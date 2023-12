Han vuelto a abandonar un animal en el parque García Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife. En este caso se trata de un ejemplar de sapo europeo (Bufo bufo), una especie protegida. El concejal de Bienestar Animal, Carlos Tarife, del PP, informa de que el sapo ya se encuentra en las instalaciones del Centro de Recuperación de Fauna Exótica, situado en Barranco Grande y que gestiona la Fundación Neotrópico.

El edil pide a la población "responsabilidad". "No se pueden abandonar a animales en nuestros parques", comenta. Asimismo, anuncia que solicitará a la Subdelegación del Gobierno y a la Sala de Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias autorización para instalar cámaras de videovigilancia en el García Sanabria, a raíz de todos los casos de abandono de animales que se están produciendo en este espacio.

Y es que en los últimos meses también se han encontrado en el citado parque cangrejos de río (Procambarus fallax virginalis), una especie invasora "letal" para la vegetación autóctona. El Ayuntamiento ha optado por utilizar anguilas para acabar con la plaga de estos cangrejos. Asimismo, en noviembre apareció en el Sanabria un ejemplar de caracol gigante africano (Lissachatina sp), considerada como una de las especies invasoras más peligrosas por los daños que puede causar a la vegetación local y porque es capaz de transmitir enfermedades, como la meningitis o la salmonela.

En el caso de este sapo, que "alguien habrá abandonado", no se trata de una especie invasora, aunque sí exótica. Según ha indicado Jaime de Urioste, presidente de la Fundación Neotrópcio, es una especie natural de la Península. También es una especie protegida, por lo que no se puede tener en un domicilio particular como mascota.

El concejal de Bienestar Animal indica que es necesario instalar cámaras en el parque García Sanabria para controlar el abandono de animales en este espacio.