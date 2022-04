Santa Cruz de Tenerife recupera sus Fiestas de Mayo tras dos años en blanco por la pandemia de coronavirus. Conciertos, elección de la Reina, concursos y el Baile de Magos vuelven a la capital en un programa de actos preparado por el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas (Oafar) y el rest de áreas del consistorio que arranca el próximo 22 de abril.

Durante un mes, la capital de la Isla se llenará de actividades para toda la familia y distribuidas por varias localizaciones de la ciudad. Estos son todos los actos:

VIERNES 22 DE ABRIL

21:00 horas

Pregón de las Fiestas de Mayo.

Lectura del pregón de las Fiestas de Mayo, a cargo de Juan Cruz, con el título “Ay Santa Cruz”. Con la actuación de «Althay Páez». Plaza de la Iglesia de la Concepción

22:30 horas.

Fase Final Europea – FINA – World League Waterpolo Femenino

Fase clasificatoria final para establecer el ranking de los equipos que participarán en el mundial de waterpolo femenino que se celebrara en el mes de agosto de 2022 en Budapest, los equipos se dividirán en dos grupos de 3. Piscina municipal Acidalio Lorenzo

SÁBADO, 23 DE ABRIL

XXX Open Fiestas de Mayo

Torneo tradicional en el que participan todas las categoría. Torneo Mixto (masculino y femenino). Pistas de Tenis del Palacio Municipal de Deportes

MARTES 26 DE ABRIL

Exposición fotográfica “Guardianes de la Frontera”

Teo Lucas y ballenas talladas en madera pintadas por Adriana Ramírez Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL

08:00 horas

Exposición «2022 Año Cultural Nebrija en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife»

En el marco del Año Cultural Nebrija 2022, se expondrán varias ediciones de sus obras más conocidas, así como de otros lingüistas en general y canarios en particular, que se conservan en el Fondo Antiguo de la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Sala General. Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife

Muestra literaria «El simple arte de matar: selección de criminales literarios»

Selección de 23 obras del género en el marco del 7º Festival Atlántico del Género Negro TENERIFE NOIR. Sala General Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife

10:00 horas

Carpa Santa Cruz Sostenible

Talleres y actividades ambientales. Del 27 de abril al 3 de mayo de 2022. Parque García Sanabria

Gorgoritos: Maese Villarejo y sus muñecos animados

Tradicionales funciones de títeres de las Fiestas de Mayo. Del 27 de abril al 3 de mayo de 2022. En horario de mañana y tarde, consultar programa de la Exposición de Flores, Plantas y Artesanía.Parque García Sanabria

18:00 horas

XLV Exposición Regional de Flores, Plantas y Artesanía Tradicional Canaria

Inauguración con la actuación de la Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife Tenerife. Permanecerá abierta hasta el martes 3 de mayo. Horario de la Exposición de 10:00 a 21:00 horas. Parque García Sanabria

19:30 horas

Premios Santa Cruz Sostenible.

Salón de Plenos

JUEVES 28 DE ABRIL

17:00 horas

Cuentos en Familia «En cantos y en cuentos» con Fidel Galbán

Cuentos tradicionales, cuentos originales, cuentos musicales y muchas, muchas canciones que convierten esta sesión en una experiencia llena de ritmo, poesía y color. Bebeteca Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife

18:30 horas

Concierto de la Banda de Música

Cuarteto de saxofones. Sala del piano del Museo de Bellas Artes

VIERNES 29 DE ABRIL

20:00 horas

Danza – Sombra efímera II – Eduardo Guerrero

La obra nace al comenzar la escena, con la que Eduardo Guerrero y sus manos cargadas de carbón rompen la liturgia para dejarse llevar por la caída, el sino para dibujar con sus pies, que, aun teniendo un esquema, la propia pintura es la que dispone sobre el impoluto lienzo. Teatro Guimerá.

21:00 horas

Gala Elección de la Reina de las Fiestas de Mayo

Con las actuaciones de Ciro Corujo (Lanzarote), Claudia Álamo (El Hierro), Luis Morera (La Palma), Víctor Estárico (Fuerteventura), Besay Pérez (Tenerife), Mariví Cabo (Gran Canaria) y Aarón Morales (La Gomera). Plaza de La Candelaria

SÁBADO 30 DE ABRIL

11:00 horas

«Una madre una flor» – Campaña Día de la madre en Zona Centro

La Asociación Zona Centro realizará la entrega de plantas a los clientes con el canje de vales regalo por compras en las empresas asociadas de la zona comercial. Colabora Sociedad de Desarrollo. Calle Castillo esquina calle José Murphy (bajo carpa)

