Tenerife se ha despertado este domingo con un nuevo bulo sobre la vacunación contra la Covid-19. Se trata de un audio difundido por Whatsapp en el que se informa a los veinteañeros de que pueden acudir al Pabellón Santiago Martín a vacunarse aunque no tengan cita. La información que se da en dicho audio no es cierta, pues el Santiago Martín ha abierto este domingo sus puertas para vacunar a las personas de entre 40 y 59 años que no tengan cita y que no hayan recibido aún la primera dosis del suero contra el coronavirus.

"Hoy está abierta la Hamburguesa, el Pabellón Santiago Martín, para que todas aquellas personas mayores de 20 años se vacunen y, resulta, que la gente no está yendo. No sé si es que la gente no lo sabe pero, por favor, en la medida de los posible, todas aquellas personas que ustedes conozcan de más de 20 años o que tengan hijos jóvenes que sepan que solo tienen que llevar su DNI y que les van a vacunar con Janssen", se asegura en el audio. Además, se insiste en la necesidad de que la jornada de vacunación de hoy tiene que ser "un éxito" porque si no lo es Tenerife subirá a nivel 4.

La difusión de este bulo a través de Whatsapp coincide con la jornada de vacunación masiva que ha organizado Sanidad este domingo en el Pabellón Santiago Martín para las personas de entre 40 y 59 años que aún no hayan recibido la dosis contra el coronavirus y que, además, carezca de cita.