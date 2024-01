Tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Es un dicho popular que se podría emplear a lo que sucederá, parece que esta vez si, con la gestión económico administrativa de nuestra fiesta. A mis clientes les genera dudas pero a mí, no solo no me las produce, sino que me satisface ver que, por fin, se va a dotar a nuestro Carnaval de una gestión mucho más ágil, eficaz y dinámica.

Y es que han tenido que pasar décadas para que nuestros dirigentes se den cuenta de que unas fiestas tan peculiares como nuestras carnestolendas no merecen sufrir el entramado burocrático de una administración pública. Parece que ahora sí, dado que ha sido anunciado por el concejal y por el alcalde, el Organismo Autónomo de Fiestas se convertirá en una entidad público empresarial que saque a la organización del Carnaval de la marea de papeles, normas, leyes e incluso, por qué no decirlo, de los caprichos de algunos técnicos municipales, que muchas veces han provocado que, quien organiza la fiesta, se convierta en un cliente VIP del tranquimazín... y lo digo por experiencia. De hacerlo, la gestión se ubicará en el siglo XXI. Sin pretender que desaparezca una obligada fiscalización posterior de los recursos públicos, la organización ganará en eficiencia y tranquilidad a la hora de la contratación de grupos, artistas, empresas o de la adjudicación de infraestructuras que en años como éste, con el Carnaval pegado a la Navidad, suponen un importante quebradero de cabeza, por no hablar del pago a los proveedores que han hecho posible el Carnaval, que se llega a demorar meses, en alguna ocasión, pocas, incluso años. Ellos son los primeros, aunque no los únicos, que llevan tiempo suplicando una gestión menos burocratizada y mucho más eficiente.