Solo el 20% los 165 residentes de avanzada edad contagiados por coronavirus en la residencia, han tenido que ser hospitalizados y, en la mayoría de los casos, se ha hecho de manera preventiva por si pudiera empeorar su estado de salud. En total han sido 36 los mayores que han tenido que ingresar en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) en las últimas dos semanas. De ellos, tres han fallecido y el resto se mantiene hospitalizado en el centro.

De acuerdo con las cifras de presión asistencial que soporta ese centro hospitalario por la incidencia de Covid-19, los residentes de Santa Rita suponen el 41% del total de personas hospitalizadas en el HUC. En este sentido, con cifras del viernes, el centro hospitalario cuenta con 79 personas ingresadas por esta patología, de los que 13 ocupan una cama de críticos.

Diez personas mayores de la residencia afectada en El Sauzal han sido trasladadas al HUC

En el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, las cifras son similares. En total cuentan con 80 personas en ingreso hospitalario de las que 13 se encuentran en una cama de críticos. El Hospital de La Candelaria ha sido el encargado de intervenir la residencia Santa Rita que, desde el pasado miércoles no ha notificado nuevos positivos. El brote afecta a un total de 195 personas de los que 30 son trabajadores.

No es la primera vez que el virus se adentra en esta macroresidencia de ancianos que cuenta con 640 usuarios y 414 trabajadores. Ocurrió también el 30 marzo cuando, en pleno confinamiento, un interno tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Canarias (HUC) por el empeoramiento de su estado de salud. Tras esta situación, se decidió cribar a sus contactos estrechos y el total de la residencia: 10 personas dieron positivo. De este brote inicial fallecieron dos personas. Después, aunque se implantaron los protocolos de Covid-19, según los trabajadores, eran demasiado frágiles como para detener el avance del virus una vez se adentrara en la residencia.

Brote en el Sauzal. Tenerife, no obstante, también ha notificado en los últimos días el centro de mayores Cataleya, en el Sauzal. En este complejo no se han detectado nuevos casos en los últimos días, si bien 10 residentes han tenido que ser trasladados también el HUC. Este brote afecta a los 32 residentes y once trabajadores. El resto de usuarios continúan en el centro, que se ha sido intervenido por el HUC, que encarga de adoptar las acciones oportunas para garantizar la atención sanitaria y cuidados de los residentes.

165 casos nuevos. En el día de ayer, el Archipiélago notificó 165 casos nuevos de coronvirus, la cifra más baja en cuatro días. De ellos, 120 se diagnosticaron en Tenerife, 33 en Gran Canaria, 7 en La Gomera y 5 en Lanzarote. Estos datos suponen que Tenerife ha copado el 72% de los nuevos contagios. La isla ha sumado 973 casos de coronavirus esta semana y cuenta con 240 personas ingresadas en sus hospitales. En ambos casos, son las peores cifras de la isla en la segunda ola. Comparando estas cifras con las que se dieron en Gran Canaria durante su pico máximo, se comprueba que esta isla estuvo durante 4 semanas (finales de agosto y septiembre), sumando más de 1.000 casos al día. Sin embargo, las hospitalizaciones en esta eran mucho menores que las de Tenerife en estos momentos. El pico máximo de hospitalizaciones en Gran Canaria ocurrió el 14 de septiembre cuando sus hospitales soportaban una presión asistencial de 194 pacientes de coronavirus.

Lejos de marzo. A pesar de los números, los hospitales tinerfeños aún se encuentran lejos de la presión asistencial que tuvieron que soportar a finales de marzo. En aquel momento, solo el Hospital de La Candelaria tenía 166 personas ingresadas, 38 de ellas en la UCI. El HUC, que tuvo su pico máximo una semana más tarde, tenía el 8 de abril 175 personas ingresadas, 22 de ellas en unidades de críticos. En el total del Archipiélago, el pico asistencial máximo se vivió también al mismo tiempo con 395 hospitalizados en camas de agudos y 107 en UCI. En estos momentos, Canarias cuenta con 266 hospitalizados en planta y 41 UCI.

Fin de semana sin datos. La Consejería de Sanidad recuerda que estos datos son provisionales pues, tal y como se indica, desde el Centro Coordinador de Alertas y Emergencias no recepciona por parte de las Comunidades Autónomas información epidemiológica los fines de semana y festivos, por lo que no habrá comunicación de datos completos ni se actualizará la web de Grafcan esos días. La actualización diaria volverá a estar activa el lunes 14 de diciembre.