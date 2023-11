La Asociación Quinteto de Anaga lamenta el olvido en el que se han quedado los mayores del Parque Rural después de que el pasado 31 de octubre haya vencido el programa de transporte y acompañamiento para dicho sector de la sociedad y no se haya previsto una alternativa.

Desde el colectivo recuerdan que la situación no es nueva. Ya en el mandato anterior, hace un año y medio, venció un contrato similar que provocó un enfrentamiento entre Santa Cruz y Cabildo de Tenerife a cuenta de las competencias. Entonces, la consejera insular de Acción Social, la socialista Marián Franquet, recordó que el transporte era una competencia municipal en la que no se podía inmiscuir el Cabildo, y se comprometió en avanzar en un programa con más coberturas y no solo para los residentes en Anaga.

Desde el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) siempre se ha mantenido que se trata de una prestación que ha garantizado el Cabildo y exigió desde entonces que la Corporación insular mantenga la prestación de este servicio esencial.

De forma transitoria hasta que se pusiera en marcha el programa de mayor cobertura, el área insular, en época de Marián Franquet, adjudicó un contrato menor que garantizó desde octubre de 2022 el transporte y el acompañamiento de los mayores de Anaga y Fasnia.

Fue una decisión puntual que adoptó el Cabildo cuando estaba en manos del PSOE, si bien la misma problemática que afecta a la Anaga lagunera fue resuelta y asumida por el equipo de gobierno municipal de Aguere.

El pasado 31 de octubre expiró el contrato con la empresa que prestaba el servicio de transporte y acompañamiento de mayores y ocurrió lo que ha venido advirtiendo en los dos últimos meses la Asociación Quinteto de Anaga: «llega el fin de la prestación y no hay una alternativa para continuarlo».

Una competencia municipal

Desde el Cabildo, ahora con otro signo político, se mantienen los mismos criterios que en la etapa anterior: el transporte es competencia municipal y no puede asumir esa cobertura.

La concejala del IMAS, Charín González, reitera que por más que hayan cambiado los responsables políticos en la Corporación insular no va a variar el criterio de Santa Cruz. «Se trata de un servicio esencial que compete seguir dando al Cabildo».

Y en medio, los mayores de Anaga, que desde el 31 de octubre se han quedado sin esta cobertura, mientras desde la Corporación insular se anuncia de un programa que incluirá esa cobertura junto a otras muchas; pero habrá que esperar aún porque no es inmediato.

Charín González garantiza que Santa Cruz da cobertura a los vecinos que tengan necesidades económicas; de hecho, desde los servicios municipales se ha hablado con los usuarios habituales de Anaga, una docena, y se les ha ofrecido ayuda. Además, recuerda que el SCS garantiza el transporte, previa cita.