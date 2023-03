Alcaldías, otro techo de cristal

El equilibro entre mujeres y hombres está cerca de alcanzarse en las Corporaciones locales de la isla, donde los concejales varones son aún el 53% del total. Sin embargo, esa igualdad no se traslada a la primera línea de poder municipal, donde las alcaldesas son apenas el 19%.

La legislación electoral ha generado un gran avance en la igualdad en las 31 corporaciones locales de Tenerife, donde el número de concejales (53%) y concejalas (47%) está cada vez más cerca e, incluso, hay 11 ayuntamientos donde hay más mujeres ediles que hombres. Pero hay un techo de cristal pendiente de derribar, que es el que establece una brecha importante entre el número de alcaldes y de alcaldesas. En la actualidad, en los 31 municipios tinerfeños hay 25 alcaldes y solo 6 alcaldesas, un 81% de hombres frente a un 19% de mujeres. Cinco son del PSOE y una de CC.

«En nuestro sistema está fallando algo para que no haya más alcaldesas» Macarena Fuentes - Alcaldesa de Los Silos

La masculinización de los puestos de salida de las candidaturas electorales genera algunos desequilibrios llamativos en municipios donde los hombres aún son franca mayoría. Ocurre en Garachico, con 8 hombres y solo 3 mujeres (aunque iniciaron el mandato 4); Puerto de la Cruz, con 13 hombres frente a 8 mujeres, o El Rosario, donde hay 12 hombres y 5 mujeres, aunque su gobierno está más equilibrado, con 5 hombres y 4 mujeres. Las localidades con más proporción de concejalas que concejales son Arona (14-11), La Guancha (8-5) y San Miguel (10-7).

«En el futuro habrá aún más mujeres dispuestas a asumir estos retos» Ana Mena - Alcaldesa de Tegueste

La primera alcaldesa de Candelaria y presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito (PSOE), tiene claro que «actualmente tenemos mucho por lo que seguir trabajando en materia de igualdad, también en el ámbito político. No cabe duda de que lo que le sucede a las mujeres en los gobiernos locales es muy parecido a lo que sucede con otras profesionales: el porcentaje en los puestos de responsabilidad se reducen, solo el 19% de las alcaldías son ocupadas por alcaldesas. Nos encontramos en un momento de revisión de estas estructuras y estas desigualdades detectadas se van paliando, por supuesto, no sin obstáculos y resistencias».

«Este 8 de marzo me gustaría enviar todo mi apoyo y solidaridad a las compañeras que han roto el techo de cristal y superado esos suelos pegajosos, también a las que están en ello. Debemos estar presentes en los organismos públicos de decisión ya que partiendo de esto se darán determinados patrones de políticas públicas», resalta.

«Nuestro empoderamiento avanza gracias a las normas que existen»

«Nuestro empoderamiento avanza gracias a las normas que existen» Esther Morales - Alcaldesa de El Tanque

La primera alcaldesa de El Tanque, Esther Morales (PSOE), considera que las cifras «siguen siendo muy bajas en la equidad por género en puestos de relevancia política a nivel municipal, pero no sólo en este ámbito, si no en otros muchos también. También es verdad que se marca una tendencia al alza y eso es positivo». A su juicio, «el empoderamiento de la mujer avanza gracias a las normas que existen». Ademas, señala que por parte de sus compañeros políticos «en ningún momento he sentido diferencias por ser mujer. Mi opinión y la de mis compañeras se ha tenido en cuenta y se ha respetado».

Ana Mena (PSOE) se convirtió en 2019 en la primera alcaldesa de Tegueste y en la líder del primer gobierno de izquierdas. Considera que la diferencia en el número de hombres y de mujeres que ocupan alcaldías en la isla «son reminiscencias de tantos hombres en el poder durante tanto tiempo. Eso no nos ha dejado llegar y lo ha puesto más difícil. Ahora se ve a más mujeres en el poder y eso ayudará a cambiar las cosas». Pese a todo, Mena es optimista y se muestra convencida de que «el tiempo irá corrigiendo estas diferencias y en el futuro habrá aún más mujeres dispuestas a asumir el reto».

«Tenemos mucho por lo que trabajar en igualdad, también en el ámbito político» María Brito - Alcaldesa de Candelaria

La alcaldesa de Los Silos es Macarena Fuentes (CC) y en 2019 fue la encargada de romper un techo de cristal histórico en esta localidad de la Isla Baja, donde nunca una mujer había recibido el bastón de mando. Lograr que más mujeres ocupen el poder municipal es «un camino por recorrer» que para Fuentes cosecha avances cada cuatro años, puesto que en cada elección se ven más mujeres liderando listas electorales. Pese a los avances, entiende que «en nuestro sistema está fallando algo para que no haya más alcaldesas» y anima a «todos los partidos a impulsar más la figura de la mujer en los altos cargos».

«Que Rosa Dávila vaya a liderar la lista de CC al Cabildo y pueda convertirse en la primera mujer que preside esta institución insular es un avance más y creo que con estas decisiones vamos avanzando cada día un poco más en el camino de la igualdad», recalca Macarena Fuentes.

«La conciliación sigue siendo el principal problema para las mujeres» Josefa Mesa - Alcaldesa de Guía de Isora

Hablar hoy de este tema «no tiene sentido para mi». Lo dice la alcaldesa de Vilaflor, Agustina Beltrán (PSOE), quien espera que «algún día pueda celebrar que no hay que celebrar un día de las mujeres, puesto que eso significaría que ya no será necesario reivindicar nuestros derechos». Hasta entonces, llama a «seguir reivindicando y siendo voz de todas las que están privadas de derechos y libertades, cada día del año». El objetivo es «conseguir una sociedad más justa e igualitaria; que la igualdad, la libertad y los derechos estén garantizados para todas las personas y sean los pilares de la sociedad».

Josefa Mesa (PSOE), alcaldesa de Guía de Isora, es la única que no fue la primera alcaldesa de su municipio. «Fui la segunda, pero sí he sido la mujer que más tiempo ha permanecido en el cargo». En su opinión, «la conciliación sigue siendo el principal problema para las mujeres a la hora de acceder a puestos de mayor responsabilidad. Hay más mujeres en las corporaciones, pero llegar a las Alcaldías es más difícil, porque también muchas mujeres se plantean asumir o no esas responsabilidades».

«¡Ojalá algún día pueda celebrar que no hay que celebrar un día de las mujeres!» Agustina Beltrán - Alcaldesa de Vilaflor

Para Mesa, su partido es el que ha dado un paso al frente a la hora de dar más protagonismo a las mujeres en la política municipal. «En el PSOE estamos en la avanzadilla», destaca al recordar que 5 de las 6 alcaldesas de Tenerife son socialistas. Y al principio del mandato fueron 8 de las 9 que tomaron posesión, entre las que ya no están en el cargo Olivia Delgado (Arico), Patricia Hernández (Santa Cruz) y Fidela Velázquez (San Juan de la Rambla).