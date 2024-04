Estrategias ganadoras para alcaldes

Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna, junto al resto de alcaldes de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad y la secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo. / E. D.

Me gustan los alcaldes en periodos de ocho años, y por eso me apasiona apoyarles para que logren su victoria en la reelección. Un alcalde de cuatro años es una especie de “quiero y no puedo”, es una estrategia parcial y deshidratada, ese plan imperfecto que nos suele dejar inacabados porque nadie se presenta solo para una legislatura. Cualquier partido debería de potenciar en sus listas la permanencia, o por lo menos tomar medidas desde hoy para hacer un ejercicio de seguimiento de resultados y marcar esa hoja de ruta con objetivos serios y responsables para esas personas; por lo menos, una mínima selección y proyección. Y no hablo de oposición, estoy centrándome en los alcaldes actuales, a punto de llegar a su primer año dentro de la legislatura actual. Aquí comparto unos sencillos tips de asesoramiento, para analizar y hacer ese pequeño check-list de cumplimiento.

Lo primero que debes de cuestionarte es tu deseo de continuidad. Ser consciente de que tu duda se transmite, si es que existe realmente. Proyectarte en el futuro y sentir que la ciudad te necesita porque tus objetivos no están cubiertos, es el espejo donde la ciudadanía se va a reflejar. Si eres capaz de proyectarte, los demás también lo harán, y lograrás una visión conjunta. Se puede transmitir de muchas maneras, en tus relaciones con la ciudadanía también. En paralelo debes intercalar fases de proyectos de esta legislatura e hitos parciales que se culminarán más a largo plazo; así también ampliarás la visión de la ciudadanía. La mejor forma de transmitir que no estás exclusivamente para cuatro años es hacer planes y proyectos de mayor duración.

Y te pregunto, ¿has trabajado y entrenado para identificar tus valores de referencia? ¿Has logrado tener un conocimiento sobre esos valores estrellas que te pertenecen? Y, además, ¿has seleccionado los tres ejes esenciales para llevarlos a acciones que inicien el posicionamiento de tu Marca Personal? Llevar tus valores a acciones acompañados de una buena estrategia de comunicación es básico para lograr esa Marca característica de la política municipal de continuidad.

El Grupo Control es esencial; sería una debilidad si en paralelo al desarrollo de tu trabajo e imagen pública no hay feedback recogido de la ciudadanía. Convéncete de que te mueves a oscuras. Lo que te gusta a ti no tiene por qué ser lo que encante a las demás personas.

Lo que esté percibiendo la ciudadanía sobre tu gestión no son los likes de una publicación o lo que te dicen por la calle… Investiga para poder modular tus logros y estrategia.

Dentro de esa mínima campaña permanente es interesante usar ese Grupo Control de seguimiento que te aportará información real; es ese grupo escoba que, como en campaña, recogía las percepciones de la gente.

Permanecer en equilibrio a nivel endogámico, sin descuidar tu Marca propia es esencial; finalmente el partido optará por candidaturas ciertamente populares o con buena identificación a nivel social.

Desarrolla una oposición controlada sin ira, aunque totalmente diferenciada. Cuando no estamos en coalición es mucho más identitaria. Si estamos compartiendo gobierno en pactos se hace un poco más complicado la diferenciación; esencial para el mensaje en la próxima campaña.

Los alcaldes que repiten tienen una Marca Personal con penetración e hitos de gestión, ¿estás trabajando en ello? La Marca es un Manual de Uso Personal que engloba tu valor, tu definición pública, tu discurso, tu imagen personal, tu causa. Todas las personas tenemos Marca, y no existe Marca buena o mala. Lo esencial es que la percepción sobre ti coincida con eso que quieres que sea captado sobre tu persona y proyecto político. Por eso, no es marketing, es autenticidad.

El segundo y tercer año de legislatura son esenciales. Tu causa debe de diseñarse en estos meses, si aún no está establecida, para poder consolidarse y ofrecerte memoria social, reconocimiento, coherencia e identificación desde el inicio de tu segundo año; septiembre 2024 como límite.

Las Agendas comunicadas previamente son muy útiles por muchos aspectos; y generan percepción de cumplimiento. Anuncias lo que vas a hacer y después lo confirmas con los logros obtenidos o propuestas. Generas una adhesión y foco de comunicación regular, te conviertes en una persona previsible; además, al anticipar, tu flujo es mayor tanto en los actos como en la receptividad y reputación.

Tus relaciones son fundamentales; aplicar el instrumento de Mapa de Actores te permite analizar o parcializar la sociedad para analizar tu foco mayor de influencia y tus debilidades.

Y la prensa siempre contigo; y si además es plural, mucho mejor. Y recuerda, no vayas buscando a quien te complete, sino a quien forme un equipazo contigo porque completos ya somos.

etikpolitica.es - @EtikMaite