Latas de sardinas con papas, en el comedor del colegio de Barranco Grande

Más de una semana después desde que comenzara el presente curso escolar, los alumnos del Centro de Educación Obligatoria (CEO) Bethencourt y Molina, situado en Barranco Grande, en el municipio de Santa Cruz, continúan sin comedor debido a la «insuficiente potencia eléctrica» que contrató en su momento el Gobierno canario a Endesa. Como alternativa a la comida caliente, el colegio está entregando pícnics a los niños y, en ocasiones, menús, pero con un plato único. Por ejemplo, el lunes los alumnos del Bethencourt y Molina comieron arroz blanco y ayer martes, lata de sardinas con papas, según relata la dirección del centro escolar.

Ya al inicio del curso, el colegio denunció, a través de EL DÍA, la situación, indicando que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ya había enviado las correspondientes solicitudes a Endesa para el cambio de potencia eléctrica. «Seguimos esperando por la compañía, porque aún no lo ha gestionado». En la actualidad, este problema está afectando a unos 300 alumnos del citado centro escolar.

La dirección del colegio explica que el edificio en el que se encuentra el comedor es antiguo, el cual mantiene la potencia eléctrica que se contrató en su momento. «No podemos calentar comida ni tener prácticamente nada en la nevera, pues la palanca salta continuamente». Tanto la dirección del Centro de Educación Obligatoria Bethencourt y Molina, ubicado en el barrio chicharrero de Barranco Grande, como los padres de los alumnos afectados exigen una solución urgente al Ejecutivo canario y a Endesa.

Desde Endesa se quiere dejar claro que se está dando "máxima prioridad a esta cuestión", aunque, añade, el Gobierno de Canarias "no ha presentado en tiempo y forma las solicitudes correspondientes". "Lo que está ocurriendo en algunos centros no es nuestra responsabilidad, pues sólo somos intermediarios entre las consejerías de Industria y de Educación. El Ejecutivo tendría que haber tramitado en tiempo y forma el cambio de potencia, algo que no ha hecho".