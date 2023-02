Si al común de los mortales se le dijera que lleva tierras raras encima todos los días, respondería, probablemente, con un encogimiento de hombros al no entender el porqué de la pregunta, salvo que se trate de alguien con conocimientos en Química, Física, o Geología. Entonces, la respuesta sería bien distinta, y apuntaría a que las tierras raras, ni son tierras, ni son tan raras, están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida y, casi con total seguridad, nuestra existencia en el siglo XXI no sería la que es si no fuera por ellas. Las tierras raras (más bien escasas y en boca de todos de un tiempo a esta parte), son un grupo de metales o elementos químicos presentes en la tabla periódica que garantizan la autenticidad de los billetes de euro y nos permiten ver la televisión con unos colores más vibrantes y nítidos. Están en las pantallas de los teléfonos móviles, en los microondas, luces de neón, sistemas de refrigeración, placas solares o en los auriculares, micrófonos y discos duros de los ordenadores. La lista es bastante extensa y sigue alargándose.

Tras una década de investigaciones centradas en las posibles aplicaciones del que ha sido encumbrado como el oro tecnológico del siglo XXI, el profesor titular del Departamento de Física de la Universidad de La Laguna, Jorge Méndez Ramos, capitanea MAGEC-REEsearch, un proyecto en el que las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria aúnan fortalezas para averiguar cuáles son los recursos potenciales de tierras raras de Canarias. Una de las islas en las que se han llevado a cabo inspecciones –además de Gran Canaria, en 2012− es Fuerteventura, donde se encontraron en 2018 elementos químicos básicos en rocas magmáticas que equivalen a casi diez kilos de tierras raras por tonelada, localizados tras analizar un grupo de más de cien muestras de mineral de carbonatita, un dato prometedor que hace pensar que el Archipiélago podría erigirse en el Canaán que necesita la tecnología europea. «El proyecto es holístico, ya que el trabajo abarca desde el realizado los geólogos, hasta el que abordamos en el laboratorio», explica Méndez, quien añade que «estamos estudiando los potenciales recursos minerales y hasta qué punto pueden convertirse en recursos mineros».