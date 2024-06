Europa nos centra, ¡vota!

Carteles de los diferentes partidos que se presentan a las elecciones europeas. / LP/DLP

Me gusta expresar la relevancia y determinación que las próximas elecciones europeas tienen para España: Europa representa, hoy, esa función tan importante de centrarnos y ponernos en orden, reequilibrarnos y llevarnos a los aciertos con un toque importante de sensatez. Europa ha ido ganando peso y relevancia en el éxito de nuestro país; es determinante en nuestro bienestar, en lo que nos pasa cada día.

Las elecciones del 9J son las de la política de cercanía, Europa somos cada uno de nosotros; nuestro voto será muy relevante, porque quienes elijamos estarán sentados en un lugar donde se tomarán decisiones clave que sí van a afectar a nuestro presente, a nuestro futuro a corto plazo, y a nuestro metro cuadrado.

Es sencillo analizar el panorama político; a veces pensamos que debemos de ser analistas políticos, cuando es el sentido común el que nos debe de guiar en la decisión. Nos dejamos llevar por eso que creemos ideológico, ficticio totalmente, cuando lo que nos tiene que importar es lo que realmente nos beneficia. Nosotros, como ciudadanos, debemos ser más inteligentes y poseedores de una gran capacidad para hacer análisis realistas, y no dejarnos llevar por discursos más populistas o intencionadamente emocionales y autodirigidos.

A los psicólogos especialistas en política nos entristece observar los carteles con candidaturas de determinados partidos con escasa tradición centrista, con reducida imagen pública o con históricas derrotas ante la opinión pública; igual que el uso que se le puede dar a un perfil político endogámico, no muy bien valorado, al que se le ofrece la opción de Europa como una salida o solución ausente de esa profesionalidad necesaria. Quizás, algunos partidos políticos han propiciado el desapego que la ciudadanía pueda haber tenido en comicios europeos anteriores por este motivo.

Y claro que sí estamos condicionados, consciente e inconscientemente influidos por nuestro entorno más cercano; si nos sentimos felices con nuestro alcalde, consejero, presidente de nuestra Comunidad o región, tendemos a seguir su consejo y apoyo… Ahora bien, si dudas de una gestión de un gobierno central, entonces sí tienes que hacer un análisis más detallado sobre la influencia de tu voto; si continúas con los apoyos, refuerzas de alguna manera esas decisiones y el poder de influencia del gobierno central en Europa.

Europa no es un proceso de facilitación para que las candidaturas brillen, es un proceso para que la ciudadanía mejore. Por eso, aplica un análisis realista de tu papeleta, céntrate en el análisis de la persona, investiga, aplica creatividad, curiosidad y utiliza un criterio simplista y muy útil de individualidad.

La polarización y el populismo tiene una vía simple de ruptura, y es propiciar la individualidad. Si eres candidato, usarla dentro de tus valores, despliegue discursivo y causa es muy exitosa; si eres parte de la ciudadanía, lleva la causa y la razón o dominio de tu voto a tu interés individual; cuando hablamos de individualidad, son esos factores individuales que mejoran tu vida y la de los tuyos…

Si tus intereses están en la agricultura, por ejemplo, pregúntate qué te interesa a ti mejorar, qué opción es la que más puede garantizar tu presente y tu futuro; quién está más preparado ahora para defender tus intereses: los que gobiernan o los que quieren gobernar… Ahí está el juego, ahí está el análisis, y eso es imposible hacerlo desde esa impregnación de populismo no personal. Y así con cada análisis individual; el cultivo del plátano, la migración en Canarias, la seguridad, el lugar que nos dejan como región o municipio… Y un etcétera muy amplio porque cada campaña es un desafío, y existen tantas realidades como personas; los buenos estrategas políticos lo saben, y los candidatos que quieren triunfar se dejan guiar y lo aplican.

Me encantó la entrevista que recientemente le hicieron al expresidente Felipe González en el programa El Hormiguero, todo un máster acelerado por su conocimiento y valores. La recomiendo encarecidamente, porque quizás aporte luz a esta analogía que pretenden que nos creamos, que dice que la política es el reflejo de la ciudadanía; «Tenemos mejor sociedad que política», dijo González, invitándonos a invertir el espejismo y volver a lo certero…

Mi vida se desarrolló en la pluralidad y sobre la libertad de pensamiento y de acción; mis abuelos me abrieron a aceptar una visión de la vida muy progresista, donde Felipe González era inspirador; mis padres me enseñaron a valorar la importancia del legado de Adolfo Suárez y su empeño vital en que tuviéramos la democracia que hoy disfrutamos. Todos me hicieron ver que es un regalo poder sentarnos con personas que piensan diferente y poder alcanzar juntos acciones comunes; ahí está el verdadero poder.

Todo candidato que habla desde la persona, y no para la persona, conecta y gana.

¡Vota poder hacerlo!

@EtikMaite