19:00 horas

Gala de Elección del Mago y la Maga

Elección de la Maga y Mago Infantiles, con la actuaciIón de «La rebelión de Cuentópolis, » la cantante Irene Gil y una parranda infantil. Plaza de La Candelaria

20:00 horas

Jazz Fusión y Flamenco Jazz

“A Few Colors” Es un trío de Jazz Fusión y Flamenco Jazz, se sitúa en el panorama jazzístico presentando en octubre de 2019 su primer álbum en Estados Unidos y Europa bajo el sello discográfico Multitrack y grabado íntegramente en las Islas Canarias en los estudios Arena Digital. “A Few Colors” es presentado por su líder y compositor Eliseo Lloreda García, Pedro Marcos Volf, director artístico y compositor y Felipe (Felu) Morales. Espacio Escénico La Recova (Centro de Arte la Recova)

DOMINGO 1 DE MAYO

10:00 horas

Exposición temporal con actividades asociadas y reactivación del taller de disfraces

Exposición temporal dedicada a la Comparsa Danzarines Canarios en el Área de Descanso de la Casa del Carnaval, en la que, además, se realizarán talleres y una charla. Asimismo, contaremos con visitas guiadas especiales realizadas por la propia agrupación y se reactivará el espacio del taller de disfraces. Casa del Carnaval

18:00 horas

Teatro Infantil – Blancanieves – Títeres

Situada en un contexto romántico y apta no solo para la infancia sino también para todo tipo de público, su relectura del clásico Blancanieves sucede «hace muchos, muchos años / exactamente un montón / en una remota región» y mantiene la técnica del teatro de objetos, en este caso lámparas y candelabros que hacen las veces de títeres. Teatro Guimerá.

LUNES 2 DE MAYO

19:00 horas

Ofrenda a la Patrona de Canarias

Con la actuación de la Agrupación Folclórica Los Majuelos. Monumento a la Patrona en la plaza de La Candelaria

21:00 horas

Baile de Magos

Baile de Magos y cena tradicional canaria. Alrededores de la Iglesia de La Concepción

22:00 horas

Baile de Taifa

Baile de Taifa en plaza de Europa y actuación de parrandas en el Campo Castro. Campo Castro y plaza de Europa

23:30 horas

Verbena popular

Ambiente de verbena tradicional y popular. Charco de La Casona

MARTES 3 DE MAYO

09:00 horas

Concurso de Cruces

Concurso de Cruces de Flores Naturales ubicadas en los distintos barrios y calles de la ciudad. Ramblas de Santa Cruz

12:00 horas

Cruces escolares de Mayo

XIV Concurso-Exposición de cruces escolares realizadas con material reciclado. Ramblas de Santa Cruz

12:00 horas

Exposición de Cruces

Exposición de cruces de flores y otros materiales. Recorrido por la Rambla de Santa Cruz, finalizando en el Parque García Sanabria.

17:00 horas

Concurso de Dibujo y Pintura Infantil

Inscripción a realizar en los días previos con entrega de los trabajos en el stand del OAFAR del Parque García Sanabria

19:00 horas

Misa y Procesión de La Cruz

Conmemoración del 528 Aniversario de la Fundación de la Ciudad. Solemne Eucaristía presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis y concelebrada por los párrocos de la Ciudad, en la Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción, cantada por la A.L.M. El Cabo. Iglesia Matriz de Nuestra Señora de La Concepción

A la conclusión de la misma, procesión con la Santa Cruz, con la asistencia del representante de S.M. el Rey y autoridades civiles y militares, recorriendo las calles de Santo Domingo, Calzada La Noria y Padre Moore.

21:00 horas

Clausura Flores, Plantas y Artesanía

Clausura de la XLV Exposición Regional de Flores, Plantas y Artesanía Tradicional Canaria con la actuación de la Agrupación Folclórica Orígenes. Parque García Sanabria

MIÉRCOLES 4 DE MAYO

17:00 horas

Bebecuentos «Bichos» con Isabel Bolívar

Culebrillas que saludan, abejas saltonas, mariposas de día y de noche, flores y pájaros serán los protagonistas de esta sesión. A través de cuentos, libros, cantos, juegos y poemas, disfrutaremos en familia de un rato en un jardín lleno de flores de colores.Bebeteca Biblioteca Municipal Central de Santa cruz de Tenerife

Bebecuentos «Al mercado» con Laura Escuela

Toma tu cesta, que vamos a comprar deliciosas frutas para merendar. «¡Al mercado!» es una experiencia multisensorial que nos invita a disfrutar en familia de colores, olores, libros y juegos en torno a las frutas del mercado. Biblioteca José Saramago de Añaza

