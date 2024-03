Reacción en manada al tráiler de La Manada

No se debe repetir palabras en un título, pero, si me permiten, recurro a esta dilogía para plasmar lo que sucedió tras el anuncio de un documental en una plataforma dedicado a La Manada de Pamplona. Algunas reacciones al tráiler fueron estas: «¿Por qué no se hace otro documental sobre las manadas de inmigrantes? ¿O es politiqueo?»; «¿Qué pensaba ella, que iba a jugar a las cartas en el portal? No nos toméis el pelo, ricuras»; «¿Manada de Manresa? Cero documentales. ¿La chica de Igualada? Cero documentales, porque son inmigrantes».

El patriarcado reaccionó en manada al darse la noticia de esta producción. Aunque la víctima de aquel caso tenga una sentencia del Supremo parece que, para algunos, La Manada sigue siendo inocente o bien que la pena fue excesiva. Tampoco extraña cuando aumenta el número de negacionistas de la violencia machista y sus partidos, que legitiman su posición.

Es probable que algunos estén dentro de esos negacionistas, pero también que otros sigan bajo los efectos de la cobertura mediática que se empeñó en venderlos como inocentes. Programas matutinos donde se entrevistaba a familiares de los condenados y decían que eran unos chicos muy buenos, amigos que señalaban a ella, un club de fans en las redes sociales sobre el Prenda, un detective para vigilar a la víctima, un abogado de los más mediáticos del país… Ocupaban horas en televisión y, a pesar de todo, su defensa argumentó antes de la última sentencia que quizás el tribunal podría condicionarse por la presión mediática.

Quienes se han irritado mucho ante la noticia de este estreno es normal que no sepan por qué se hace un documental de este caso y no de otros. Solo quienes estamos al frente de este tema sí apoyaríamos un documental sobre cada una de las víctimas. Pero ni la estructura mediática ni audiovisual lo apoyaría, ni habría sociedad que aguantara tanta violencia cada día. La verdad es que a ellos no les interesan otras víctimas. Patalean solo porque se tragaron el cuento de los mitos de los violadores. No saben aún el antes y después que supuso este caso en la justicia porque solo escucharon un bando. Y siguen sin ver que lo importante no es tanto la nacionalidad, sino que el 99% de los violadores son hombres. Que por encima del dónde eres hay una educación machista común que no los hace diferentes unos de los otros, sean de donde sean.

Quizás ni vea este documental. Fue una de las etapas más duras. Recibí comentarios deleznables, amenazas de violación, compañeros que me ridiculizaban por platós por defender a la víctima y decepciones profundas. Al final, una parte del patriarcado resiste, a pesar de la sentencia y años después. Ahí están compañeros de prensa que nunca pidieron perdón, medios que respaldan y dan programas a quienes dañaron a la víctima y hombres ofendidos a estas alturas por un documental. Quizás todo es más aterrador de lo que se ve en superficie, pero quizás se resume en algo tan básico como que perro no come perro.