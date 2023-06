Sanidad se ve obligada a racionar un fármaco para el cáncer que usan 700 canarios

La Consejería de Sanidad se ha visto obligada a racionar un fármaco para trata el cáncer que usan al menos 700 pacientes canarios. Este medicamento que sirve para tratar, entre otros, el cáncer de sangre y una leucemia específica, lleva al menos dos meses desabastecido en España.

Al no existir una presentación diferente ni una alternativa genérica para los pacientes, su desaparición del mercado ha ocasionado un verdadero terremoto en la sanidad, ya que quienes lo necesitan ya no pueden acudir directamente a su farmacia a adquirir este fármaco necesario para mantener su enfermedad a raya, como venían haciendo.

La Consejería de Sanidad de Canarias consciente del perjuicio que puede ocasionar en este grupo de pacientes, ha creado un método alternativo de adquisición del medicamento con el que también puede controlar al dispensación de comprimidos para que puedan llegar a todo el que lo necesita.

Desde el 13 de abril de 2023 a España no llega el fármaco Hydrea en su presentación de 500 gramos con 20 cápsulas duras. El medicamento del laboratorio alemán Cheplapharm Arzneimittel (GMBH) empezó a faltar en Canarias algo después, en mayo. "En Canarias tenemos siempre un stock mayor por nuestra condición de islas", recuerda Manuel Galván, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. El medicamento, sujeto a prescripción médica, ha sufrido también los vaivenes de la guerra y del comercio mundial. "El desabastecimiento es muy importante", revela la jefa de Uso Racional del Medicamento de la Consejería de Sanidad canaria, Fidelina de la Nuez, que recuerda que en España son 40.000 las personas afectadas por su falta. El problema es de tal envergadura que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha hablado con las comunidades autónomas para que se hagan cargo de la dispensación del fármaco a través de los hospitales.

Se cree que la causa del desabastecimiento es el conflicto entre Rusia y Ucrania

Según destacó Galván, su desabastecimiento parece tener relación con la falta de aluminio. Este aluminio "especial" es el que "aisla" las cápsulas en el blíster y les confiere una seguridad especial para que no reaccionen con ningún elemento exterior. "No lo sabemos con seguridad porque la Agencia no ha detallado las causas directas de la falta de suministro en su comunicado, pero ya son varias personas las que nos han comentado que esta es la razón principal", explica Galván.

Los principales productores de aluminio para medicamentos son países como China o India, pero también Ucrania y Rusia, por lo que la guerra entre ambos países ha vuelto a demostrar que cualquier conflicto local puede tener circunstancias inimaginables a nivel mundial. Sin embargo, no ha afectado a todos los países por igual, con lo que en España se ha abierto la posibilidad de solicitarlo como un medicamento extranjero. Este proceso es el mismo estipulado para tramitar fármacos que aún están en fase de investigación o que no se han autorizado aún en España.

Canarias lo dispensa en los hospitales

Este 27 de junio, después de realizar un análisis del número de pacientes afectados, Sanidad ha dictado una orden para que el fármaco se dispense a través de la farmacia hospitalaria, en lugar de las farmacias convencionales. Canarias lo tramitará como medicamento extranjero. De esta manera, Sanidad no solo puede capear esta crisis de desabastecimiento sino también mantener un control de los envases y comprimidos que se están dando a los pacientes para así racionar el producto. Mientras dure la alerta, los pacientes podrán acceder de manera gratuita a estos fármacos durante el tiempo que dure el desabastecimiento.

La Aemps espera que el suministro se recupere el próximo 10 de agosto

Como explica Nuez, aunque son 700 las personas que tienen prescrito este medicamento en Canarias, puede que muchas de ellas no estén afectadas por la alerta en estos momentos. "Probablemente haya varios que tengan un blíster comprado antes del desabastecimiento, por lo que aún no tienen ese problema”, indica. Otros quizás también tengan alternativa. “Lo que hemos hecho es derivar a las gerencias los datos de todos estos pacientes para que sus hematólogos lo valoren y vean si se les puede dar una alternativa terapéutica, si aún tienen reservas para aguantar o si necesitan ser introducidos en este nuevo circuito", insiste.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) espera que el suministro se recupere el 10 de agosto. Y esas son las previsiones con las que juega también Canarias. Cuestionada, no obstante, por si el Archipiélago podría "aguantar" un poco más el tirón, Nuez ha resaltado que "esta medida seguirá vigente tanto tiempo como sea necesario".

La jefa de uso racional de medicamentos también admitió que en los últimos meses se están produciendo un desabastecimiento de "moléculas importantes". La mayoría de ellas "sustituíbles" en farmacia comunitaria por sus genéricos, sin embargo, en ocasiones se dan casos como este en el que no hay forma alguna de dar una alternativa al paciente porque solo existe esta presentación.