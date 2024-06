Políticos salitre / El Día

Me encanta el significado de esa palabra tan marinera, tan de Cádiz, que es capaz de llevarnos a sensaciones de verano, de sol, de calma, de renovación, de sal, y de liberación de la presión diaria… Es como si oliera a vacaciones. Salitre, una palabra preciosa que además me conecta con canciones maravillosas; esa música que nos acompaña y nos remueve, por dentro y por fuera.

A los ”políticos salitre” les gusta la música, la abanderan y la sienten, porque la música les permite alimentar su energía y la de las demás personas; además, desarrollan su proyecto político vinculado a su causa. La causa es aquello que te mueve, lo que realmente te remueve, eso por lo que quieres ser recordado; únicamente será lo que te diferencie de otros políticos, de competidores y de compañeros y compañeras de tu partido. Si no la desarrollas, posiblemente quedes en el marco de los olvidados, de los que no marcaron la diferencia en la mente de nuestra gente… Nuestro Político Salitre, igual que el rastro salino que deja el mar en la piel, es capaz de dejar esa agradable sensación especial en nosotros.

Me encanta esa cita tan maravillosa que nos lleva al icono de nuestra Marca Personal; muéstrame lo que te hace diferente ante la multitud, lo básico no me interesa.

Para ello, trabajamos con el cargo público en la definición de sus valores, con herramientas diseñadas para tal fin. En ocasiones, el primer paso de muestra Hoja de Ruta pasa por acompañar a la persona y, de alguna forma, reequilibrar sus necesidades, motivaciones, cansancio, duda o intereses. Ofrecerle la oportunidad de manifestar sus dudas es crucial, poder tener un espacio propio y confidencial para dudar es un lujo; la toma de decisión con altas dosis de certeza va precedida de contraste y de análisis de opciones diferentes, y especialmente del efecto de nuestras decisiones a cortísimo, a medio y a largo plazo.

Hace unas semanas escribía sobre la decisión y dudas expresadas por el presidente Sánchez, en sus cinco días de reflexión y lo titulaba “Si dudas, no es liderazgo”… Y realmente es así, porque se puede y se debe dudar, pero a la vez la duda no debe de ser pública; por ello es tan relevante el Coaching Político en la labor de acompañamiento. Quizás la mayoría de las cosas las conoces, y a la vez puedes haber perdido la ilusión por aplicarlas, te sientes solo, vacío o con reducida perspectiva. A veces, con el soporte adecuado, el cansancio o la ansiedad que verbalizas desaparece. O con la maravillosa sensación de sentirse acompañado, logramos minimizar cierta soledad.

Me gusta decir que los cargos públicos con los que trabajo son excepcionales y valientes; son personas que aún estando fenomenal, sienten o perciben que algo en ellos no va como quieren. Realmente un coach mantiene el liderazgo, ni siquiera lo crea, porque potenciamos todo lo que una persona es y ofrece; su liderazgo ya lo tiene, ofrecemos estrategias personales para que lo potencie y lo expanda, que tome conciencia de su fuerza y poder. Que crean en ti, aunque sea en la intimidad profesional, es brutal.

Te comparto algunos tips llenos de salitre, frescos y de protección:

• Cuando te conoces, te gustas. A veces, el desconocimiento sobre nosotros mismos es lo que nos mantiene fuera de equilibrio. Si tomas conciencia de tu despliegue, inicias el cambio del crecimiento. A veces, te lleva muy poco tiempo y sin embargo el resultado es gigante.

• Huir de tus emociones o sensaciones te ofrece un margen muy corto de maniobra. Eso no significa que puedas recuperarte emocionalmente de un día para otro, aunque sí se pueden hacer pequeños ajustes que alivien tu visión actual; aprender a relajarte, a liberar tensiones, te permitirá pensar mejor.

• Elegir nuestros pensamientos es casi una obligación. Al igual que seleccionas tu ropa, tener en cuenta tus emociones más internas te aportará gestión personal; ordena tus ideas y tus sentimientos. A veces ordenamos lo que creemos racional, olvidándonos de lo esencial y sentimental.

• Llevar nuestros valores a nuestras acciones es determinante en política. Selecciona un valor personal que consideres determinante, pregúntate si está volcado en tu estrategia o proyecto político; analiza con tu asesor o coach en qué acciones de tu día a día se está reflejando…

• La Marca Política es el conjunto de percepciones o suma de mensajes identitarios que comunicamos por muchas vías. Así, generamos Memoria Colectiva.

• La gente nos verá y nos creerá, pero si las hacemos sentir entonces estarán seguras. No es marketing, es autenticidad. Si vibras con ellas, eso es un despliegue público real y solo lo conseguirás siendo tú mismo.

• Elige tu causa. Si te gusta la música y la vives realmente, lo transmitirás. Si es el deporte, disfrutarás y lo contagiarás. Si es la infancia, será inevitable una causa afín y tus gestos reales con ella. Si apuestas por la cultura transmitirás esa curiosidad, recomendaciones, y trasladarás una ciudad con esa Marca. Por eso es importante que, aunque tengas tu agenda generalista, en paralelo esté la agenda de tu causa. Apuesta por ella.

Desconozco cuál es la tuya, lo que sí tengo claro es que existe y que solo hay que extraerla de tu interior. Tu causa es determinante para ganar las próximas elecciones, especialmente en el liderazgo local.

@EtikMaite