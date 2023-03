Vecinos del Puente Zurita exigen el fin del cerramiento lateral ante un nuevo intento de suicidio

Un nuevo intento de suicidio ocurrido esta mañana junto al Puente Zurita, al inicio de la subida de la calle Obispo Pérez Cáceres, ha hecho saltar de nuevo las alarmas a los vecinos de la zona que aseguran desconocer el estado de las obras que se comenzaron en febrero y hasta en qué consisten los trabajos. Por su parte, el concejal del distrito Salud-La Salle, el popular Carlos Tarife, asegura que la instalación de las mamparas no ha finalizado y aún está pendiente la conclusión de los laterales.

En esta mañana de jueves 9 de marzo, sobre las 9:30 horas, una mujer de unos treinta años protagonizó un nuevo intento de suicidio, después de salir del tranvía y dirigirse a la esquina de la avenida Islas Canarias con la calle Obispo Pérez Cáceres. Al parecer, se trata de una madre de dos niños a la que un vecino de la zona logró que no culminara su objetivo.

Los residentes reiteran su preocupación porque el vallado que se inició en febrero pasado no incluya también la zona más próxima al Bingo Colombófilo y se acerque hasta las proximidades de la antigua sede de Repuestos Uruguay. Una empresaria de la zona, testigo del intento de suicidio de este jueves, también solicita que el cerramiento no se limite a los laterales del Puente Zurita, sino que alerta del peligro que entraña la zona de la calle Obispo Pérez Cáceres, más próxima al barranco de Santos, zona que igual no tiene tanta altura como el paso que se ha acotado con mamparas pero que supone un peligro de quienes puedan caer al vacío.

Otro empresario reitera su preocupación porque “aquí comenzaron las obras el 10 de febrero pero no sabemos en qué consisten y si han finalizado”, para apuntar que “han preferido colocar mamparas aunque en otras zonas de Europa se decantan por colocar redes, que igual no suponen tanto impacto visual”.

El concejal del distrito Salud-La Salle, el popular Carlos Tarife, explicó el pasado febrero el inicio de la instalación del vallado del Puente Zurita “con el objetivo de evitar suicidios”, en cumplimiento con los plazos y compromisos adquiridos con los vecinos. El cerramiento lateral ha supuesto un desembolso de 28.000 euros y falta aún por finalizar la colocación de medidas de protección.

En la búsqueda de soluciones, los residentes plantearon desde la instalación de mamparas como elevar los muros del puente, si bien el cerramiento con mamparas fue la alternativa por la que finalmente se decantó.

Empresarios y vecinos del Puente de Zurita aseguran que el intento de suicidio registrado en la mañana de este jueves 9 de marzo no es el primero de este año.

La instalación de mamparas fue una decisión que hizo suya Carlos Tarife, después de que los vecinos reclamaran una solución a los tres suicidios y otros dos intentos que se registraron durante el año 2021.

Para la solución en esta zona se tomó de referencia la alternativa adoptada en el puente de Javier de Loño, cuando a consecuencia de la crisis económica de 2008 en dos o tres meses se registró una docena de suicidios, o intentos.

Junto a los vecinos y empresarios, ha sido también decisiva la mediación de la asociación La Arboleda, que ha participado en la búsqueda de soluciones con los gestores políticos.

Resta ahora que la Concejalía de Distrito Salud-La Salle remate la instalación de las mamparas en la zona del Puente Zurita.