El 90% de los españoles duermen entre siete y nueve horas, lo cual es la cantidad de sueño recomendada para adultos sanos. El promedio de sueño es de siete horas y 52 minutos. Aunque la siesta siempre se considera una costumbre típica en España, los datos demuestran que es más un mito que una realidad. La mitad de la población afirma no tomar siestas ni siquiera los fines de semana, y solo dos de cada diez la realizan de manera habitual. Curiosamente, los mayores de 65 años son el grupo que menos duerme la siesta.

La influencia de la siesta en la salud y la enfermedad aún no está clara para la comunidad científica. Los datos de la investigación médica apuntan en ambas direcciones: dormir poco puede no ser beneficioso, al igual que dormir demasiado. Los investigadores enfatizan que no es lo mismo tomar una breve siesta en el sofá que dormir varias horas en la cama durante la tarde. Tampoco es igual para una persona con antecedentes de obesidad que para alguien sano, o para un adulto joven que para una persona mayor.

Muchas personas experimentan una sensación de desorientación al despertar de la siesta, sin recordar quiénes son o dónde se encuentran. Sin embargo, ceder a este simple placer con frecuencia puede indicar que algo no va bien. Según Science Alert, tomar siestas regulares y frecuentes se correlaciona con un mayor riesgo de hipertensión y accidente cerebrovascular. Es posible que los malos patrones de sueño sean el problema, y esto puede empezar desde la infancia. Estas siestas podrían interferir con un descanso óptimo.

La siesta

No se puede generalizar, pero en la mayoría de los casos, los niños mayores de tres años que asisten a la escuela no necesitan tomar siestas. Un estudio realizado con niños japoneses indica que las siestas reducen el tiempo total que pasan en la cama durante la noche, disminuyen la duración del sueño nocturno y aumentan el tiempo que les lleva conciliar el sueño. Esto es negativo debido a que el sueño nocturno es crucial para el desarrollo de las funciones cognitivas, en comparación con el sueño diurno. Cuanto más largas eran las siestas de los niños de 2 a 5 años que participaron en la investigación, más tarde se acostaban en la noche correspondiente.

Por otro lado, hay estudios que sugieren que tomar una siesta de 30 minutos por la tarde de manera regular reduce en un 30% los riesgos de enfermedades cardiovasculares en personas sanas. Sin embargo, cuando la siesta se extiende a 60 minutos, se ha relacionado con un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico en personas mayores. Se sabe que el sueño fragmentado y reducido altera la percepción y la tolerancia al dolor, y a su vez, la siesta puede interrumpir y reducir el sueño durante la noche.

¿Qué es la latencia del sueño?

La latencia del sueño se refiere al período de tiempo que transcurre desde que una persona intenta conciliar el sueño hasta que realmente logra dormirse. En otras palabras, es el tiempo que tarda alguien en pasar de un estado de vigilia a un estado de sueño.

La latencia del sueño puede variar de una persona a otra y también puede depender de diferentes factores, como el nivel de fatiga, el ambiente en el que se encuentra la persona, el estado emocional y la presencia de trastornos del sueño.

En general, se considera que una latencia del sueño normal está entre 10 y 20 minutos. Si una persona tarda menos de 5 minutos en quedarse dormida, puede indicar una privación crónica de sueño o una somnolencia excesiva durante el día. Por otro lado, si la latencia del sueño supera los 30 minutos, puede ser un indicio de dificultades para conciliar el sueño, como el insomnio.

Es importante destacar que la latencia del sueño es solo uno de los parámetros utilizados para evaluar la calidad del sueño. Otros aspectos, como la duración total del sueño, la eficiencia del sueño y la cantidad de despertares durante la noche, también son relevantes para comprender la salud y el descanso adecuado durante el sueño.