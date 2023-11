Los vecinos del barrio Salamanca vuelve a poner su grito en el cielo por el incremento desde hace poco más de una semana de transeúntes que se congregan en las calles de esta zona, unos ebrios, otros aseguran que vinculados al trapicheo de drogas y otros, de escaso poder adquisitivo que acaban en el semáforo pidieron dinero a los conductores.

«Estamos hartos de soportar esta situación que se remonta a hace treinta años; incluso recuerdo cuando antes de la pandemia se movilizó la Unipol y se aplacó la situación. Pero en los últimos días se ha vuelto a incrementar el número de personas que vienen aquí al dispensador de metadona y luego se queda vagando por las calles del barrio», explican unos vecinos.

«Esto es una zona comercial y si se vuelve a reunir la gente y acaba sentada en la vía pública y se siente esa situación de inseguridad que había en el pasado, van a acabar con los comercios del lugar. «No estamos en contra de que vengan así y se tomen la metadona, pero lo que no queremos es que luego se pongan ahí en la calle». explican algunos residentes.

Vecinos y empresarios aseguran que «en los diez últimos días ha empeorado la situación, al incrementarse el número de personas que viene a tomarse la metadona; he llegado a contar hasta una veintena». «Hay muchos que cruzan el barrio para llegar a donde dispensan la metadona, otros acuden la parque Secundino Delgado y se echan, mientras no falta quienes se ponen incluso en el chaplón del Cine Price». «Además de esta situación de pobreza, se transmite inseguridad. Nosotros no estamos en contra de que se quite el servicio de metadona, pero sin duda que nos preocupa que estas personas se queden tiradas por el barrio dando vueltas. Hemos visto de todo, hasta que se meten la metadona en vena».

«No decimos que los usuarios de este servicio sean malos; con el 99% de ellos no tenemos problemas. Pedimos a propietarios como los del cine Price que coloquen vallas a la entrada para evitar que se coloquen ahí y garantiza la seguridad».