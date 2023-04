Trópico Conforme

Vivo delante de la Iglesia de La Concepción, en la que es, para mucha gente, la ciudad más bonita de Canarias: La Laguna. Razones hay, sobre todo si vienes de Santa Cruz, pero no es de eso de lo que quería hablar hoy. Estoy escribiendo estas líneas el domingo de un fin de semana que está siendo particularmente raro, casi inquietante, y necesitaba compartirlo con alguien.

Les pongo en situación. Ayer salí a desayunar al lado de casa aprovechando el buen tiempo. Pillé una camiseta roja que tenía secando en la liña y listo. Fue al abrir la puerta de casa cuando noté que algo no estaba bien. Era una sensación extraña, aunque en un principio no sabía exactamente qué pasaba. Después de un rato caí en la cuenta. Todas las personas que estaban en la calle también llevaban, como yo, una camiseta roja. Obviamente no eran todas como mi camiseta. Había estampados, camisas e incluso algún vestido. Pero todo el mundo de rojo. No quise darle más vueltas. Bocadillo de queso, aguacate y rúcula y para casa.

Muy a mi pesar, la experiencia casi traumática de la mañana no fue sino el comienzo. Después de comer decidí bajar a dar un paseo. A esa hora suele haber menos gente por las calles, que se quedan por fin para uso y disfrute de los laguneros de verdad. No soy supersticioso pero no me hacía mucha gracia volver a bajar con la misma camiseta roja así que cogí una azul que tiene una Volkswagen California de las antiguas pintada en la parte de delante. Llaves, teléfono y cartera. Todo en orden. Abrí la puerta de casa, distraído, para encontrarme de nuevo ante lo inexplicable. Allí estaba, toda la plaza con su camiseta azul. Me agobié un poco, la verdad. Me alejé de la plaza, queriendo pensar que todo sería por algún acto en la iglesia, buscándole un sentido a una situación que no lo tenía. Bajé por la calle San Agustín y todo era azul. Giré hacia La Carrera y más azul. Calle Viana, azul. Llegué por fin hasta la Plaza del Adelantado donde, cómo no, todos los que por allí paseaban tenían su camiseta azul puesta. Di la vuelta, miré al suelo y corrí hasta mi casa. -Hay cosas que es mejor no pensar-, me dije. Me fui a la cama esperando que todo hubiera sido una suerte de pesadilla. A veces transitamos sin darnos cuenta la línea entre lo real y lo imaginario.

Reconozco que esta mañana ya casi me había olvidado de la locura de ayer. Cogí la camiseta roja que había dejado tirada encima de la silla de mi cuarto y me fui a dar una vuelta al mercado. Bendita la hora. No solo lo de ayer había sido real sino que hoy era todo más borgiano todavía. Las personas que tenía delante volvían a tener camisetas rojas, pero es que además ahora las personas que tenía a mi lado iban todas de azul. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede la gente a kilómetros de distancia saber qué camiseta me voy a poner? Es más, ¿cómo puede la gente saber qué camiseta ponerse dependiendo de si van a estar delante o a mi lado? ¿En qué clase de universo estoy viviendo?

Muy loco, ¿no? Afortunadamente para mí, esta pesadilla geométrica era pura ficción. Desayuné ayer tranquilamente y hoy pude darme un salto a comprar queso en el mercado. No pueden decir lo mismo sin embargo las galaxias, para las cuales todo esto que les acabo de contar es muy real y se conoce con el nombre de conformidad galáctica. Y es que cuando una galaxia es roja, sus galaxias satélites tienden a ser rojas también. Lo mismo ocurre al revés. Cuando una galaxia es azul, las demás galaxias a su alrededor son por lo general azules. No pueden escapar de ello. De la llamada conformidad angular ya hemos hablado en entradas anteriores de esta Gaveta, y viene a describir que las galaxias satélites tienden a ser más rojas o azules dependiendo de su orientación con respecto a la galaxia central. Todo esto a pesar de que las distancias entre ellas son enormes. Como suele ocurrir, detrás de las observaciones más simples se encuentran los descubrimientos más profundos.

No estamos acostumbrados a pensar en escalas cosmológicas así que puede que la conformidad galáctica no nos resulte chocante a primera vista, pero para las galaxias y los que observamos el Universo desde ellas es tremendamente desconcertante. ¿Cómo galaxias que están tan lejos entre sí saben qué color deben tener? ¿Por qué parecen ser conscientes de su posición con respecto a otras galaxias? Me gustaría poder darles una respuesta satisfactoria pero no la tengo. Puede que el entorno donde nacen marque la vida de las galaxias y por tanto su color, o puede que haya procesos a gran escala que correlacionen la evolución de galaxias aparentemente desconectadas. No lo sé, la verdad. Lo que sí sé es que si ha llegado hasta aquí, querida lectora, por lo menos ha podido desconectar un rato del día a día, que no es poco. Nos vemos pronto.

*Sección coordinada por Adriana de Lorenzo-Cáceres Rodríguez.

Ignacio Martín Navarro nació en Santa Cruz de Tenerife. Tras licenciarse en Física y doctorarse en Astrofísica por la Universidad de La Laguna con un proyecto llevado a cabo en el Instituto de Astrofísica de Canarias, pasó cuatro años investigando a caballo entre la Universidad de California, Santa Cruz, y el Max-Planck-Institut für Astronomie, Alemania, estudiando la formación y evolución de las galaxias más masivas del Universo. En la actualidad es investigador Ramón y Cajal del IAC.