Santa Cruz abre el plazo de inscripción para los cursillos de natación

El Ayuntamiento de Santa Cruz ofrece 2.160 plazas para los tradicionales cursillos de natación de verano, dirigidos a niños con edades comprendidas entre los 4 y los 13 años, y que se desarrollan en la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo, situada en la avenida de Benito Pérez Armas. El área de Deportes, que dirige la edil Alicia Cebrián, del PP, abrirá este miércoles, 14 de mayo, el plazo de inscripción. Las solicitudes pueden presentarse telemáticamente, a través de la web www.santacruzentrena.es, o de manera presencial, en el pabellón Quico Cabrera, ubicado en la calle Fernando Barajas Prat.

Los cursillos de natación se llevarán a cabo durante los meses de julio y agosto. Del total de plazas ofertadas, 270 se destinan a niños de entre 4 y 5 años, y el resto, 900 plazas, a niños de entre 6 y 13 años, según informa el Consistorio chicharrero. Las sesiones tendrán una duración de 50 minutos con turnos de mañana, desde las 09:30, y de tarde, a partir de las 16:00 horas.

El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que estas actividades son una oportunidad "para que los más pequeños de la casa aprendan a nadar o mejoren sus cualidades". "Es un ejercicio de responsabilidad municipal que todos los menores dispongan de las habilidades básicas para saber cómo responder en el agua. Además, se trata de una excelente ocasión para que los niños se enamoren de un deporte muy completo y adquieran unos hábitos de vida saludable que los acompañen toda su vida", agrega el regidor.

Por su parte, la edil responsable del área resalta que la natación es "objetivo principal y actividad estratégica" para el Servicio de Deportes del Ayuntamiento, "ya que es un deporte fundamental y todos los niños de Santa Cruz tienen que aprender a nadar y a desenvolverse en el agua con facilidad". "Es por ello que el Ayuntamiento pone todas las facilidades para que así sea", apunta.

Inscripción presencial

Aquellos padres que quieran inscribir a sus hijos de manera presencial deben hacerlo en el Pabellón Quico Cabrera entre el 14 y el 30 de junio, en horario de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Para ello, es necesario que retiren "número" en el mismo pabellón a partir de este miércoles, a las 8:00 horas. "Una persona, con un mismo número, no podrá inscribir a más de tres alumnos, siempre y cuando no se trate de hermanos". Asimismo, desde el área de Deportes se advierte que disponer de un "número" para realizar la inscripción "no asegura plaza en la campaña de verano".