El Puente de diciembre es probablemente uno de los más esperados del año. La cercanía entre los festivos del 6 y 8 de este mes provoca frecuentes miradas al calendario en busca de los días de la semana en el que caen en el calendario laboral.

La posibilidad de empatar con fin de semana este 2022 se antoja demasiado complicada. Martes y jueves de la próxima semana serán los festivos por lo que las opciones de encadenar varios días sin trabajar se reducen.

En Canarias, no obstante, se produce una circunstancia particular: el día 7 de diciembre se celebra el Día del Enseñante y el Estudiante, una efeméride que viene con un regalo bajo el brazo: la Consejería de Educación ha incluido esta fecha como no lectiva.

Puente escolar

Esto implica que los colegios e institutos del Archipiélago no darán clase el próximo miércoles, así que tanto alumnado como profesorado tendrán al menos tres días seguidos sin actvidad, al margen de que algunos puedan incorporar el viernes para terminar de conseguir casi una semana de vacaciones.

¿Y después? Solo le quedará al año un festivo que en este 2022 no será el de Navidad. El 25 de diciembre cae un domingo por lo que la Comunidad Autónoma de Canarias ha decidido pasar el día no laborable al lunes 26 de diciembre.

No ocurrirá lo mismo para empezar el año puesto que el festivo de Año Nuevo, que también cae domingo, no se trasladará al lunes 2 de enero, con lo que en principio las Islas pierden un festivo.