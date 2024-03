El periodista Mayer Trujillo, pregonero de la Semana Santa en la capital tinerfeña

En su viaje de regreso de la ITB de Berlín, donde pasó varios días emitiendo el programa de la mañana de la Cadena COPE, Mayer Trujillo aprovechaba en la mañana de este jueves el vuelo de vuelta a Tenerife escuchando una conversación que mantuvo a modo de entrevista personal con el cura de su parroquia, el sacerdote y médico Joaquín Herba Meizoso para sacar unos apuntes del pregón de la Semana Santa chicharrera que pronunciará el miércoles 20 de marzo en la parroquia de Nuestra Señora de La Concepción. La cita, a las 20:30 horas.

Nacido en el municipio norteño de Los Silos el 7 de junio de 1977, en Mayer Trujillo concluyen dos condiciones: ser periodista y, sin embargo, cristiano, o viceversa, como titularía José Eulogio López su libro ‘Por qué soy cristiano (...y, sin embargo, periodista)’.

Mayer Trujillo admite el esfuerzo que supone no solo levantarse para ponerse el frente del programa de radio cada mañana desde las siete de la mañana, sino en particular el tiempo le priva de estar con su familia cuando debe viajar a diferentes destinos para afrontar ‘in situ’ cada emisión en directo, por lo que intenta partir a última hora de la tarde para apurar el disfrute con sus suyos, y hasta en alguna ocasión no ha dudado de viajar acompañado con alguno de sus niños precisamente en aras a ganar minutos al tiempo.

Casado con Cristina y padres de tres hijos ( Pablo, de 13 años; Álvaro, de 10 y Luis, de 8), Mayer se presenta como un periodista que cada mañana tiene el privilegio de hablar delante de un micrófono y contactar con «una maravillosa audiencia, que cada vez veo más activa, más participativa, que hace con nosotros el programa, descubriendo una nueva forma de hacer radio, donde los oyentes también intervienen con las preguntas que hacen llegar».

"La coherencia entre lo que transmites y lo que vives es más eficaz a que lances peroratas" Mayer Trujillo — Periodista y pregonero de la Semana Santa de la capital tinerfeña 2024

En los tiempos que corren, donde comunicación e Iglesia no cotizan a la alza precisamente, Mayer renueva cada día la vocación de aquel niño que se formó primero en el colegio de EGB Aregume, en su barrio natal de Las Manzanillas, en Los Silos, para luego cursar BUP y luego COU en el entonces flamante instituto de la referida localidad, un centro que tuvo la oportunidad de inaugurar. Y de Los Silos, a la Universidad de La Laguna, donde estudió Biología para, una vez finalizó la licenciatura, realizar el curso puente de Ciencias de la Información y culminar esta segunda formación universitaria. Mayer reconoce que le encanta la Biología y admite las virtudes que le ha aportado en el ejercicio del periodismo para tener conocimientos científicos. Precisamente su etapa como universitario le obligó a residir en Aguere para volver al domicilio familiar los fines de semana, lo que dio paso al período que se estableció en La Laguna hasta que desde 2017 establece su residencia familiar en Santa Cruz de Tenerife.

Faceta profesional

Pero la vocación y la pasión por la comunicación la comenzó a cultivar cuanto tenía 14 años y se plantó en Radio Joven, en el municipio de Garachico, para proponer si podría participar en alguno de los programas. Y ahí recibió la alternativa, con aquellos ‘trucos del día’ para el hogar que fue la antesala de lo que estaba por venir, hasta tener la oportunidad de cubrir ausencia de alguna de las locutoras, participar en la elección e invitación de contertulios hasta que un día planteó a la dirección de la misma emisora la posibilidad de realizar un programa con sus compañeros de instituto, con la suerte de que la puesta en marcha de un concurso les hizo sumar una notable audiencia. A partir de ahí y tras culminar su formación, se adentró en la comunicación, donde en la actualidad es uno de los referentes en la programación de radio en toda Canarias desarrollando una vocación inédita en su familia; sus padres regentan una tienda en Los Silos y precisamente su progenitor asegura que, de no dedicarse a tu negocio, se habría decantado por la Comunicación de haberse dado las condiciones, cuenta Mayer, hijo único y el favorito de sus padres, añade con humor.

A la respuesta de cómo ser periodista y cristiano, Mayer Trujillo aconseja coherencia: «Haciendo un buen trabajo, intentando echarle una mano a la gente porque desde un micrófono o una página de un periódico, podemos ayudar a mucha gente que, desgraciadamente, tiene el último recurso el acudir a un medio de comunicación porque están desesperados, como el caso de la oyente que llevaba varios días ingresada en Urgencias esperando una operación de cadera. Después te llevas la alegría y la satisfacción de que le has echado una manita y le han podido intervenir».

El comunicador de la Cadena COPE apuesta por la coherencia entre lo que se trasmite y lo que se vive. «A veces eso es más eficaz a que tú lances una peroratas en defensa de determinadas cuestiones»; señala ahí el éxito de la credibilidad: «transmitirlo en el día a día ya sea delante de un micrófono o entre amigos y en los entornos donde te mueves».

Y sin embargo cristiano

De la misma forma que alimentó su pasión por la radio en su juventud, los párrocos destinados a Los Silos y que coincidieron con su infancia y adolescencia, incluso hasta la etapa universitaria, fueron más amigos que curas para Mayer, unido a los valores religiosos inculcados por su abuela, para hacer una mención expresa a Fermín, que estuvo destinado en Los Silos antes de recalar en Valle de Guerra. «Por encima de todo era un amigo al que le llamaba, cuando no había móviles y siempre estaba al otro lado del teléfono pendiente de uno cuando le contaba mis problemas, los nervios de los exámenes o las preocupaciones familiares. Siempre estaba disponible». «Recuerdo de pequeñito ir a las procesiones hasta que tuve la oportunidad de vivirlas como monaguillo en la parroquia de Nuestra Señora de La Luz, que era un punto más participativo, y un poco mayor, debajo de los carros que trasladaban las imágenes hasta cargarlas».

Esa experiencia personal marcará precisamente el pregón que pronunciará el miércoles 20 en la parroquia de La Concepción, en Santa Cruz, más como un descendimiento personal que como un relato de lo vivido: «partiendo de la realidad de la Semana Santa de la capital, ir un poco más allá de las imágenes que procesionan y los templos que aportan los pasos». Mayer Trujillo se plantea «ir a hablar de una Semana Santa más profunda de la que vive la gente y cómo la vive». Su objetivo, que al término del pregón, «se lleven algo que le sirva para vivir la Semana Santa intensamente».