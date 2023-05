La educación para adultos: "¡Menudo regalazo me acaban de dar! Con 47 años me voy de Erasmus"

Recuerda bien el día que colgaron la lista de los alumnos seleccionados en el centro en el que cursa la Educación Secundaria para Adultos (ESA). No solo era el día de su cumpleaños, sino que, además, su nombre figuraba en la tercera posición. “¡Menudo regalazo me acaban de dar! Con 47 años y me voy de Erasmus”. Este fue el mensaje que publicó inmediatamente después de conocer la noticia en sus redes sociales, porque para ella, que por circunstancias personales había tenido que abandonar los estudios siendo muy joven, la posibilidad de viajar al extranjero dentro de un programa de formación académica tras haber retomado la formación académica, sin duda alguna, “es todo un regalo”.

Poder estudiar ahora me da vida y esta experiencia va a ser un reto para mí Cristina Vázquez - Estudiante 4º de la ESA

Cristina Vázquez es una de los diez alumnos adultos del IES Castelao que han sido seleccionados para participar en el programa Erasmus +, un plan de movilidad internacional que este año le ha sido concedido por primera vez a este centro educativo vigués y gracias al cual los estudiantes podrán visitar ciudades como Bruselas, Ámsterdam y Estrasburgo con el objetivo de ampliar su formación y tomar contacto con el mundo profesional y las ofertas de internacionalización.

En concreto, el programa del que se beneficiarán los estudiantes vigueses estará centrado en las instituciones europeas, de manera que tendrá la oportunidad de conocer de primera mano el Parlamento y las Cámaras, tanto de Bruselas como de Estrasburgo, así como la Casa de la Historia Europea, y llevar a cabo una incursión en diversas experiencias medioambientales y de economía circular en Ámsterdam, entre otros.

Será la primera vez que Cristina Vázquez se suba a un avión y que viaje al extranjero, por lo que esta experiencia supone para ella “todo un reto”. Esta estudiante de cuarto de la ESO del IES Castelao señala que “es como un salto al vacío, pero estoy muy contenta. Yo nunca creí que volvería a estudiar, porque no tenía la sensación de que fuera inteligente ni capaz, aunque a mi alrededor me lo decían. Fue mi marido el que me animó a retomar los estudios y mis notas en tercero fueron sobresalientes. Los profesores me animan y tengo a mi hijo, que tiene 23 años y está en la Universidad, que también me ayuda. Poder estudiar ahora me da vida y esta experiencia va a ser un reto para mí”.

No me esperaba que los estudiantes del Bachillerato nocturno pudiéramos tener la posibilidad de hacer un Erasmus Lorena Fernández - Estudiante de primero de Bachillerato de adultos

Lorena Fernández es otra de las alumnas del instituto vigués que formará parte del grupo que viajará al extranjero próximamente. Tiene 18 años y reconoce que “no me esperaba que los estudiantes del Bachillerato nocturno pudiéramos tener la posibilidad de hacer un Erasmus. Cuando nos dieron la noticia, los profesores nos animaron a participar porque era una buena oportunidad. Creo que lo más positivo va a ser que vayamos en grupo y que visitaremos los distintos lugares desde un punto de vista académico”. También será la primera vez que viaje a nivel internacional y comenta que, en su caso, dejó los estudios “por acoso en primero de Bachillerato y cuando me hablaron del nocturno, no me imaginé que el trato aquí sería tan familiar. Sentimos que nos toman en cuenta al tener la opción de, por ejemplo, poder hacer este Erasmus”.

Estudar novamente é moi positivo porque me axuda a normalizar a miña doenza mental Merlín Menéndez - Alumno de primero de Bachillerato de adultos

Con Lorena y Cristina también viajará Merlín Menéndez, quien a sus 42 años de edad afirma que “es una alegría muy grande tener esta oportunidad y lo más positivo para mí creo que va a ser la convivencia con el resto de mis compañeros".

Este estudiante de primero de Bachillerato menciona que retomó los estudios después de 20 años y que, en la actualidad, hay cuatro pilares fundamentales en su vida: su pareja, su psiquiatra, su psicólogo y la enseñanza de adultos. Así, Merlín Menéndez apunta que “tengo una enfermedad mental que me impide trabajar, pero aunque no podía, para mí poder estudiar nuevamente es muy positivo porque me ayuda a normalizar mi situación. Por eso participar en este programa Erasmus creo que va a ser una experiencia muy positiva para mi, ya que voy a poder abrir mis círculos"