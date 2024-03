Ni Biden ni Trump

Biden y Trump se llevan el Supermartes. / EP

Sería interesante saber el resultado de una encuesta en la que se preguntase a los estadounidenses si les gustaría elegir entre dos candidatos que no fueran Biden y Trump. Hablamos de Norteamérica, el faro de Occidente, la unión de estados en una sola nación, país de las libertades, símbolo económico, referente político, tótem cultural e ideológico, el guardián de la democracia, muñidor de dictaduras afines a sus intereses en Latinoamérica y, en general, provocador de guerras y atentados terroristas, invasor habitual, paradigma del capitalismo a ultranza, la meca de Hollywood y el McDonald’s, cuna de Wall Street y el Bronx, inventor del sueño americano, la tierra de las oportunidades. Podría seguir, pero creo que con eso es suficiente para describir un imperio en plena decadencia. Biden (81 años) con evidentes síntomas de cansancio vital frente a Trump (78 años) aún inmerso en varios procesos penales. Entre los dos suman 159 años, lo que equivaldría a dos vidas enteras dedicadas al juego del poder, el dinero y las influencias para gobernar el mundo. La pregunta es si no hay nadie más en el partido republicano, o en las filas demócratas, que quiera y le dejen presentarse de verdad. Alguien más joven quizás, alguna persona que conecte mejor con los electores menores de 35-40 años y que esté más cerca del siglo XXI. Será que no existen mujeres y hombres con suficiente capacidad y preparación para lidiar con los problemas internos y externos de EEUU. Tenemos que aguantar otra vez el gigantesco ego de uno de estos dos hombres blancos ricos y majaderos. Estamos en manos de dos abuelos batallitas y el pueblo yanqui padece de indiferencia o lo que es peor, de ausencia del impulso transformador que siempre lo caracterizó. En noviembre sufriremos a un presidente del pasado en un presente muy necesitado de otros liderazgos.