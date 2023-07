Cada alumno no universitario en Canarias cuesta 6.612 euros. El último informe Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (SEIE) 2023 publicado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional refleja que el gasto por alumno no universitario en el sistema educativo público de Canarias ha crecido un 29,6% desde el 2015. Le sigue Castilla-La Mancha (26,2 %), Castilla y León (22,5 %) y Comunidad de Madrid (22,1 %). Las comunidades que presentan el gasto público más elevado por alumno en centros públicos no universitarios son País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Castilla y León y Galicia.

Esto supone un gasto de 6.612 euros por alumno en las Islas, la media nacional está en 6.540 euros por alumno. Canarias se sitúa por tanto ligeramente por encima de la media, siendo la séptima comunidad autónoma por la cola. Madrid es la región que menos invierte por alumnado con un 5.607 euros. En el otro extremo está el País Vasco con 10.214 euros por alumno no universitario en los centros de titularidada pública. Un gasto que crece En la última década el gasto medio por alumno es de 6.622 euros, lo que supone un 28,0 % del PIB por habitante (en estas cifras se consideran los gastos públicos y los privados destinados a centros públicos y privados). A medida que se asciende en las distintas etapas educativas, el gasto por alumno es mayor. Así, el gasto medio por alumno en Educación Infantil es de 5.440 euros, un 23,0 % del PIB por habitante; en Educación Primaria es de 5.629 euros por alumno, un 23,8 % del PIB por habitante; en Educación Secundaria el gasto es de 6.923 euros, un 29,3 % del PIB por habitante; y en Enseñanza Superior es de 8.793 euros, un 37,2 % del PIB por habitante. Este último se presenta también en gasto por alumno de Educación Superior no universitaria, 6.583 euros y 27,9 % del PIB por habitante, y de Educación Universitaria, 9.404 euros y 39,8 % del PIB por habitante. Centros privados Las comunidades autónomas que destinan un mayor porcentaje de gasto público en educación a financiar centros privados son: País Vasco, Illes Balears y Comunidad de Madrid, con 25,5 %, 19,6 % y 19,3 % respectivamente; y las que menos porcentaje destinan son Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha, con 8,0 %, 8,5 % y 8,6 %, respectivamente. El porcentaje que representan en el gasto del Ministerio es del 1,1 %. En lo que respecta a su distribución por enseñanzas, la mayor proporción de gasto en conciertos corresponde a las etapas obligatorias, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, con el 34,2 % y el 32,2 % respectivamente. Les siguen la Educación Infantil con el 14,7 %, la Formación Profesional con un 7,9 % y la Educación Especial con el 5,9 % del total. En comparación con Europa En la comparación dentro de la Unión Europea, el gasto medio más elevado por alumno en centros públicos y privados para el conjunto de etapas educativas (excluido el primer ciclo de Educación Infantil) corresponde a Luxemburgo, con un gasto medio de 17.121 euros por alumno, seguido de Suecia con 10.487 euros, por alumno. Los más bajos se dan en Rumanía y Bulgaria con un gasto medio de 3.856 y 4.312 euros, por alumno, respectivamente. El gasto medio de España es de 7.128 euros-PPA. En términos de PIB por habitante, el único país que supera el 30 % es Chipre (30,9 %), seguido de Malta (29,5 %), Suecia (27,7 %) y Polonia (27,4 %). Por otro lado, con un porcentaje inferior al 20 % se encuentra Rumanía (17,4 %). La mayoría de países dedica entre el 20 % y 30 % del PIB por habitante, entre ellos España con un 24,6 %.