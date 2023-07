La financiación para la ciencia canaria de excelencia se reduce un 11%

La financiación para la ciencia canaria de excelencia se ha reducido este año un 11%. El Archipiélago ha captado 6,5 millones de la convocatoria del subprograma estatal de Generación de Conocimiento de 2022 del Ministerio de Ciencia, la más importante de la ciencia española y por la que pugnan los mejores investigadores de España. En cifras absolutas, los investigadores de Canarias han dejado de ingresar 800.000 euros con respecto al año anterior.

Esta línea de financiación, que cada año pone en marcha el Ministerio de Ciencia a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), está destinada a sufragar los gastos de los mejores proyectos científicos de España. La ayuda, que consta de un presupuesto de 625.300 millones de euros, se concede siguiendo ciertos criterios entre los que se encuentra la calidad y viabilidad de la propuesta, la calidad y trayectoria de los componentes del proyectos, el impacto científico, económico y social esperado de los resultados y la adecuación al presupuesto solicitado.

También han sido menos los investigadores que se han animado a presentar proyectos este año. El número de propuestas presentadas asciende a 119, una veintena menos que en la convocatoria de 2021. De estos, solo 41 han conseguido pasar "el corte" presupuestario, provocando que su tasa de éxito se reduzca en cinco puntos porcentuales, hasta llegar al 34%.

Los que han salido mejor parados en esta nueva convocatoria estatal son los centros de investigación del Archipiélago. El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) no solo ha sido la institución que mejor rendimiento ha conseguidop, logrando financiación para el 87,50% de los proyectos presentados, sino que también ha sido la que mayor porcentaje de la financiación ha captado para Canarias. En total, el IAC este año ha presentado 16 solicitudes de las que 14 han sido aceptadas por la comisión evaluadora de la AEI.

El Instituto de Astrofísica capta el 40% de los fondos del Archipiélago

El centro de investigación ha conseguido 2,6 millones de euros para financiar estos 14 proyectos de investigación durante los próximos tres años. La mayor parte de los trabajos pertenecen al área de astronomía y astrofísica, aunque también hay algunos referentes a la investigación espacial. Este montante supone un incremento del 5% con respecto al año anterior y el 40% de la financiación que ha conseguido Canarias en esta convocatoria competitiva.

"Un hito"

También ha mejorado su rendimiento el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC), que ha logrado una tasa de éxito del 60%. "Todo un hito", según el director del IPNA, Juan Ignacio Padrón, que destaca que los resultados de este año son unos de los "mejores" que ha conseguido el centro de investigación a lo largo de su historia.

En total, el IPNA-CSIC ha conseguido financiación para 6 proyectos de los 10 presentados, por un montante total de 1 millón de euros, un 61% más que el año anterior. “Para nosotros son unos resultados muy positivos”, revela Padrón, que recuerda lo complicado que es conseguir el 100%. "Se nos han quedado cuatro proyectos fuera, pero nuestro empeño será ahora trabajar en mejorarlos para conseguir financiación el año que viene", insiste.

De hecho, eso es lo que han hecho durante el último año. "Hemos tratado de evaluar las fortalezas y las debilidades de nuestras propuestas anteriores, las hemos puesto en común durante el último año y así hemos conseguido mejorarlas de cara a esta convocatoria", explica Padrón. Entre los proyectos financiados hay tres de química, uno de vulcanología y dos de biodiversidad. El montante final de estos dos últimos proyectos supone más de la mitad de la financiación que ha conseguido el centro. Además, Padrón destaca que muchos de estos proyectos están liderados por jóvenes investigadores.

Las universidades siempre juegan un papel fundamental en el éxito de Canarias en esta convocatoria. No en vano, ambas instituciones presentan en conjunto el 71% de los proyectos canarios que pugnan por los fondos de esta convocatoria nacional. Por esta razón, sus resultados de rendimiento este año han lastrado también la actuación general de Canarias en esta convocatoria.

La caída de las universidades

La Universidad de La Laguna (ULL) ha logrado un rendimiento del 25%, 13 puntos porcentuales menos que en la convocatoria anterior. De los 43 proyectos presentados, sólo 11 han conseguido financiación para los próximos tres años. Gracias a la propuesta excelente de sus investigadores, la universidad lagunera ha conseguido captar 1,3 millones de euros. No obstante, la cifra final supone 800.000 euros menos frente a los resultados de la convocatoria anterior.

Este año el mayor batacazo ha tenido lugar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Apenas dos de cada diez proyectos presentados han conseguido fondos estatales para el próximo año (19%). En total se presentaron 42 proyectos, pero solo 8 lograron pasar "el corte" de la comisión evaluadora de la AEI. La universidad se ha quedado algo por debajo del millón de euros tras haber captado 956.375 euros. El montante es un 40% inferior al logrado durante la convocatoria anterior. Aridane González, director de Investigación de la ULPGC, admite que ha sido un mal resultado, pero insiste en que esta circunsntancia puntual no puede ser un obstáculo para seguir desarrollando la ciencian de excelencia en el centro. "Debe motivarnos a seguir trabajando", resalta.

Solo dos de cada diez proyectos presentados en la ULPGC pasan el "corte" del Ministerio

González hace alusión, además, en la "tendencia cíclica" que suele adquirir esta convocatoria, pues los científicos que se presentaron durante el año pasado consiguen fondos para los siguientes tres años, por lo que no se vuelven a presentar hasta que no se termina. "Los proyectos que han sido desestimados no son malos, simplemente no se ajustan a lo presupuestado por el Estado", insiste González, que considera que la situación mejoraría si la financiación se adaptara a las necesidades actuales de la I+D. "Tenemos unos de los ratios más bajos de Europa", recuerda.

La ULPGC ha puesto en marcha una fórmula para evitar que el descarte de proyectos en esta convocatoria caiga en saco roto. "Rescatamos algunos de los proyectos desestimados a través de nuestro Plan de Promoción de la Investigación para que nuestros científicos puedan seguir trabajando al menos durante un año más", explica el director de Investigación. No obstante, González cree que este "rescate" de proyectos debería ser extensible al Gobierno de Canarias. "Los proyectos ya están evaluados, solo habría que dotarles de financiación desde el Ejecutivo para que puedan trabajar", recalca.