Cuánta incertidumbre había el viernes pasado con la cabalgata y la lluvia. La cosa no era saber si iba a estar desorganizada, como siempre, eso todo el mundo lo tenía claro; la cuestión era si llovería o no, o si suspendían el desfile habida cuenta que la lluvia estropea disfraces y fantasías. Y como los clientes me tenían loco, llamé a Perico El Aguacero, que trabaja en la AEMEC, Agencia Estatal de Meteorología del Carnaval, y le pregunté por la previsión para estos días.

Hay bastante incertidumbre en la zona del cuadrilátero. Predominará el lote anticiclónico, especialmente en El Orche y La Noria; en el resto, es probable la presencia de la prima segunda de una DANA que nos empezará a afectar por la calle La Marina. En el escenario de Anaga hay previstos chubascos dispersos que, de madrugada, pueden venir acompañados de alguna tormenta. Por las mañanas tendremos nubes y claros en la Plaza del Príncipe para ver a la FUFA tornándose a muy nuboso por la noche, con riesgo de alguna precipitación débil después del tercer cubata. Por El Águila y San José se prevén, ya de madrugada, aguaceros urinarios tormentosos con riesgo de riadas e inundaciones al llegar abajo, a La Plaza España. De hecho, la AEMEC ha activado para esa zona el aviso encarnado. La mayor incertidumbre se centra en la Plaza Candelaria, con más nubes que claros y rachas de viento, especialmente a sotavento del escenario. No se descarta la presencia de polvos, algunos de ellos en suspensión. Posibilidad de borracheras débiles y dispersas en Weyler que acabarán afectando, al final del día, a la Calle Castillo. Las temperaturas tenderán a bajar por lo que la AEMEC recomienda una rebequita y garbanzas de mi madre para entrar en calor. Y hasta aquí la previsión carnavalógica.