El sol que reinó sobre Albert Camus

Hace medio siglo de casi todo, la verdad, e incluso sesenta años, pero yo me acuerdo aún de cuando llegó a mi vida el primer libro de Albert Camus. Era un volumen de Carnets, el primero de ellos, en el que el que en seguida publicaría El revés y el derecho. Contaba su vida cotidiana, sus lecturas, la vida en los barrios de Argel, sus lecturas, sus conversaciones, los desvíos amistosos de entonces, y su amor por el sol.

El sol, aquel sol de su infancia, marcó su vida para siempre, hasta el punto de que ese otro libro, El revés y el derecho, rinde homenaje a su recuerdo («El sol que reinó sobre mi infancia me privó de todo resentimiento») y, como isleño próximo al norte de África, a quienes el sol ha sido el primer alimento gratuito, e intenso, de nuestras vidas, esas palabras constituían mucho más que una frase.

Ese primer encuentro con Albert Camus fue el primero de muchos otros. Él murió en un accidente de tráfico cuando yo aún no lo había leído, así que su muerte formó parte de esa nebulosa en la que se quedaban autores que ya no harían declaraciones ni hablarían por la radio ni, mucho menos, vendrían jamás a las islas Canarias ni a ningún lado, pero que tenían en mi mesa de estudiar un sitio que jamás ha dejado ni mis estanterías ni mi recuerdo ni mi mente.

Entre ellos estaban, naturalmente, Knut Hamsun o Jean Paul Sartre, además de Virginia Woolf o Miguel de Unamuno. Como llegaron se debe a que entonces las librerías, también las de pueblos pequeños como el mío, el Puerto de la Cruz, recibían remesas de autores que ahora, lo que son las cosas, ya no están, o al menos no espontáneamente, ni en las grandes librerías.

Knut Hamsun, por cierto, desapareció de pronto de las estanterías, en cuanto se hizo notorio el conocimiento de su participación en las filas nazis. Poco antes de morir (en 1989) el extraordinario editor que fue Carlos Barral, creador de Seix Barral, poeta él mismo, y narrador de sus memorias, me dijo en Barcelona que una de sus grandes frustraciones fue no publicar a Knut Hamsun. La razón había sido el pasado oscuro de aquel hombre que escribió, como si fuera él mismo la sombra de un bosque, El vagabundo toca con sordina, que yo había leído en primitivas ediciones como si bebiera otra vez de los mismos odres en los que venían las otras literaturas que marcaron mis experiencias y mi vida de lector.

Barral estaba en ese momento haciendo recuento de su vida, y también de su vida política, pues hasta ese instante, ya digo que poco antes de su muerte, se estaba despidiendo del Senado español, al que había pertenecido y desde el que contribuyó a mejorar las leyes españolas de apoyo a los libros.

De hecho, esa despedida la había efectuado aquella misma tarde en que yo le fui a ver para ofrecerle la crítica de libros clásicos en el suplemento Babelia de El País. Aceptó de muy buen grado, y luego me pidió que lo acompañara desde su casa en Barcelona al buzón de Correos contiguo a su domicilio. Estaba entonces ya tan enfermo, tenían tan poco aire sus pulmones vaciados por el maldito tabaco, que aquellos veinte metros los hizo en varias tandas, hasta que pudo introducir su voluminosa carta de despedida política, regresó lentamente a la acera cercana y se sentó, sonriendo, en el pretil. ¿De qué te ríes?, le pregunté al maestro.

–De lo que pensarán en Madrid sabiendo que aquí, en Barcelona, la estafeta de las cartas que les mandamos la capital de España se llama Provincias.

La risa de Barral era plástica, como hecha sólo para él, impresionante, porque entonces ya se mezclaba con la difícil respiración a la que había llegado como consecuencia de los vicios excelsos, dañinos y contemporáneos. Luego volvió a la cocina de su casa, se hizo café, buscó ropa distinta y me conminó a acompañarle a un restaurante de luces bajitas, donde tomó alcohol solo para acompañar una cena frugal mientras hablaba de vida y literatura, una mezcla que en él era feliz y obligatoria. Una semana después ya envió los primeros que serían, además, los últimos, porque murió dos semanas después de nuestro último encuentro.

