Esta semana en Santa Cruz ha estado marcada por la aparición de una plaga de cangrejos de río en el parque García Sanabria de la capital tinerfeña. El pasado lunes la Fundación Neotrópico y el Ayuntamiento de Santa Cruz confirmaron la aparición de ejemplares de Procambarus fallax virginalis, también conocidos popularmente como cangrejos de río. Esta especie, catalogada como potencialmente invasora, también se encuentra incluida en el listado de especies preocupantes para la Unión Europea. "Esto se debe a que altera el medio natural en el que se encuentra al excavar galerías y depredar especies nativas. En Europa, además, puede transmitir afanomicosis, una enfermedad que afecta negativamente a los cangrejos de río propios del continente", explica De Urioste.

¿Por qué había cangrejos de río en el García Sanabria?

Según señala el presidente de la Fundación Neotrópico, esta especie es un problema para plantas y peces pequeños e invertebrados de agua dulce. El Centro de Recuperación de Fauna Exótica indica que la especie ha aparecido en el parque chicharrero porque "alguien soltó allí un ejemplar". A partir de ese ejemplar que alguien dejó en la charca del parque capitalino se han ido reproduciendo hasta llegar a más de 300 ejemplares.

El ayuntamiento se puso manos a la obra

Una vez detecada la existencia de estos animales en la zona, un equipo del ubicados en la charca de uno de los parques más emblemáticos de Canarias el consistorio organizó la retirada de los mismos. La sorpresa llegó cuando los técnicos alertaron que había más ejemplares de lo que se esperaba. El Ayuntamiento y la Fundación Neotrópico informaron de que se trata de una "plaga importante". En tan sólo una hora, el Centro de Recuperación de Fauna Exótica de la citada fundación, ubicado en Barranco Grande, rescató más de 300 ejemplares.

La charca se vaciará para confirmar que no quedan cangrejos

El concejal responsable del área de Sostenibilidad, Carlos Tarife, del PP, anunció que, ante la elevada presencia de cangrejos de río en el parque, el Consistorio chicharrero procederá en estos días a vaciar la charca de las ranas, con el fin de intentar capturar todos los ejemplares existentes. El edil recordó que este tipo de cangrejo de río, catalogado como potencialmente invasor, también se encuentra incluido en el listado de especies preocupantes para la Unión Europea, debido a su capacidad de alterar el medio natural.

Cangrejos solo hembras

Según explicó el presidente de la Fundación Neotrópico y responsable del Centro de Recuperación de Fauna Exótica, Jaime de Urioste, todos los ejemplares de la especie Procambarus fallax virginalis son hembras y «tienen la capacidad de reproducirse partenogenéticamente, es decir, sin la intervención de los machos».

Un problema para las plantas pero no para humanos ni para mascotas

«Esta especie altera el medio natural en el que se encuentra al excavar galerías y depredar especies nativas. En el García Sanabria, su presencia supone un problema para las plantas y puede producir daños en el suelo, pues no sólo están en las charcas», manifestó Jaime de Urioste. Asimismo, añadió el presidente de la Fundación Neotrópico, pueden transmitir afanomicosis, una enfermedad que afecta negativamente al resto de cangrejos de río de Europa, «pero aquí no los tenemos». Eso sí, tanto Tarife como De Urioste insistieron en que no son animales peligrosos ni para las personas ni para las mascotas, aunque sí para el hábitat del parque García Sanabria.