JUEVES 5 DE MAYO

17:00 horas

Bebecuentos «Al mercado» con Laura Escuela

Toma tu cesta, que vamos a comprar deliciosas frutas para merendar. «¡Al mercado!» es una experiencia multisensorial que nos invita a disfrutar en familia de colores, olores, libros y juegos en torno a las frutas del mercado. Biblioteca José Saramago de Añaza

VIERNES 6 DE MAYO

19:00 horas

Pasacalle Festival Tajaraste

Desfile de los grupos participantes en el Festival que se celebrará a continuación. Plaza de Weyler

20:00 horas

Festival Tajaraste

Con las actuaciones de diversas agrupaciones folclóricas y la asociación Cultural Tajaraste. Plaza de La Candelaria

Teatro – Una noche con ella – Loles León

“Esta función nace de la amistad, del conocimiento del ser humano y de una actriz que tiene alma dramática, cuerpo cabaretero y mirada de niña. Esa mezcla es lo que la hace ser única. Un viaje por su vida, por sus momentos más amargos y por los más alegres, por situaciones tan divertidas como absurdas. Recuerdos llenos de emoción que, a través de la música (el cabaret, el music hall) nos trasladarán a distintas épocas. Una noche con ella contiene un 80% de realidad y un 20% de ficción, pero ella jamás confesará lo que es verdad y lo que es mentira. Es el espectador quien debe averiguarlo. Durante la hora y media del espectáculo, Loles, junto a dos jóvenes bailarines/actores y dos músicos en directo, desnudará su alma, cantará y bailará para que el espectador recuerde esa noche con ella como algo inolvidable. Teatro Guimerá

20:30 horas

Rallye Orvecame Isla Tenerife Histórico

Prueba valedera para el Campeonato de España de Rallye de vehículos históricos. El recorrido será por diferentes municipios de la Isla, recorriendo 380 km con 9 tramos cronometrados de velocidad. La salida y llegada está prevista en la zona de Plaza de España.

SÁBADO 7 DE MAYO

XX Trofeo Open de Natación Ciudad de Santa Cruz de Tenerife

Nadadores y nadadoras con Licencia Federativa de la Federación Canaria de Natación para la temporada 2021 / 2022 Dirigido a Hombres. Mujeres y Mixta. Categorías: Benjamín, Alevín, Infantil, Junior y Absoluto. Piscina municipal Acidalio Lorenzo

20:30 horas

Festival SON 21

XIV Edición del Festival SON 21. Plaza de La Candelaria

DOMINGO 8 DE MAYO DE 2022

21:00 horas

Concierto Ágora Female

Plaza de La Candelaria

MARTES 10 DE MAYO

12:00 horas

Ruta gastronómica

II Ruta Gastronómica `Degusta las Fiestas de Mayo´: tapa+bebida 3, 5 euros

JUEVES 12 DE MAYO

Copa de España Optimist De Vela

La participación es únicamente para regatistas con licencia federativa en vigor. 150 participantes como previsión: 50% masculino y 50% femenino. Categorías: sub-13 y sub-16. Masculino y femenino. Instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife

VIERNES 13 DE MAYO

17:00 horas

Cuentos en Familia «Cuentos de miedo para morir de risa» con Diego G. Reinfeld

Tengo que hacer una confesión… a mi me dan miedo las zanahorias. Y sé que al decirlo habrá alguien que comente que las zanahorias no pueden dar miedo; pero les puedo asegurar que el miedo no tiene lógica, de pronto aparece y las cosas que antes parecían normales, sin saber porqué, nos asustan. Permitan que les cuente, pues, algunas historias llenas de cosas que dan muchísimo miedo… como las zanahorias. Bebeteca Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife

20:00 horas

Teatro – Mucho ruido – About Nothing

Mucho ruido about nothing es una versión libre del clásico de William Shakespeare. En la propuesta se fusiona la comedia romántica shakespeariana (la locura del amor y la estupidez de los enamorados, los celos y envidias, las dudas y miedos, el cariño y la ternura… y el humor) con la música swing inspirada en Fats Waller e interpretada por una banda en directo, guiada por los bailes lindy hop y por la influencia pictórica de Tiffiny Wine. En escena, apasionadas interpretaciones y gran dinamismo, en un delicioso espacio inspirado en las pistas de baile de los grandes locales neoyorquinos, con vestuario de dicha época. Una puesta en escena que se mueve en el delicado equilibrio entre la tradición y la innovación, pilares sobre los que Antonio Saura y Alquibla Teatro se enfrentan nuevamente a las delicias de Shakespeare, a través de esta versión libre de Mucho ruido y pocas nueces o, más literal, Mucho ruido por nada. Una revisión musicalizada de Shakespeare: fresca, divertida, sorprendente… ¡y con mucho swing!.Teatro Guimerá

21:00 horas

Canarias Urban Fest

Con las actuaciones de diversos grupos de música joven y actual.Plaza de La Candelaria.

