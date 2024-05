La ministra de Igualdad descarta reconocer el género no binario en esta legislatura

El reconocimiento legal del género no binario no parece que vaya a ser una realidad en esta legislatura. Una cuestión que, como ha señalado este martes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, "no forma parte del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar".

Así lo ha explicado en respuesta a la senadora Carla Antonelli, que ha remarcado en la Cámara Alta la importancia de reconocer "los derechos de las personas que llevan muchos años luchando en este país" para ello. "No por mucho que tapemos con un dedo el sol, el sol va a dejar de existir", ha indicado la histórica activista, que ha recordado que en 2017 el propio PSOE propuso el reconocimiento del género no binario, una medida que también se incluyó en el borrador de la Ley Trans aprobada en febrero de 2023, aunque finalmente se retiró de texto.

Pero la ministra, que ha reivindicado que "lo importante es que sigamos avanzando en derechos de las personas trans y de las personas LGTBI", ha remarcado que la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que insta al Registro Central de Extranjería a inscribir como indeterminado el género de Andrea Speck, residente en Sevilla desde hace diez años, solo "obliga a España a habilitar la casilla de sexo indefinido" en este registro y "para aquellas personas no binarias que tengan reconocidas esta identidad en sus países de orígenes". Además, "las leyes autonómicas no son competentes en materia de Registro Civil", ha añadido.

En Europa, algunos países como Alemania, Malta, Países Bajos, Austria contemplan la tercera casilla en los documentos oficiales. También India, Nepal, Argentina, Canadá o Nueva Zelanda, entre otros.

Fraude de ley

Otro debate que ha llegado al Senado son los posibles casos de fraude de ley en relación al cambio de sexo registral regulado en la ley trans. Allí, la popular Nidia Arévalo le ha preguntado a la ministra qué medidas de política legislativa iba a tomar el Gobierno para evitarlos, al tiempo que comparaba al país con otros del entorno europeo donde, según ha dicho, se han prohibido los bloqueadores hormonales (Reino Unido), o se han excluido a menores de las transiciones (Finlandia) o "se está actuando contra el borrado de las mujeres" (Países Bajos). Pero la respuesta de la titular de Igualdad ha sido tajante: la ley se queda como está.

Será así aunque "alguien haga trampas", o aunque "unos cuantos desaprensivos abusen de esta ley". Porque, ha remarcado la ministra, "ha mejorado la vida de más de 5.000 personas, haciendo que se sientan más felices y más acorde a lo que son y se sienten". También "por sus familias y por todas las personas que un futuro se acogerán a la norma".

Redondo ha animado a Arévalo a denunciar los posibles abusos de la ley trans, "si tiene pruebas fehacientes", ante las autoridades competentes para que investigue los casos. Aunque cree que la popular pretendía más bien "hacer ruido con este tema": "Quiere utilizarlo políticamente y quiere entorpecer cualquier avance que se produzca en derechos de las personas del colectivo trans y LGTBI".