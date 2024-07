Querer es poder

Torres

En El País del día sábado 13 de julio de 2024, antesala de la final de la Copa Europea donde España se jugaba en el Berlín de Humboldt el título de campeón frente a Inglaterra, comienzo a leer el periódico de manera crítica, ya que se trataba de un fin de semana muy especial por las Fiestas locales en el Puerto de la Cruz. Además una amiga inmersa en el mundo cultural de Tenerife, que me había prometido venir a recoger unos libros sobre la historia turística de la ciudad del Puerto de la Cruz, tuvo una incidencia con su coche y se vio obligada a retrasar su visita al Hotel Botánico portuense.

Ello me permitió profundizar en los artículos de Opinión del periódico y me encontré con varios artículos de cierto interés. El primero había sido escrito por Antonio Muñoz Molina -a quien conocí en Miami en 2011 cuando fui a presentar mi libro Cuba desde mi ventana-, y se titulaba: Hacer No Haciendo; del segundo era responsable la filóloga Lola Pons y me encantó su título: Doña Ana Cuidada por don Miguel, y hacía referencia a Miguel Delibes de Castro, biólogo y científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cuidador durante décadas del Parque Nacional de Doñana; y el quinto fue obra de Javier Sampedro y llevaba de título: La verdad está en el vino.

No podían faltar las crónicas de España y por ello no me extrañó que apareciera en la página 18 una entrevista de María Martín y José Marcos que le hicieron en Madrid al ministro de Política Territorial y expresidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, sobre la reforma de la ley de extranjería y su relación con los menores migrantes que llegan a algunas de las islas de Canarias de manera exagerada particularmente a la isla de El Hierro por La Restinga.

Por último encontré en el capítulo Sociedad una entrevista que le formulara Eva Saiz al biólogo Miguel Delibes de Castro acerca de la conservación de la naturaleza en el Parque Nacional de Doñana, en Andalucía. Tenía relación intima dicha entrevista con la crónica redactada por Lola Pons que quería agradecer al hijo del ínclito escritor vallisoletano, Miguel Delibes, que fue Premio Nadal en 1947, Premio Nacional de Literatura en 1955 y Premio Cervantes en 1993. Autor entre otros muchos libros de La sombra del ciprés es alargada, El disputado voto del señor Cayo, Los santos inocentes y La Caza menor, que tanto me entusiasmaron cuando joven. Especialmente cuando me fui a trabajar con el PFE y con el Icona en el Parque Nacional del Teide.

Curiosamente el biólogo Miguel Delibes de Castro, nació en 1947, también en Valladolid, como su padre Miguel. Estudió Ciencias Biológicas en Madrid, se licenció en 1969 y realizó la tesis doctoral en Doñana, año de 1977, sobre el lince ibérico, tutelado por el recordado Félix Rodríguez de la Fuente. Fue nombrado director de la Estación Biológica de Doñana, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, desde 1988 hasta 1996, firmando en 1983 junto con otros compañeros biólogos el Manifiesto de Tenerife que fue un texto precursor del ecologismo político en España.

Actualmente y visto que todas las dinámicas van en contra de la conservación de Doñana Miguel ha renunciado a la presidencia del Consejo de Participación del espacio natural protegido. Si su padre o Félix Rodríguez de la Fuente o el compañero biólogo Javier Castroviejo levantaran la cabeza, otra Doñana habría.

Resumiendo tengo que decir que además de la situación de Doñana me sorprendieron dos cuestiones: (i) De un lado, las opiniones de Muñoz Molina en relación a los incendios en los montes y la posición de la WWF, que me llevó a pensar en la técnica derivada de la permacultura donde las cabras tendrían un papel a desempeñar, y de otro (ii) los comentarios de Javier de Sampedro sobre las aportaciones de las uvas de los vinos en los métodos para conocer el clima del pasado y de las notas de cata de los enólogos. Pero como bien dice el cronista periodístico las buenas cosechas de las últimas décadas no van a durar siempre y cuanto más calor e irradiación solar más azúcar y más alcohol habrá pero las sequías, cada vez más abundantes, pueden acabar arruinando las viñas. Esto es lo que hay por el momento: ’La verdad está en el vino y si la viña es de cordón trenzado, como en zonas de La Orotava y del resto de Tenerife, mejor aún’.

Como bien dice el aforismo ‘querer es poder’, todo es cuestión de voluntad y sigue siendo de uso actual. Eso lo apliqué a mis estudios cuando fui a estudiar a Madrid en la escuela técnica superior de ingeniero de montes (Etsimo) en 1959.