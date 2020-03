Primer caso de coronavirus en Gran Canaria

Gran Canaria registra este jueves el primer caso de coronavirus. Según informa la Consejería de Sanidad a través de su cuenta de Twitter, se trata de una turista italiana que no presenta sintomatología y que se encuentra aislada en su domicilio. Según ha podido conocer El Día, la paciente se realizó un prueba en el Hospital Universitario Insular al sospechar que pudiera haberse contagiado y ahora se encuentra en aislamiento domiciliario. De momento, la mujer se encuentra asintomática.



Sanidad informa de este primer positivo de Covid-19 en Gran Canaria poco antes de las cinco de la tarde de este jueves, 5 de marzo, y la afectada es una turista italiana que no presenta, por el momento, síntomas del virus. La Consejería de Sanidad no ha proporcionado más detalles sobre el asunto.



Este caso se suma al también detectado en la mañana de este mismo jueves en el municipio tinerfeño de La Laguna







?? ACTUALIZACIÓN. Sanidad confirma un nuevo positivo por #COVID2019 en la isla de Gran Canaria. Se trata de una turista italiana que no presenta síntomas. Seguiremos informando. — Sanidad Gobcan (@SanidadGobCan) March 5, 2020