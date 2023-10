Carlos Tarife Hernández: «Comienza una etapa dorada de grandes conciertos y eventos en Santa Cruz»

¿Como primer teniente de alcalde de Santa Cruz y edil de áreas tan importantes como Servicios Públicos y Planificación Estratégica, cuáles son los tres principales cambios en la capital que quiere liderar?

Pues lo tengo muy claro. Quiero que, al final del mandato, los chicharreros se sientan más orgullosos de la limpieza de sus calles, parques y jardines; de su mobiliario urbano; de las zonas infantiles, que van a mejorar y mucho, y del estado del asfaltado de las vías. Asimismo, estamos ejecutando diferentes proyectos para conseguir en 2025 el objetivo de vertido cero en nuestro litoral, lo que, además, nos permitirá recuperar, después de 23 años, la Bandera Azul para nuestra costa, para playas como Las Teresitas y Las Gaviotas. Y, en tercer lugar, seguiremos siendo una administración puntera en la captación de fondos europeos para ejecutar importantes proyectos y obras en la capital. Ahora mismo, ocupamos el segundo puesto en el ranking de administraciones del Archipiélago en cuanto a obtención de financiación europea, pues estamos sólo por detrás del Gobierno canario.

Hablando de limpieza y estado de las calles, muchos vecinos se quejan de la situación en la que se encuentran las aceras.

Sin duda, ésta es una necesidad que tenemos. Debemos mejorar el estado de las aceras y su accesibilidad. Y así lo haremos.

Santa Cruz se enfrenta al reto de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en el centro, con la que se triplicará la superficie de la denominada Zona Urban y con la que establecerán restricciones al tráfico, que no serán del agrado de todos.

Tenemos que pensar que se trata de una medida establecida por Europa, con la que se reducirá la contaminación del aire y la acústica; con la que mejorará la calidad de vida de los ciudadanos, y con la que la capital ganará más espacios para los peatones. Los vehículos que no dispongan de la etiqueta que señale que no contaminan no podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones y tendrán que dirigirse a los estacionamientos disuasorios. La implantación debía producirse antes de que acabara este año, pero el Ayuntamiento de Sana Cruz ha solicitado una prórroga, como lo están haciendo numerosos municipios de España. Necesitamos más tiempo. Se producirá un cambio en nuestra forma de movernos; un cambio, sin duda, muy positivo. Yo no concibo que alguien intente encontrar aparcamiento, por ejemplo, en la calle Puerto Escondido.

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria está mucho más sucia que la capital tinerfeña»

¿Cómo piensa resolver el Ayuntamiento el problema de aparcamiento en la capital?

Los ciudadanos disponen de un gran parking en el Intercambiador de guaguas que apenas se usa; tenemos previsto construir un estacionamiento en la calle San Isidro, de unas 600 plazas, si llegamos a un acuerdo con el Ministerio de Defensa para utilizar suelo del Cuartel de Almeyda, con el que se daría solución al déficit en el ámbito de El Toscal, pues en este mandato afrontaremos la peatonalización de calles como Santiago y Santa Clara; y en 2025 recuperaremos la gestión pública del parking de la plaza de España. Si a esto le sumamos el gran aparcamiento previsto en el proyecto del Muelle de Enlace, con el que la ciudad se unirá al mar y para el que hemos pedido el impulso del Puerto; el proyecto de un edificio de estacionamientos en La Noria; el de la guagua lanzadera que unirá la explanada del Parque Marítimo con el centro; la ejecución de parking disuasorios; y la instalación, de manera provisional, de aparcamientos en altura tipo Legos en solares tanto públicos como privados, por supuesto que habrá soluciones.

Y entre ellas, también se encuentran las Zonas de Estacionamiento Regulado de pago, tal y como lo recoge la nueva Ordenanza de Movilidad...

Tal y como lo anunciamos, hemos encargado un estudio para determinar en qué zonas y calles se aplicará este sistema, y de qué forma se hará.

¿Y se mejorará el transporte público, en concreto, la guagua?

Por supuesto. Al final se trata de fomentar que los ciudadanos dejen de utilizar el coche privado y se muevan en transporte público, bicicletas o vehículos de movilidad personal (VMP). Se llevarán a cabo mejoras en todos los ámbitos, como la creación de una red ciclable. Y, por ejemplo, con la remodelación de la calle de La Rosa, una pequeña guagua de unas 30 plazas podrá pasar por dicha vía, lo que antes no ocurría.