SÁBADO 14 DE MAYO

15:00 horas

La Molienda. Actividades infantiles

Decenas de actividades infantiles en una gran espacio al aire libre, con zonas de sombra para la familia y actuaciones teatrales itinerantes. – Torre con rocódromo -Tirolina – Castillos hinchables – Ludoteca – Fútbol burbuja -Minigolf – Baloncesto – Futbolines – Zona recreativos con PlayStations y juegos arcade 80´s – Zona de descanso con jaimas y mesas. Campo de fútbol de Barranco Grande

20:00 horas

Entrega de Premios

Entrega de premios de concursos de las Fiestas de Mayo 2022.

21:30 horas

Concierto @Timples 2022

Plaza de La Candelaria

DOMINGO 15 DE MAYO

21:30 horas

Santa Cruz Corazón Mundial del Bolero

XXVII edición del festival ‘Santa Cruz Corazón Mundial del Bolero’. Boleros sinfónicos. Plaza de La Candelaria

MIÉRCOLES 18 DE MAYO

17:00 horas

Bebecuentos «Bichos» con Isabel BolívarCulebrillas que saludan, abejas saltonas, mariposas dedía y de noche, flores y pájaros serán los protagonistas de esta sesión. Através de cuentos, libros, cantos, juegos y poemas, disfrutaremos en familia de un rato en un jardín lleno de flores de colores. Bebeteca Biblioteca Municipal Central de Santa cruz de Tenerife

DOMINGO 22 DE MAYO

18:30 horas

Teatro – Una historia de amor

Katia e Inés se enamoran, es un amor de cuento de hadas. Inés quiere tener un hijo. Katia, a la que la vida le ha hecho demasiado daño, finalmente acepta que ambas prueben la inseminación artificial. Katia se queda embarazada, pero unos días antes del nacimiento de su hija, Inés desaparece… Una misteriosa historia con muchos giros dramáticos y que combinada con música, crea el ambiente perfecto.Teatro Guimerá

20:00 horas

Binter Nightrun Santa Cruz de Tenerife 2022

La participación es libre, aceptando tanto federados como no federados, atletas profesionales y aficionados. Categoría general en 5K: absoluta Categoría por edades en 10K: 16-34; 35-44; 45-54; 55-64; >65 años. Clasificación por sexo: femenina y masculina. Circuito urbano por el corazón de la ciudad

21:00 horas

Concierto Besay Pérez

«Mi historia, mis canciones» Plaza de La Candelaria

JUEVES 26 DE MAYO

17:00 horas

Bebecuentos Bebencantos con Fidel Galbán

La musicalidad y el ritmo que encierra la poesía; la poesía que como mariposa traviesa brota de las notas musicales de las canciones y el color y la magia de lo s títeres del maese Titiritero, hacen de esta sesión un regalo para los sentidos de nuestros bebés. Bebeteca Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife

VIERNES 27 DE MAYO

17:00 horas

Cuentos en familia «Cantando historias» con Marianexy Yanes y Levis Aliaga.

Una selección de cuentos narrados desde la música que en ocasiones acompaña, introduce ambientes, personajes y/o cuenta la historia realzando el relato y entrando en comunicación con los demás recursos, títeres, animación, texto. Cuentos contemporáneos y tradicionales que divierten mezclando mitos y sorpresas para toda la familia. Biblioteca José Saramago de Añaza

Concierto Soul Sanet

Plaza de La Candelaria

SÁBADO 28 DE MAYOO

10:00 horas

«Mayo Joven». Jornada cultural, lúdica y festiva para los jóvenes

Acto con actividades deportivas, ludicas, culturales y festivas , dirigido a la población jóven de Santa Cruz , donde habra rócodromo, talleres de comic, juegos tradicionales, simulador de surf, actuaciones musicales y mucha diversión durante 8 horas.Casa Pisaca, calle Santiago 95

DOMINGO 29 DE MAYO

21:00 horas

Concierto

Parque Marítimo

LUNES 30 DE MAYO

Campeonato de Canarias Joven y Junior de Boxeo

Campeonato valedero para clasificación para los Campeonatos de España. Pabellón municipal Pancho Camurria

Durante todo el día

Día de Canarias

Celebración del día de Canarias con actividad durante todo el día.