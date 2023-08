El amor propio se construye

Es increíble la cantidad de casos que llegan a consulta en los que solo trabajando la autoestima el daño se alivia. No tener amor propio es la señal de tener una autoestima poco regulada, y esto, a su vez, es la causa de la mayoría de los malestares del ser humano.

El amor propio es un ingrediente de gran importancia para disfrutar de salud mental, y lo definimos como la aceptación incondicional de sentimientos que tenemos por nosotros mismos, hacia nuestro físico, personalidad, carácter, actitudes y comportamientos.

¿Por qué tantas personas sin amor propio? Porque no es fácil tenerlo:

-Vas a tener que tomar decisiones que no te van a hacer sentir bien, pero que son las correctas.

-Vas a tener que poner límites aunque sea difícil.

-Vas a tener que priorizarte y tal vez te llamen egoísta.

-Vas a perder a muchas personas, pero ten en cuenta que, en ocasiones, menos es más.

-Aunque amarte a ti mismo/a no es nada fácil, es el único amor que, con toda seguridad, puedes hacer que dure para siempre.

El amor hacia uno mismo es muy importante y debe cultivarse:

1. Perdónate: Se trata de reconciliarse con lo que uno ha hecho, dicho o pensado. No hace falta olvidar lo que ha pasado, sino rechazar los sentimientos negativos generados. Carpe Diem (lo hecho, hecho está) es la autoinstrucción que suelo darles a mis pacientes para que la repitan, cada vez que aparezca un pensamiento anclado en el pasado, y así actuará como una orden de parar al cerebro antes de poner la atención en otra cosa. También es importante entender que las decisiones que tomamos en el pasado las tomamos porque en ese momento creíamos que era lo mejor que podíamos hacer. A tiempo pasado, es fácil juzgarnos.

2. Ser consciente de que no todo se puede controlar es un punto al que todo deberíamos llegar para evitar hundirte y caer en el abismo. Lo que no esté en tus manos, que no esté en tu mente.

3. Cuidar la salud física. Debemos aceptarnos tal y como somos, pero realizar ejercicio facilita el proceso para liberar ciertas hormonas (oxitocina y endorfinas) que te ayudarán a sentirte bien por dentro y por fuera. Son las llamadas hormonas de la felicidad o del placer, esenciales para mejorar tu autoestima.

4. Cuidar la salud mental. Existen varias maneras para hacerlo, como incluir técnicas de meditación o compartir tu tiempo con personas que te sumen. Por supuesto, si pasas por una mala situación que no sabes gestionar emocionalmente bien, no dudes en acudir a un profesional. El tiempo, a veces, no cura sino empeora.

5. Escoge muy bien a tu círculo más íntimo. Quienes te hacen sentir bien son muy importantes para aumentar tu amor propio.

6. No reprimas las emociones. Exprésalas. Lo que no sale se queda dentro y tarde o temprano acaba saliendo. Sé empático contigo. Es igual de importante que serlo con los demás. De ese modo, desarrollarás afecto hacia tus propias emociones y sentimientos.