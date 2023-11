Noviembre 2023, un mes especial

Noviembre 2023 me está resultando un mes especial. Primero recordando el cumpleaños de mi madre el día 1. Luego el día 2, asistiendo en el salón plenario del ayuntamiento de La Orotava y en la Casa de los Balcones a los 25 años de la Cofradía de Vinos de Canarias. En la mañana del viernes 3, viajando a la inauguración de la Feria de Pinolere donde amenazó la lluvia después de dos ocasiones singulares en los meses de septiembre y octubre por culpa de un incendio forestal de envergadura que casi arrasa con el Museo Etnográfico, situado en una cabezada agroforestal de envergadura del municipio de la Villa de la Orotava. Se notó el estreno de un nuevo gobierno donde la artesanía destacó de manera especial con los premios ChoFeriantes y el homenaje al timplista orotavense, Francisco Fariña.

El primer sábado del mes de noviembre nos reunimos, como costumbre deportiva, los veteranos del equipo de fútbol del viejo Plus Ultra de la Villa orotavense y nos fuimos a almorzar a La Corujera de Santa Úrsula una decena de los que aún vivimos normalitos. El domingo 5 fue una fecha especial para la familia y para algunos amigos donde mis hijos y mis molineros fueron protagonistas de unos viajes y cumpleaños singulares. El lunes 6 en la mañana me desplacé a la capital tinerfeña para tratar con el director general de Emigración canaria, José M. Téllez, dos asuntos canario-americanos: el proyecto Canarias y Venezuela en la Ruta de Humboldt y El molino de gofio de Ana en Montevideo (2024). En la tarde del mismo día me acerqué al IEHC del Puerto de la Cruz para escuchar a la periodista especializada en ciencias, Verónica Pavés, su reciente libro sobre Blas Cabrera, de manera especial su Vida Magnética. En la prensa del martes 7 evoqué la Marcha Verde del Sahara y en la mañana del miércoles 8 nos acercamos a la Caixa Bank dos dirigentes de la Asociación Cultural Humboldt (ACH) de Canarias, el secretario Hans Kamella y este relator, vicepresidente, para regularizar los papeles económicos de la citada ACH. También tuve tiempo de comentar con Fermín García, el arquitecto jefe del Consorcio Urbanístico del Puerto de la Cruz, la necesidad de disponer de un solar adecuado para ubicar en el corazón de la ciudad turística el Museo del ingeniero portuense Agustín de Betancourt, actualmente Hijo Predilecto de la ciudad e Hijo Ilustre de la isla de Tenerife, y esperemos que Medalla de Oro de Canarias, en colaboración con el ayuntamiento portuense, el cabildo Insular tinerfeño y el gobierno de Canarias, respectivamente.

Para el día viernes 10 de noviembre se organizaron tres actividades culturales de cierta importancia en el valle de Taoro. De un lado a las 7 de la tarde la inauguración de una exposición pictórica en el Parque Cultural doña Chana, en La Orotava, del recordado orotavense venezolano Antonio Otazzo, en homenaje a Cagua; media hora más tarde, a las 7,30 en el IEHC del Puerto de la Cruz la presentación del libro de Nicolás González Lemus, Piratería inglesa en las Islas Canarias, a cargo de Fernando Viale, y a las 8 de la tarde, en el templo parroquial de San Juan del Farrobo en la Villa de Arriba de La Orotava, la presentación del libro y la exposición temporal San Juan de la Orotava, a cargo del autor y comisario, Juan Alejandro Lorenzo Lima. Tras la sesión de dos días de cortos, La Orotava volvió a editar la vigésima edición de la Feria de la Ciencia que tuvo lugar en la Plaza de la Constitución de la Villa orotavense donde se observaron talleres científicos y tecnológicos ofreciendo algunas manifestaciones y juegos infantiles así como un espacio para analizar el incendio forestal de este verano reciente. En este año se dieron a conocer los Premios Feria de la Ciencia de La Orotava entre los que destacaron las tres categorías: Investigación, Enseñanza y Divulgación de la Ciencia que en esta edición recayeron en Basilio Valladares, Carmen del Puerto y en el profesor villero de Física, Miguel Hernández, respectivamente.

Una semana más tarde el Puerto de la Cruz pudo disfrutar de la Semana de Agatha Christi y al mediodía del sábado 18 de noviembre, La Orotava en el Molino de Ana, situado en la calle de La Piedad 27 frente a la ermita del mismo nombre, disfrutó un concierto del Trío Ucanca. Días después, el viernes 24, nos reuniremos en Madrid dos miembros de la ACH de Canarias, Manuel Méndez e Isidoro Sánchez, con el colega hispano venezolano José Luis Figueroa, del Foro de Cumaná que lleva el nombre de Humboldt-Bonpland, para cerrar el proyecto de cooperación cultural: Humboldt, de Canarias a Venezuela. Por último, el jueves 30 de noviembre, Día de San Andrés, a las 7 de la tarde, espero que se lleve a cabo en la sede de la oficina de la delegación del gobierno de Canarias en Madrid, que preside la señora Rosa Aguilar, ex rectora de la Universidad de La Laguna, la presentación del libro Diario de un viajero, del autor que suscribe, natural de La Orotava y Villero de Honor, que será presentado por su colega forestal, el ingeniero Francisco Rodríguez, nacido en Güimar (Tenerife). Nos queda claro que este noviembre está siendo un mes muy especial y caluroso especialmente por la Investidura y la Amnistía.