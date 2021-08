Los españoles Saúl Craviotto y Carlos Arévalo se han clasificado este jueves para la final del K1 200 metros del piragüismo de los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo que ambos serán opción de medalla dentro de unas horas.

Los dos han compartido la segunda semifinal en la que el gallego ha sido mejor que el catalán ya que ha salido mejor y ha podido finalizar en la tercera posición, mientras que el ilerdense ha empezado algo retrasado, pero ha apretado en los metros finales para hacerse con el último billete para la final con una décima de ventaja sobre el ruso Evgenii Lukantsov.

De este modo, España tendrá dos opciones para aumentar su medallero en una final programada para las 4.42, hora peninsular española y en la que Saúl Craviotto podría igualar las cinco medallas olímpicas de David Cal.

Antía Jácome

La palista española Antía Jácome también se coló este jueves en la final del C1 200 metros al terminar en cuarta posición en las semifinales celebradas en el canal Sea Forst de la capital japonesa. Jácome firmó un tiempo de 47.414 segundos, 0.717 por detrás de la cabeza de serie, la estadounidense Nevin Harrison (46.697).

En segunda y tercera posición de clasificatorio terminaron la china Lin Wenjun (que hizo un crono de 47.161) y la canadiense Laurence Vincent-Lapointe (47.294).

La española disputará en las próximas horas la final en busca de colgarse alguna de las medallas.

Contreras, fuera

La palista española Isabel Contreras no pudo acceder a la final del K1 500 metros después de no superar este jueves su semifinal. La ceutí buscaba acompañar a Saúl Craviotto y Carlos Arévalo, finalistas en K1 200, y a Antía Jacome, en C1 200, pero solo pudo ser sexta en la primera de las dos semifinales y deberá disputar la Final C.