Santa Cruz tiene una asignatura pendiente con el ocio, pero sufre una lucha constante entre aquellos que se oponen al ruido de cualquier tipo y los que reclaman una ciudad más viva. Aun así, usted decidió aprobar un decreto que permite la celebración de grandes conciertos y eventos, en cualquier parte del municipio, con un sonido de calidad. ¿Supondrá esto una nueva etapa en la capital?

A partir del próximo año, comenzará una etapa dorada en Santa Cruz de Tenerife en cuanto a la celebración de grandes conciertos y eventos, lo que generará economía y ocio en la capital. Para 2024, ya tenemos prácticamente cerradas actuaciones de importantes artistas; será un gran año en cuanto a conciertos. Pero no me pregunte quiénes vendrán, porque aún no puedo adelantar los nombres. Eso sí, esto será compatible con el descanso de los vecinos, pues se llevarán a cabo a una hora prudencial. Debemos tener una ciudad activa y, al mismo, tiempo, respetar el descanso de aquellos que quieren descansar. Con el decreto para contar con un sonido de calidad en estos espectáculos, que conviertan a Santa Cruz en un lugar atractivo para los mismos, lo que hemos hecho es lograr tener la misma normativa que otros municipios de la Isla. Tendremos mucha actividad en la calle, conciertos, eventos, actos culturales y deportivos. La gente no tendrá que irse al Norte o al Sur, o salir de Tenerife, para disfrutar, por ejemplo, de un gran concierto. Yo soy padre de un chaval de casi 15 años y no me hace gracia pensar que, cuando tenga 18 años, para poder divertirse tenga que coger el coche para irse a otro lado.

Mi obligación es situar al PP en 2027 con opciones claras de conseguir la mayoría absoluta»

Hablando de fiestas, ¿sigue usted empeñado en competir con Málaga y Vigo en cuanto a iluminación navideña?

Por supuesto que sí. Este año, por primera vez, iluminaremos la Rambla de Santa Cruz, desde la Piscina Municipal hasta la Comandancia de Marina. Y estamos preparando otras novedades, que iremos anunciando. Le puedo asegurar que, este año, Santa Cruz se situará entre las mejores capitales de provincia en cuanto a alumbrado navideño. Sí le puedo adelantar que lo encenderemos el próximo 23 de noviembre.

Anunció durante la campaña electoral que las terrazas de verano regresarían a Santa Cruz y que, además, lo harían en la Dársena Pesquera.

Hemos tenido una reunión con la Autoridad Portuaria y le hemos pedido que nos ceda espacios para celebrar grandes eventos en Santa Cruz, en los que, en determinadas épocas del año, podamos desarrollar actividades relacionadas con el ocio nocturno, como una terraza en verano. Pero si existe un lugar ideal para instalar varias terrazas de verano en la capital ese es la parte trasera del Palmétum, para la que ya hay previsto un proyecto de acondicionamiento y de creación de una nueva zona de esparcimiento para la ciudad. Pero para poder intervenir, necesitamos que el Puerto ceda ese espacio a la ciudad.

Precisamente, y tal y como anunció EL DÍA, el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, ya ha manifestado la voluntad de este organismo de entregar a la capital el suelo que no tenga uso portuario. ¿Qué espacios van a pedir, aprovechando que la relación con el Puerto chicharrero ha mejorado?

La relación ha mejorado porque ahora el presidente, Pedro Suárez, es del PP. Como antes había un presidente del PSOE, Carlos González, se aplicaba la filosofía de que cuanto peor le vaya al ciudad, mejor le va al PSOE. Pediremos, como he dicho, espacios para celebrar grandes eventos, como la explanada donde se celebra el concierto de Navidad; la zona trasera del Palmétum para poder intervenir en ella; y el impulso del proyecto del Muelle de Enlace y la unión de la ciudad con el mar. Nuestra intención es que el suelo portuario entre la plaza de España y el barranco de Santos, en la Dársena de Los Llanos, también tenga uso ciudadano. La Autoridad Portuaria está dispuesta a modificar el Plan Especial del Puerto para dar respuesta a la solicitud de traslado a Los Llanos que ha realizado la compañía Fred. Olsen, por lo que se podría aprovechar dicha modificación para que también se puedan desarrollar actividades de ocio, culturales y deportivas en el espacio que le he comentado. Por otra parte, también pediremos que Santa Cruz pueda disfrutar del edificio de la antigua estación del Jet Foil, dándole el mejor uso cívico posible, que tenemos que estudiar. Y hasta aquí puedo leer.