Fue entonces, en esa cena, cuando me explicó su rabia por haber renunciado (él y, entonces, el mundo editorial español) a publicar a Knut Hamsun. Con esa obsesión trasladada a mi propia cabeza le hice al día siguiente a otro editor, al que me encontré en el aeropuerto del Prat en Barcelona, relato de mi conversación con Barral, así que le signifiqué su malestar por aquel descuido general que había acerca del Nobel noruego que había mantenido a éste, por razones de militancia política, fuera de la curiosidad de los lectores. Este editor era Rafael Soriano, que entonces dirigía Plaza y Janés y que, muy diligentemente, sacaría luego a Hamsun de la oscuridad española en la que había sido sumido.

En todo caso, yo aquí venía hoy a hablarles del amor a Camus. Lo cierto es que, sin mediar por supuesto las mezquindades de la posguerra mundial que tanto afectaron al conocimiento de los libros españoles y extranjeros, algo parecido a lo que ocurrió con Hamsun le pasó aquí a Albert Camus, en este caso opacado por una especie de velo político que hizo preferible a Jean Paul Sartre.

La corrección política de la posguerra española, en el lado progresista de la historia, quiso más al autor de La Náusea que al autor de El extranjero, pues la militancia sartriana coincidía aquí más con la muy marcada ideología de Sartre que con la duda que estimulaba, en sus declaraciones y en sus libros, aquel argelino que se hizo en París uno de los grandes escritores del siglo XX.

Mis dudas sobre si quería a uno o a otro no eran entonces singulares, naturalmente; pero seguí buscando por igual lo que escribiera Sartre que lo que viniera a la isla de Albert Camus, y fue por eso que cayeron en mis manos aquellos Carnets que guardé tanto que ahora están por aquí luciendo las heridas que el tiempo inflige a los libros.

Pero dejé tan de lado a Sartre que un día, estando de veraneo en Menorca, de donde por cierto era la madre de Camus, me empeñé en encontrar La Náusea por algún lado hasta que, en una librería de cuyo nombre no llego a acordarme, la hallé y me la puse a leer como si no hubiera noches. Confieso que otra vez me llamó Sartre a su lado, así que en medio del desierto en que ya vivían otra vez él y su oponente político, su antiguo amigo, en las mismas listas de mis preferencias, dejé de dilucidar quién era mejor de los dos.

El tiempo, sin embargo, ha envejecido al autor de La Náusea y ha hecho que el autor de El revés y el derecho sea ahora como un autor reciente, contemporáneo, decisivo para entender las maldades o las delicias del tiempo que vivimos. Sus libros se reeditan, las editoriales han dirimido litigios importantes por sus derechos en español (Penguin Random House los acaba de ganar, frente a Alianza Editorial), y de él se reedita todo. Ahora tengo a mi lado, como un tesoro que aun no he podido abrir, un volumen de mil páginas de las cartas que se intercambió con su amante, su mujer, su amiga, la actriz de origen gallego María Casares. Ese fue el amor de su vida, dentro de esas cubiertas está la razón de su alegría, y a mi me aguarda, como lector de aquellos Carnets, como si volviera a mi casa la razón de leer que me tiene vivo hasta ahora.

Recuerdo que hace años, cuando fui a entrevistar a Jean Daniel, un amigo entonces aun superviviente de Albert Camus, hallé en la antesala del longevo director de Le Nouvel Observateur un libro de cubierta blanca que se titulaba, en francés, El sol en la obra de Albert Camus. Cuando yo era aquel chico que lo descubrió en la isla escribí una redacción colegial con palabras parecidas: Sobre la obra de Camus hay mucho sol.

La vida nos predestina, pues sesenta años más tarde, junto a un tomo de cartas de amor, yo rememoro a aquel joven autor de los Carnets, donde por primera vez vi cómo el sol abrasaba su presente y anunciaba su futuro.