Canarias, desigualdades y falta de equidad

«Han pasado 36 años desde que en el Sur de Tenerife debió comenzar la construcción del hospital, y es que en 1978, el Gobierno central, a través del Instituto Nacional de la Salud, presupuestaba 70 millones de pesetas de la época para el inicio de la obra. No sería hasta 2005 cuando por fin se iniciase la construcción. En 2011 fueron paralizadas cuando se encontraban al 80% de su realización.». Esto es lo que se anunciaba el 4 de agosto de 2014, ya han transcurrido 45 años. No sé si fue a las puertas de unas elecciones, como suelen hacer de forma miserable con este pueblo de Tenerife, al que deben considerar unos borregos, y como lo han vuelto a repetir recientemente, el pasado 25 de enero.

Y aún, ya en 2023, no se ha terminado, a pesar de ser de necesidad vital para ese pobladísimo sur de Tenerife, que ha tenido que malvivir durante casi 50 años todo tipo de penurias, entre ellas desplazarse por carretera, muchos de ellos más de 100 km en cada trayecto. Cómo gastan a destajo en islas como Gran Canaria y cómo aprietan el puño para no hacerlo en Tenerife, la Isla más grande y más poblada de este Archipiélago canario. Lo estamos pasando verdaderamente mal aquí, con unos servicios sanitarios públicos insuficientes, como yo nunca había visto, y fastidia decirlo viendo estas cosas. Miserable forma de practicar la equidad del Gobierno de Canarias. ¿Y qué dice sobre todo esto el Gobierno central?... ¡que siga la fiesta!

Pero estamos hablando de hospitales, de cómo allí el del Pino se sustituyó, a lo grande, por el superlativo Negrín, y de cómo aquí se parcheó el de La Candelaria. Pero esto no es todo, ni mucho menos. Hace unos pocos días aprobaron hacer una nueva y muy costosa edificación para el Materno Infantil, y seguirán con el resto de Gran Canaria al mismo ritmo. Las tácticas son siempre las mismas, unas imágenes de quejas en TV de la insuficiente y no buena atención en cualquiera de los que tienen, que son bastantes, y pa’lante con el beneplácito de los que deben impartir justicia y equidad, que, como a la vista está, nunca se hace presente.

Y para muestra otro botón, que deja muy claro por si ya no lo estaba tanto en sanidad como en cualquier capítulo, que se da a conocer a bombo y platillo y de forma sorpresiva, como dije, a la chita y callando, un nuevo hospital, no en Tenerife ni en Gran Canaria, sino en Canarias, esté ubicado, ¡cómo no!, otra vez en la isla de Gran Canaria. «El hospital virtual de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está enfocado a formar, simular y evaluar situaciones médicas conectando las islas con instituciones académicas, sanitarias e investigadores de África Occidental.».

Políticamente, Tenerife, a pesar de ser, repito, la isla mayor y más poblada, y por esto, creo, con mayor número de representantes elegidos por el pueblo, no tiene nada que hacer. Todos los de Tenerife están maniatados por la disciplina de partido, con la sumisión, cobardía o pasotismo que ello implica, y no abren ni la boca, cuando su primera obligación es luchar por quienes les han elegido y defender sus intereses, que son los de Tenerife. Y me estoy refiriendo, no solo al PSOE, aunque sea el máximo responsable, sino a «todos» los partidos políticos. ¿Alguien lo entiende?

La única solución que tiene Tenerife para parar estas graves injusticias, que a mansalva están floreciendo en favor de Gran Canaria una detrás de otra, es salir a la calle de forma masiva en manifestación legal, como no podía ser de otra manera, para exigir justicia y equidad al Gobierno de España y al de Canarias. Y recuperar todo este tiempo e inversiones perdidas o hurtadas que nunca llegan a nuestra Isla de Tenerife, cocapital de esta comunidad autónoma de Canarias, en donde tiene su sede el Parlamento regional, y capital de la provincia occidental de Santa Cruz de Tenerife. Nuestro malestar tiene que hacerse ver, nuestra reclamación tiene que traspasar fronteras. Es de simple justicia y lo tenemos que conseguir.