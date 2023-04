Arte para celebrar un fin de ciclo

"La clave no está en buscar una explicación a las cosa sino sentir lo que se está viendo". Ese es el secreto que desvela el artista Víctor Ezquerro, quien acaba de inaugurar 'Tránsito' en el Desván Blanco. Espacio Cultural. Para el creador supone un cierre de etapa, una celebración que trata de hacer llegar al visitante como "parte de la educación artística". "Todos necesitamos esa otra forma de ver el arte", sentencia.

Dibujos y piezas de cerámicas se entremezclan en la nueva propuesta de Desván Blanco. Espacio Cultural. Víctor Ezquerro (Madrid, 1972) es el autor que protagoniza la nueva muestra de esta galería y que, inaugurada este sábado, podrá visitarse hasta el próximo día 29. Tránsito es el nombre de esta propuesta que marca el final de una etapa personal y artística del creador madrileño afincado en Tenerife. «Es una propuesta que resume mis últimos diez años de vivencias», explica sencillamente el creador quien reconoce que se trata de una muestra «especial».

Tránsito «es un reflejo» de las vivencias del artista durante la última década, un tiempo que ha sido muy intenso para él en el plano familiar, con varias pérdidas importantes. «Estos trabajos son parte de la necesidad de comunicar algo. Creo que no lo expongo estas piezas porque sí, sino porque hay algo dentro de mí que quiere salir», expresa el autor, quien considera esta muestra recién inaugurada «un cierre de ciclo», así como «una celebración».

Los dibujos que se pueden contemplar en el Desván Blanco están basados, en su mayoría, en la figura humana. Se trata de dibujos de gran formato que se combinan con platos de cerámica en los que unos ojos reflejan la mirada de las personas que han pasado por la vida de Ezquerro en los últimos años. «Cada obra refleja un instante de mi vida y los recuerdos que me dejan, pero creo que, una vez que lo entrego en la exposición, a cada cual le evocará sus propias sensaciones e impresiones», relata el creador, quien añade que precisamente eso «es lo bonito, no contarlo todo sino que el público cree su propia historia».

Aunque el dibujo ha sido su gran expresión artística a lo largo de toda su carrera, también ha abordado la cerámica, una faceta que afronta «por la curiosidad de experimentar con otros formatos». En este caso, ha introducido un plano muy familiar puesto que «estos platos me recuerdan a los de nuestras abuelas, a los que colgaban en las paredes, aunque yo lo he llevado al arte contemporáneo, al momento actual», matiza. Así, en esta muestra se pueden ver los clásicos platos ribeteados en dorado y que, en su interior, contienen curiosas miradas.

Así, a lo largo de su carrera, Víctor Ezquerro siempre ha combinado el dibujo con la cerámica. Aunque añade que «siempre he dibujado más, es algo que me encanta, sobre todo el dibujo a carboncillo» como del que se puede disfrutar en Tránsito.

La muestra 'Tránsito' se podrá visitar hasta el próximo día 29 en Santa Cruz de Tenerife

Víctor Ezquerro se plantea su carrera a partir de ahora «como un lienzo en blanco» puesto que considera que ha alcanzado «un nuevo punto a nivel existencial» que permite que, a partir de ahora, dé forma a nuevos proyectos artísticos. No obstante, adelanta que tanto con estas futuras creaciones como con las actuales, «me gusta que el público componga sus propias historias al verlas» y celebra que, «de repente aparece alguien que se deja atrapar por completo con mis obras y le da sentido a su propia historia». Es por eso que a Ezquerro no le gusta explicar el significado de sus piezas, «porque forman parte de mi propia experiencia y no quiero condicionar al espectador».

En este sentido, reflexiona que uno de los cometidos de su obra es acercar al público al arte y «contagiarlo con ese aura de magia que tiene el arte». «Por desgracia, hoy en día la sociedad está muy alejada de todo eso pero yo trato de captar la atención del público y conquistarlo con esa parte de misterio que les invita a proponer la otra parte de la historia», expresa. Por todo ello, invita al público a visitar esta exposición «con los sentidos abiertos y con ganas de encontrarse cosas inesperadas» para tan solo «pensar y sentir» al acceder al Desván Blanco.