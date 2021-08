Las vacuguaguas han logrado captar durante este fin de semana a 200 personas que aún no habían decidido si se vacunarían contra la Covid-19, ya fuera por miedo, dudas o simple procastinación. Estas unidades móviles de vacunación, que han estado funcionando desde el sábado en Gran Canaria y Tenerife, están contribuyendo no solo a recaptar a aquellos que aún no se habían protegido frente al patógeno, sino que también están funcionando como informadores y formadores de la población de manera más cercana.

El personal de enfermería y médicos que integran las vacuguaguas están aprovechando las mañanas y tardes en algunos emplazamientos concretos para despejar las dudas médicas o sobre el propio suero que, después de meses de una ingente cantidad de información, le ha surgido a la población. De hecho, entre el perfil de los vacunados se encuentran personas de más de 50 años que dejaron pasar el momento de la vacunación por indecisión y que ven en este recurso, más próximo y personalizado, una manera de disipar sus recelos iniciales. También migrantes de Sudamérica que, aunque tengan la residencia en Canarias, aún no han regulado sus documentos de acceso al sistema sanitario.

Para estas personas, y todas las que aún no cuenten con su tarjeta sanitaria en regla – por ejemplo, porque acaban de instalarse en el Archipiélago–, la vacuguagua también les proporciona la posibilidad de poder regularizar su situación. En las dependencias de estas guaguas turísticas reconvertidas los sanitarios también les pueden proporcionar una tarjeta sanitaria temporal.

Tampoco faltaron durante el fin de semana las familias que durante su habitual paseo dominguero decidieron aprovechar y vacunar a los adolescentes de la casa o que, acudiendo en masa, convencieron a los . A todos los que decidieron utilizar la vacuguagua se les organizó su segunda cita –para 21 o 28 días después, dependiendo de la vacuna inoculada– cerca de su lugar de residencia. Así, si una persona que vive en Arona decidió vacunarse aprovechando que estaba de paseo por el rastro de Santa Cruz este pasado domingo, se le ha citado para dentro de un par de semanas en el Magma Arte & Congresos. Aunque la cifra pudiera resultar relativamente pequeña, pues esos 200 se repartieron prácticamente al 50% entre las dos islas capitalinas, la Consejería de Sanidad recuerda que estos puntos de vacunación portátiles no tienen la misma función que los grandes vacunódromos. Las vacuguaguas se han diseñado para acercar las vacunas a la gente, buscar activamente a aquellos que aún no lo han hecho y ponérselo más fácil. Y es que, para muchos ciudadanos, no es lo mismo acudir libremente a un recinto en el que puedan antes expresar sus dudas con tiempo suficiente para que se las respondan que acudir simplemente a vacunarse junto a un montón de gente y en un pequeño espacio de tiempo.

En esta campaña itinerante, esta previsto que dos guaguas turísticas serigrafiadas de la empresa CitySightseeing y acondicionadas para la vacunación de los mayores de 12 años de las islas capitalinas, recorran las zonas de ciudades y pueblos con mayor afluencia de gente para acercar la vacunación a los distintos colectivos que aún están pendientes de recibir la vacuna o a aquellos que les toca recibir la segunda dosis.

Ambas guaguas irán recorriendo diferentes zonas de Tenerife y Gran Canaria cada día, donde permanecerá́n el tiempo establecido según la planificación diaria, algo que la Consejería de Sanidad va anunciando en sus redes. Esta planificación se irá adaptando a la demanda de la ciudadanía, pudiendo modificarse en función de la afluencia de pacientes diarios. Cada una de las vacuguaguas cuenta con un remanente de 200 inyecciones, por lo que estiman que se pueden inocular unas 30 a la hora. Hoy, las vacuguaguas se trasladarán al centro de La Laguna (Tenerife) y a San Bartolomé de Tirajana, en la Playa del Inglés (Gran Canaria).

La idea es que durante las próximas semanas la vacuguagua se traslade a los emplazamientos donde haya más afluencia de gente en esta época del año, como playas o centros comerciales. La previsión es que el jueves la vacuguagua esté el jueves en Bajamar, el viernes en Las Teresitas, el sábado en Radazul y el domingo en Candelaria en lo que se refiere a Tenerife. Mientras que en Gran Canaria está previsto que esta guagua itinerante se traslade hasta la Playa de San Agustín el miércoles, a la calle Alcalde Marcial el jueves, esté en el Parking del Centro Comercial El Tablero el viernes y se encuentre en distintos puntos de Mogán el fin de semana. No obstante, al tratarse de previsiones, los emplazamientos podrían variar y se informará de ello por los canales habituales de comunicación de la Consejería de Sanidad.

Para recibir la vacuna en estas guaguas turísticas es necesario ser residente en Canarias, presentar el documento de identidad cuando se acceda al vehículo y, en el caso de los menores de 16 años, acudir a estos puntos de vacunación acompañados de su madre, padre o tutor legal. Las vacuguaguas forman parte de una de las últimas fases de la estrategia de vacunación y cuyo objetivo es recaptar a aquellas personas que no acuden con facilidad a otros puntos, como los centros de salud o los vacunódromos. El objetivo es tratar de captar a la mayor cantidad de personas posible para tratar de alcanzar el 90% de la población diana vacunada, dado que es lo que conferirá una mayor protección contra el coronavirus. En estos momentos, a Canarias le falta captar a un 8,3% de su población diana para alcanzar la meta, lo que corresponde a 162.744 personas. Tras lograr que una gran cantidad de población esté vacunada, Canarias tiene previsto replegar los grandes puntos de vacunación para empezar a realizar vacunación oportunista de aquellos que visiten las instalaciones sanitarias.