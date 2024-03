Ciencia y Redes: Tecnológica Santa Cruz 2024

Javier Santaolalla, (Burgos, 1982) doctor en física por la UCM e ingeniero de telecomunicaciones por la ULPGC, fue investigador en CERN y actualmente es divulgador científico. Cuenta con una década de experiencia en el campo, comparte sus perspectivas sobre la evolución de la divulgación científica y su impacto en la sociedad.

Para Santaolalla, las redes sociales “han facilitado la distribución de información” alcanzando a personas no afines al ámbito académico a las que anteriormente no se llegaba, aunque apunta que pueden “generar adicción y favorecer, sobre todo en personas jóvenes, situaciones de ansiedad”.

Ante el fenómeno de las fake news, señala que “siempre existió” pero, actualmente, “es más masivo, e incluso con la inteligencia artificial, se puede degenerar a un punto en que no distingamos realidad de ficción”. Por ello destaca la importancia del “espíritu crítico y saber encontrar buenas fuentes” concluyendo que “una persona que no tiene información veraz no es una persona libre”.

Invita a debatir abiertamente sobre los nuevos desarrollos tecnológicos que tienen un alto impacto en el futuro de la sociedad. Con la llegada de estas nuevas tecnologías “estamos viviendo una auténtica revolución actual, una transformación”. Como divulgador, cita la importancia de que “estos avances vayan en paralelo con su difusión”.

El científico expuso el principal reto al que se enfrenta al dirigirse a un público tan amplio: conectar con la gente. Aclara que “la ciencia es muy abstracta y muchas veces tiene complejidades matemáticas”, su labor es transformarlo en “mensajes que pueda la gente disfrutar”. Con dos millones y medio de seguidores en Instagram, elige sobre qué hablar por instinto, “si veo una cosa que me llama la atención, que me gusta y que me genera curiosidad, intuyo que al resto de las personas le provocará algo parecido”.

En cuanto a su día a día, el científico revela la variabilidad de sus actividades y la ausencia de una rutina convencional. Explica que la elección de temas para la divulgación se basa en su instinto y en su propio interés, destacando la importancia de mantenerse abierto a diversas fuentes de información. Su mensaje central es la necesidad de desarrollar habilidades para filtrar información en un mundo saturado de datos, subrayando que la falta de información veraz limita la libertad individual.

El entrevistado destaca la profesionalización de la divulgación científica en la última década. Antes, era común que los científicos dedicaran parte de su tiempo libre a la divulgación, pero ahora, con figuras especializadas y presupuestos más grandes, se ha logrado una mejora significativa en la calidad y alcance de los proyectos. La llegada de nuevos formatos, como los vídeos de YouTube, ha permitido acercar la ciencia a un público más amplio y diverso, generando un verdadero "boom" en la divulgación científica.

En cuanto al papel de la mujer en la ciencia, el divulgador muestra cautela, pero señala un cambio positivo en la última década. Con el fenómeno de la divulgación profesionalizada, parece que se están dando pasos hacia la igualdad de género y la diversidad en el ámbito científico, aunque reconoce que aún queda camino por recorrer.

El científico comparte su opinión sobre el desarrollo ético de la inteligencia artificial y otros avances tecnológicos, enfatizando la importancia del debate ciudadano y la participación para moldear el impacto de estas tecnologías en la sociedad. Señala que no solo la inteligencia artificial, sino también la edición genética, la robótica y los implantes cerebrales requieren una discusión abierta y colaborativa.

El entrevistado destaca varias innovaciones tecnológicas prometedoras, como la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología y la computación cuántica. Considera que estamos viviendo una revolución y subraya la importancia de difundir estos avances y fomentar el debate público para que la sociedad participe en la formación de estas tecnologías.

El divulgador comparte sus motivaciones para abandonar España en busca de nuevas oportunidades científicas y culturales. Subraya que la fuga de talento es un problema para el país y destaca la necesidad de cambiar las condiciones para retener a los científicos. Señala que, mientras otros países ofrecen mejores perspectivas profesionales y proyectos ambiciosos, España debe adaptarse para competir y retener talento.

Por último, se dirige a los jóvenes interesados en la ciencia como profesión, les aconseja “perseverancia y no perder esa ilusión”, y, ante la rápida evolución de la ciencia y la tecnología, les anima a “que sean personas muy curiosas,” halagando la flexibilidad y capacidad de adaptaciones de los jóvenes.