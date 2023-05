«Con el pregón y luego la gala de elección de la reina, Santa Cruz ha comenzado una nueva edición de las Fiestas de Mayo que por lo que hemos visto hoy mismo (por ayer) en la inauguración de la exposición de flores, plantas, artesanía y también del libro, están siendo espectaculares». Así de satisfecho se muestra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que con una sonrisa de alegría y optimismo asegura: «La ciudad está más viva que nunca; es toda una tendencia. Recuerde el Carnaval apoteósico que vivimos, un Plenilunio que fue todo un éxito y ha vuelto a consolidar a la capital como un escenario en el que desarrollar actividades que son garantía de éxito».

El alcalde se refiere a las fiestas patronales con el respeto a las tradiciones y el valor etnográfico de una ciudad que conmemora este día 3 de mayo sus 529 años de historia. Bermúdez disfruta cuando recuerda fechas que hablan de la entrega de un pueblo que se han mantenido con el paso del tiempo y, bajo su mandato, potenciado.

Y desgrana episodios de las Fiestas de Mayo que se cuentan no por días de celebración, sino por años que se han prolongado en el tiempo. «Ya desde 1935 tenemos constancia del primer baile de Magos, que se celebró en el teatro Guimerá, donde se quitaban las butacas», explica el alcalde mientras echa mano de su móvil par mostrar una fotografía que ilustra su afirmación.

Otro celebración de la que Bermúdez habla con orgullo: el certamen de comidas típicas, «que muchos dicen que es el más antiguo de toda España», para referirse a festivales que se han sumado en los últimos años, o décadas, a la oferta de las Fiestas de Mayo, como los que protagonizan Tajaraste, Son 21 o Santa Cruz Capital del Bolero.

«¿Qué chicharrero no ha ido a ver alguna vez en su vida a Gorgorito?», se pregunta el alcalde que va más allá y deja entrever su predisposición a la celebración de una romería en Santa Cruz, tras precisar que en años atrás se celebró el Paseo Romero, hasta que se aparcó. Aún así, Bermúdez asegura que «nos hace falta una romería o un paseo romero», para admitir que para eso es necesaria la colaboración con la organización y la implicación de los vecinos que quieran liderar el proyecto. Y mira directamente a la Ermita de Regla o, también, la de San Telmo, para agradecer la implicación de los vecinos y residentes que en su día vivieron en la zona y que defienden los actos que se organizan con motivo de sus fiestas patronales, «aunque solo sea por el reencuentro de las familias que vivieron en Los Llanos».

"No me importa que la oposición me acuse de impulsar actos que generan economía" José Manuel Bermúdez - Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Respecto a la romería, el alcalde asegura que «tiene que haber gente que crea en el proyecto; no se trata de la construcción de un proyecto». «Santa Cruz, son sus Fiestas de Mayo, continúa que permitan cosas y que sea una ciudad animada, que dinamiza, que existe actividad económica y que genera puestos de trabajo».

Y para lograr el éxito, reconoce el mérito de Javier Caraballero, director artístico de la gala de elección de la reina de Mayo, que sumó a la velada a la representante de España en Eurovisión antes de quince días. «Solo basta con ver cómo estaba la plaza de La Candelaria para ver la acogida y la aceptación. Fue un éxito enorme, con la plaza a reventar del público».

Estas Fiestas de Mayo no solo son las más multitudinarias de la historia de Santa Cruz, sino que marca tendencia y animan también al éxito que se vive en las fiestas de los barrios. «No me importa que la oposición me acuse de impulsar estas fiestas que generan identidad, ilusión y economía», además de mantener la tradición que se transmite de generación en generación gracias al mayor movimiento de participación ciudadana que se reconoce.

Una marca de éxito

Bermúdez se resiste a detener esa tendencia de éxito y punto de encuentro de vecinos y visitantes en la calle para disfrutar de una Santa Cruz viva, y se lo plantea, incluso, como un punto de partida para continuar ahondando en esta realidad y hacer que SantaCruz sea sinónimo de marca de éxito.

Para el alcalde, la dinamización de las calles pasa por la generación de economía, que suponen oportunidades para los emprendedores por cuanto generan empleo. Por ello, tiene clara su hoja de ruta en ese proceso de dinamización: «Trabajar de la mano con los sectores productivos de la ciudad, comercio, turismo... Acciones concretas y tan exitosas como los bonos consumo, Ven a Santa Cruz, Plenilunio, la campaña de Navidad y Carnaval».

La capital y sus fiestas tienen un valor añadido, «toda una red de edificios históricos puestos en valor y al servicio de la generación de oportunidades, más cosas que hacer y que ver en Santa Cruz». Bermúdez es partidario de «hacer todo lo posible para que pasen cosas», y se refiere a la rehabilitación del Palacio de Carta, en la plaza Candelaria, que ya es una realidad, para referirse a los proyectos en marcha que acercan la rehabilitación y mejora delTemplo Masónico, que será un centro de visitantes único en toda España, o el Parque Viera y Clavijo.

También se refiere a la proyectada recuperación de la antigua Escuela de Artes y Oficios, en la plaza Ireneo González, que será sede de las reales academias; o el palacete del Marqués de Villasegura, que estará vinculada a la Universidad de La laguna; o la mejora del antiguo Castillo de San Andrés o del Castillo de Paso Alto, que recuperará sus cañones y que será sede de la Asociación de Recreación del 25 de Junio, o los trabajos que se acometen en el viejo cementerio de San Rafael ySan Roque, cerca del Mercado.

Y también se avanza en la conquista del litoral: «Es otro elemento de oportunidades, que recupera para la ciudad una vocación marítima que, a pesar de lo que piensen muchos, no ha perdido. Diferentes proyectos para el litoral».

"La recuperación de una red de edificios históricos y del litoral son un valor añadido" José Manuel Bermúdez - Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Más allá del patrimonio y el litoral, Bermúdez también pone en valor la necesidad de garantizar la pretendida calidad de vida de los vecinos que, más allá de timples y mantas de mago, requiere la generación de oportunidades para acceder a la vivienda, una preocupación para muchas familias y, en particular, para los más jóvenes. En medio del espíritu festivo en el que vive estos días la ciudad –que este 3 de mayo conmemora el 529 aniversario de su fundación– el alcalde reconoce que situaciones como la vivienda «es una situación de emergencia para la que no valen ocurrencias sin base alguna, como están haciendo otros partidos políticos». De ahí que plantee objetivo claros y alcanzables.

El regidor, que agradece la entrega del personal del Organismo Autónomo de Fiestas así como de cuantas áreas municipales están inmersas en esta nueva edición –Servicios Públicos, Cultura, Deportes...–, destaca con orgullo la programación de las Fiestas de Mayo, que se preocupa por mantener vivas las tradiciones como el Baile de Magos, que se celebra esta noche; o el concurso de comidas típicas, previsto para el Día de Canarias, el 30 de mayo.

«Se trata de las fiestas fundacionales de la ciudad, las que más tocan la fibra sensible de los chicharreros que culminan el 30 de mayo, con el Día de Canarias, un día en el que Santa Cruz se convierte en la capital del Archipiélago, donde más actividades se realizan para conmemorar el día de todos los canarios». Y, de nuevo, la referencia se llama Santa Cruz.