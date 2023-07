Prohibidos los ‘Elvis Presley’ en los taxis de Santa Cruz

Los taxis de Santa Cruz de Tenerife no pueden tener «muñecos», ni los populares Elvis Presley que bailan al son del movimiento del coche ni ningún otro. Ésta es una de las prohibiciones –que también elimina cualquier posibilidad de colocar una pegatina en el vehículo– establecidas en la ordenanza municipal que regula el sector en la capital tinerfeña, cuya modificación ha salido a información pública. El Ayuntamiento chicharrero ha introducido algunos cambios en la norma «con el fin de mejorar el servicio», como la obligatoriedad de llevar aire acondicionado en los vehículos y datáfono, y también ha «suavizado» el régimen sancionador de la anterior, aprobada en el año 2015 y ya modificada en 2018.

Los taxistas están obligados a facilitar el cambio de hasta 20 euros y a realizar los recorridos más cortos

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife publicó este viernes el anuncio con el que esta nueva modificación de la denominada Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Vehículos de Alquiler con Aparato de Taxímetro se somete a exposición pública durante un plazo de 30 días hábiles. Los interesados pueden consultar el expediente administrativo a través de la web www.santacruzdetenerife.es y presentar reclamaciones y sugerencias, en el Registro General del Consistorio, si así lo consideran. En el caso de que no se produzca ninguna alegación, la aprobación de la modificación de la ordenanza, hasta ahora provisional, se convertirá en definitiva.

Aire acondicionado y datáfono

Entre las novedades que se introducen con los cambios realizados en la norma municipal, se encuentra la obligatoriedad de que los vehículos cuenten con sistema de aire acondicionado, así como con datáfono. Con respecto a esto último, la ordenanza dice ahora que «las personas conductoras de auto taxi deberán disponer de Terminal de Punto de Venta (TPV), ya sea TPV físico o TPV móvil, a través de Smartphone».

Animales

La modificación también incluye un artículo con el que se permite a los taxistas, que así lo deseen, la instalación en sus vehículos de los medios necesarios para poder transportar animales domésticos, «de acuerdo con las pautas de homologación requeridas en la normativa de circulación y en el Real Decreto 177/1995 de Protección de Animales de Canarias».

Portaequipajes

Se elimina el artículo con el que la Corporación local podía exigir a los taxistas de la capital un portaequipajes, cuando la capacidad del maletero del vehículo fuera insuficiente.

Inspección

En el texto modificado se «aclara y especifica el régimen de inspección». Todos los vehículos adscritos a licencia municipal de taxi del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife serán objeto de una inspección «técnico-sanitaria», con una periodicidad anual. Los titulares de los vehículos deben solicitar cita para la inspección a través de la sede electrónica del Consistorio, con un mes de antelación a la fecha de vencimiento de la revisión. Asimismo, se podrá llevar a cabo una inspección, además de ejercida de oficio, como consecuencia de denuncia formulada por una entidad, organismo o por persona física interesada. «Quienes ejerzan la función inspectora tendrán la consideración de autoridad pública» y podrán solicitar el apoyo de la Policía Local y otros cuerpos y fuerzas de seguridad».

Sanciones

El propio Ayuntamiento chicharrero ha señalado que también se ha modificado la ordenanza para «suavizar el régimen sancionador». Entre las infracciones recogidas en esta normativa se encuentran el descuido del aseo personal del taxista o no llevar uniforme; no facilitar cambio para un billete de 20 euros y no realizar el itinerario más corto.

Prohibiciones

Entre las prohibiciones ya incluidas en la ordenanza destacan la colocación de muñecos en el vehículo y pegatinas, y la colocación de vidrios tintados o coloreados no homologados o no autorizados. «La Policía Local y los inspectores municipales podrán ordenar la retirada de estos elementos».

Obligaciones

Los taxistas, en su relación con el público, deben guardar la máxima compostura, corrección, educación y cortesía, según las obligaciones establecidas en la ordenanza. Asimismo, ayudarán, «dentro de sus posibilidades», a subir y bajar del vehículo a las personas que por su estado físico lo precisen, y a colocar los bultos que pudieran portar los usuarios, «sin que esto suponga un prejuicio hacia la salud y a su bienestar». También deberán realizar los itinerarios «más cortos».