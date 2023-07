La Fundación Mapfre Canarias entregó esta semana siete becas para los programas de Posgrado en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y Dirección y Administración de Empresas (ADE) y de Posgrado en Música para el curso académico 2023/2024. Estas becas para impulsar el talento joven canario están dotadas de un total de 116.000 euros, dentro de las acciones en materia formativa con las que la institución canaria busca apoyar la formación, el talento, la excelencia y mejorar la empleabilidad de los jóvenes de las Islas y que en total, este 2023 supondrán una inversión de 1,7 millones.

Con estas ayudas, los jóvenes beneficiarios tienen la oportunidad de realizar prácticas profesionales y continuar sus estudios de posgrado en diferentes destinos nacionales e internacionales.

Las becas de Posgrado en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y Dirección y Administración de Empresas (ADE) de la convocatoria de 2023, con una cuantía de 80.000 euros, han ido a Guillermo Domínguez del Río Socas, que realizará un Máster Universitario en Finanzas de Empresa en la Universidad Complutense Madrid; Eduardo Falcón Marrero, que cursará un Máster Universitario en Finanzas y Banca en Barcelona School of Management; Diego Gutiérrez Quintana que realizará un Máster en Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia y Adrián Rayner García, que realizará el MSC Wildlife Biology and Conservation de la Edinburgh Napier University.

Por su parte, en lo relativo a las becas de Posgrado en Música, con una partida de 36.000 euros, los jóvenes becados son Eduardo Corcuera Botana, que realizará un Máster en Interpretación de la Música Clásica y Contemporánea en el Centre Superior Fundació Conservatori Liceu con el pianista Josep Colom; Miguel Alejandro Gómez Rodríguez, que realizará un Master's Degree Programme Instrumental Studies en Anton Bruckner Privatuniversität; y Aaron Rodríguez Pérez, que realizará un Master of Music program in Technology and Applied Composition en San Francisco Conservatory of Music.

El presidente de la Fundación Mapfre Canarias, Ignacio Baeza, ha explicado que estas siete becas entregadas a un grupo de jóvenes canarios les permitirán «formarse todavía más y sumar cualidades a las que ya tiene. Creemos profundamente en que la formación es la mejor palanca de crecimiento».