La Sociedad de Desarrollo se ha marcado como objetivo impulsar la apertura de la ciudad los domingos. ¿Cómo lo hará? ¿Podrán abrir también las grandes superficies comerciales?

Si dependiera de mí en exclusiva, le puedo asegurar que ampliaría la Zona de Influencia Turística en el centro de Santa Cruz para que pudieran abrir también las grandes superficies comerciales del ámbito de Cabo Llanos, aunque sea un domingo al mes. Pero en esto tenemos que ir poco a poco. Por otra parte, los establecimientos que se encuentran en dicha zona ya pueden hacerlo, pero tenemos que encontrar la fórmula para que esto se produzca, pues, a pesar de las distintas actividades que se llevaron a cabo en su momento, la iniciativa no funcionó. Sé que la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, está trabajando en ello. Tenemos que sentarnos las partes implicadas para llegar a un acuerdo, porque la apertura comercial los domingos beneficiaría a todos.

Los grupos políticos de la oposición aseguran que Santa Cruz está sucia.

Eso no es cierto, e, incluso, hemos modificado el contrato municipal de limpieza para incrementar los zafarranchos en los barrios. Antes se realizaban tres por semana y ahora se hacen nueve. La limpieza en Santa Cruz ha mejorado. Le anuncio que, en breve, daremos una rueda de prensa sobre las estadísticas de incidencias por parte de los vecinos, pues, son éstas las que nos indican si lo estamos haciendo bien o mal, y no la opinión de alguien que, cuando está gobernando, presenta un contrato y dice que todo irán bien, y cuando está en la oposición, dice todo lo contrario. Es cierto que tenemos un margen de mejora, pero estamos trabajando para competir con la ciudad más limpia de España, Oviedo, que es el modelo que debemos seguir, y no, por ejemplo, el de Las Palmas de Gran Canaria, que está mucho más sucia que Santa Cruz. Y por cierto, qué propuestas se han formulado desde la oposición, y me refiero en concreto al PSOE, para mejorar la limpieza en la ciudad. Ninguna.

¿Repetirá usted como candidato del PP a la Alcaldía de Santa Cruz dentro de cuatro años?

Yo soy un hombre de Manolo Domínguez (actual vicepresidente del Gobierno canario y presidente del PP de Canarias) y éste, y los comités electorales, tanto el nacional como el regional, me nombraron candidato de Santa Cruz para las pasadas elecciones. Le confieso que Manolo es una persona que deja trabajar y mi obligación es situar al Partido Popular en el año 2027 con opciones claras de conseguir una mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y, sinceramente, creo que esto es posible con gestión, con cercanía y con sentido común. Ahora, para saber quién será el candidato, el número dos o el número tres, faltan muchos capítulos de una gran serie de Netflix que tenemos que terminar de hacer en Santa Cruz, como es la gestión del día a día.

¿Pero usted estaría dispuesto a ser el candidato?

Digo lo que siempre he dicho. Yo amo mi ciudad, amo Santa Cruz y le aseguro que no voy a estar tan cómodo en otro sitio. Pero soy un hombre de equipo, por lo que estaré donde el partido me diga que tengo que estar. Y ahora estoy centrado en la gestión de Santa Cruz y en mejorar la calidad de vida de los chicharreros.

¿Ahora será todo mucho más fácil, con los mismos colores del Ayuntamiento gobernando en el Cabildo y en el Gobierno canario, es decir, CC y PP?

Sí, hay muy buena sintonía con dichas administraciones, pero debo reconocer que, en el anterior mandato, también la había con algunas personas. Con respecto al momento en el que nos encontramos, confiamos en que ahora los proyectos que aún están pendientes en Santa Cruz de Tenerife salgan adelante. Y le digo más, que haya sintonía no significa que no vayamos a ser exigentes.