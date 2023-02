MiradasDoc Market bate su propio récord al reunir en Guía de Isora a 42 decision makers, como llaman en el sector internacional del mercado audiovisual a quienes resuelven cerrar acuerdos de coproducción, compra-venta y distribución, en este caso, de documentales. En concreto, los participantes buscan películas de cine de realidad que ofrecen una visión singular a contar con una propuesta altamente cinematográfica y artística y por narrar historias realizadas por sus protagonistas, sin intermediaciones ni apropiaciones. Este último detalle es clave para los relatos cinematográficos que ofrece el Mercado Internacional de Cine Documental de Guía de Isora, historias nacidas y contadas desde el sur, desde África y Sudamérica o desde otros sures europeos.

Estos criterios, una mirada de los hechos sociales y humanos del sur contados por sus protagonistas con una propuesta artística, que sustentan la selección de las películas y proyectos que ofrece cada año, es lo que ha convertido a MiradasDoc Market en un referente internacional. Quienes llegan hasta Guía de Isora estos días en busca de películas documentales lo hacen porque saben que lo que encuentran en el Mercado de MiradasDoc es único y difícil de encontrar. Así, desde ayer y hasta mañana Guía de Isora es el punto de encuentro internacional entre la cinematografía de África y Latinoamérica y las distintas plataformas que garantizan su amplia llegada al público.

Los principales festivales de documental están presentes en Guía de Isora

Por eso, además de batir el récord de asistentes, la XVI edición de este mercado, en que se regresa al encuentro presencial, es la del año en que se estrenan la BBC con su canal estrella, Storyville, y la cadena pública de la televisión austriaca, ORF, dentro de un plantel de otras once televisiones y plataformas, entre ellas, Al Arabiya (Emiratos Árabes), New York Times (Estados Unidos), Deutsche Welle (Alemania) y otras procedentes de Argentina, Brasil), Italia, Portugal, Turquía y las televisiones públicas española, catalana y canaria. El coordinador del mercado, Valentín Romero, destaca el papel de los fondos «con los que programamos una tarde especial dedicada a explicar el apoyo económico que dan para poner en marcha documentales del corte de los que se presentan en MiradasDoc, como son el IDFA Bertha Fund, de Países Bajos; Hot Docs, de Canadá, el principal festival de Norteamérica; The Whickers, de Reino Unido; Documentary Africa, de Kenia, y también el español Ibermedia, para detallar los fondos disponibles para Iberoamérica. Además, la Berlinale también dará una charla sobre esto». Junto a ellos participan los festivales DocMontevideo (Uruguay), DOCSMX (México), el programa Dok Industry del DOK Leipzig, Durban Filmmart (Sudáfrica) y Sheffield Docfest (Reino Unido).

Entre quienes llegan a Guía de Isora para evaluar proyectos y visionar películas, mantener reuniones con productoras y directores con el fin de llegar a acuerdos internacionales se encuentran dos instituciones: la AECID, responsable de la cooperación española, y la Tenerife Film Commission, además de trece empresas distribuidoras procedentes de Alemania España, República Checa, Francia, Reino Unido, Israel, Suiza, Colombia, Cataluña y Canarias.

Proyectos y películas

La videoteca de MiradasDoc Market es hervidero de usuarios. Los 42 decision makers escogen entre las 77 películas ya realizadas que están este año en el catálogo del mercado, para ver las que más les interesen y forjarse criterios que les permitan comenzar el proceso de las conversaciones que concluirán en acuerdos comerciales para la venta y distribución de los documentales a nivel internacional. Entre estas películas se encuentran las seleccionadas para concursar en la sección oficial de XVI edición del festival y el palmarés de la edición pasada.

Igualmente, a lo largo de estos dos días se darán también dos momentos especiales: los espacios de presentación de proyectos de documentales en fase de desarrollo para su impulso a través de acuerdos de coproducción. Se trata de los pitchs de los laboratorios DocSur, con una decena de proyectos; AfroLatam, centrado en historias o directores africanos y la relación entre África y Sudamérica, con ocho proyectos, y AnidocSur, dedicado a documentales de animación, con seis proyectos.