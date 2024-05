El ‘proyecto Tenique’, ejemplo de inclusión para los alumnos de las aulas enclave

El Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración de la organización CoordiCanarias, ha culminado la sexta edición del proyecto Tenique que, bajo la dirección de Ruymán Afonso, se ha desarrollado en tres centros de la capital tinerfeña que ha centrado sus objetivos en las aulas enclaves a través del dibujo y la creación para fomentar la estimulación, la participación y el desarrollo de su faceta artística.

Ruymán Afonso recuerda que en esta sexta edición, aprovechando que la nueva ley de Educación fomenta la inclusión y garantiza los derechos en la Educación y garantiza a los alumnos el compartir los niveles que le corresponden, el Proyecto Tenique se ha centrado en dar apoyo a personas con discapacidad.

Con el aval de experiencias anteriores y acciones como Birmagen, un total de sesenta escolares de los institutos de Educación Secundaria de Benito Pérez Armas y El Sobradillo, así como en el Centro de Educación Infantil y Primaria Los Dragos secundaron esta actividad que propone una pauta y una temática, pero también está abierto a todas las expresiones artísticas que planteen los participantes. «Fruto del trabajo en cada una de las aulas se propuso llevar a cabo una exposición en la sala de arte Los Lavaderos», precisó Ruymán Afonso, que destacó la implicación tanto de los maestros de los tres centros que pertenecen a los distritos Salud-La Salle y del Suroeste, como de los padres.

La concejala del IMAS, Charín González, destacó que «la iniciativa tiene como fin principal el fortalecimiento las redes comunitarias y el empoderamiento de las personas con discapacidad a través del arte urbano y la creación», para agradecer y destacar la implicación de las tres comunidades educativas, haciendo énfasis en que los beneficiarios del proyecto son usuarios de clave enclave que son personas con discapacidad reconocida –igual o superior al 33 por ciento–, todos vecinos de la capital tinerfeña.

El trabajo en los tres centros comenzó el pasado febrero y culminó con la exposición que se inauguró el pasado 9 en la sala de arte Los Lavaderos, que se podrá visitar hasta el jueves. «Es una apuesta por la inclusión y celebramos el buen trabajo desarrollado en cada centro gracias a la apuesta del IMAS», añadió Ruymán Afonso, una de las acciones del proyecto Tenique, una acción que se viene desarrollando desde hace seis años y que cuenta con un respaldo económico de 17.191 euros desde las arcas municipales.

«Nuestro objetivo es que estas aulas enclave, que están segregadas en los centros, permita el empoderamiento de los alumnos y se sientan útiles», desde una motivación que permite a los participantes expresar sus sentimientos. «Pensamos que era necesario dar visibilidad a esta acción; de ahí surgió la idea de organizar la exposición en la sala de Los Lavaderos». «El Proyecto Tenique es una comunión de sensaciones, felicidad... un revulsivo para personas con discapacidades y que encuentran poco ocio» y supone un respaldo en la labor que se desarrolla desde la educación pública.

Aulas sensoriales

Esta iniciativa que se desarrolla desde CoordiCanarias se plasma también en aulas sensoriales, un nuevo reto que pretende que los alumnos transformen las infraestructuras de su aula y puedan disfrutar con los cinco sentidos de ese entorno, lo que supone un salto de calidad en la educación, a juicio de Ruymán Afonso, que plantea esta intervención como un apoyo para romper barreras frente a discapacidades como el TEA o autismo, motóricas, auditivas o intelectuales, de edades comprendidas entre los diez a los 19 años.

Dentro de ese espaldarazo a las aulas enclave –«las grandes olvidadas», según Ruymán Afonso, destaca la implicación de profesores que de forma vocacional se suman al Proyecto Tenique, caso de Carlines, bellartista –se define así porque es profesional de la carrera de Bellas Artes– que une su condición de artista urbano, caricaturista, viñetista gráfico, ilustrador y docente... «He vivido una experiencia enriquecedora donde me han dado a mí más de lo que yo les he aportado a ellos», comenta con humildad este artista que deja huella no solo entre los equipos de trabajo a los que despierta pasión por el arte sino que también se plasma en forma de mural. En este caso, la obra de arte es autor de cada pintura expuesta.