáles son las necesidades detectadas en materia de sostenibilidad?

Este es otro tema primordial, como estamos viendo con el cambio climático. Hay que abordar la sostenibilidad, por una parte, de forma concreta en los centros, que estén preparados desde el punto de vista del gasto de luz, de agua, de todo lo que es la convivencia en el centro, de la habitabilidad. Y por otro lado, trabajar en lo que es la cobertura de canchas para minimizar el calor, que haya zonas verdes, y después, todo lo que es formar al alumnado para que viva en una sociedad sostenible, porque vivimos en islas muy frágiles. Ya hemos visto el verano que hemos tenido y aún tenemos. Y todo esto tiene que ir acompañado de participación, es decir, de talante abierto a que toda la comunidad socio-educativa entienda que la educación es un pilar fundamental de desarrollo social y que todos y todas somos importantes para colaborar en lograr la mejor formación, la mejor educación para nuestra ciudadanía.

¿En qué momento se encuentra la reforma de la Ley del Consejo Escolar?

Este es otro tema importante porque nuestra ley, la de creación del Consejo es de 1987 y la reforma se hizo en 2003. Han pasado 20 años y en este tiempo han habido mucha novedades. Seguimos siendo, por supuesto, un órgano de participación democrática, somos el único Consejo Escolar en el Estado que tiene elección democrática de su junta directiva, y eso me parece que es un hecho muy importante. Pero también es cierto que ha entrado todo lo que son las nuevas tecnologías y nuevos sectores que quieren participar en el Consejo, y desde ese punto de vista nosotros planteamos a la Consejería una modificación. La última información que teníamos del equipo anterior, era de que estaba ya en proceso y esperamos que en esta legislatura ya salga del Parlamento.

¿Y qué novedades presenta esta reforma?

Fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, especialmente con la tecnificación de la participación. Nosotros estamos trabajando mucho de forma semipresencial, porque no olvidemos que somos un órgano de toda la comunidad autónoma y aunque tradicionalmente se hacía presencial, la incorporación tecnológica ayuda mucho a que la gente pueda participar desde sus lugares de residencia. Tenemos representantes de todas las islas, por poner un ejemplo, los siete cabildos están representados en el Consejo, aparte de representantes de distintos sectores que viven en distintas islas. Eso hay que profundizarlo y que tenga el amparo de la ley.

¿Han detectado problemas respecto a las infraestructuras?

Es una alegría que se trabaje en eliminar las denominadas aulas modulares, vulgarmente conocidas como barracones. Nosotros insistimos en todo lo que sea sustituir esas infraestructuras por nuevos centros. Para los centros antiguos, creemos que sería conveniente un plan similar al de los coches, un plan renove, que actualice y mejore todos esos centros en los que se han ido haciendo adaptaciones sobre la marcha, y necesitan esa renovación, adaptación y actualización constante, porque la educación es, en su conjunto, un elemento vivo y como tal necesita estar actualizado constantemente. Y ya no digamos las necesidades de los centros de Formación Profesional, con los nuevos instrumentos, nuevas tecnologías, nuevos ciclos..., que necesitan también tener los espacios adaptados y modernizados.

La pérdida de alumnado con el descenso de la natalidad es un hecho. ¿Les preocupa el cierre de centros, sobre todo en zonas rurales?

En la medida de lo posible, pedimos que no se cierren centros educativos en las zonas rurales, zonas de medianías, para frenar el abandono de la población, porque las parejas jóvenes, si tienen un colegio donde dejar a sus niños y niñas, no se trasladan. Cada vez más la gente, un poco por la pandemia, un poco por la situación climática, busca lugares agradables para vivir, y si tienes un colegio cerca, pues con más razón. Eso es muy importante porque evita el envejecimiento de las zonas de medianías. Por otra parte, también es una reclamación de los cabildos el que haya oferta de FP según la realidad de cada isla, para que la gente joven también se quede, porque lo lógico es que cuando te trasladas a formarte a las islas capitalinas, sea en las universidades o sea en ciclos superiores de FP, no vuelvas.

¿Cuál es su mensaje de cara al inicio del curso?

Desear mucho ánimo y mucha suerte a toda la comunidad educativa, especialmente a los equipos docentes y no docentes, directivos y a todos los compañeros y compañeras que afrontan un nuevo curso. Regresamos frescos de las vacaciones y con ilusión, y aquí está el Consejo Escolar para escuchar cualquier propuesta o necesidad que quieran plantear.